Recensione Pokerstars: il test definitivo e la nostra opinione

PokerStars è un operatore storico, nato agli inizi degli anni 2000 come piattaforma specializzata nel poker. Nel 2008 ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano, ottenendo la regolare licenza ADM (ex AAMS) per garantire sicurezza e affidabilità agli utenti. Da semplice sito di poker, PokerStars ha ampliato la sua offerta nel corso degli anni, integrando scommesse sportive e un casino online, che gli hanno consentito di diventare una piattaforma completa e versatile. Per questa recensione PokerStars, abbiamo dedicato oltre 10 ore a testarne le funzionalità e raccogliere opinioni imparziali, così da offrirvi un’analisi approfondita e basata sulla nostra diretta.



● ● ●

Il nostro riscontro su Pokerstars

⭐ 3.5/5 Giudizio generale

⭐ 3.5/5 Bonus benvenuto

⭐ 4.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 4/5 Servizio clienti

Il nostro giudizio generale su PokerStars è positivo, con un punteggio di 4 su 5. La piattaforma si distingue per la sua eccellente fruibilità: il design intuitivo e la navigazione fluida la rendono ideale sia per i principianti che per gli utenti esperti. Tuttavia, il bonus scommesse di benvenuto potrebbe risultare meno competitivo rispetto a quello di altri operatori, come Snai o Goldbet, che offrono promozioni più sostanziose, come vedremo in seguito.

Sul piano delle scommesse sportive, PokerStars presenta un palinsesto interessante, ma meno ampio rispetto ai leader di mercato. Offre comunque mercati su eventi di nicchia e un'ottima copertura degli sport principali, anche se le quote non sempre sono tra le più alte.

Il servizio clienti, raggiungibile tramite chat e email, si distingue per la rapidità di risposta, con tempi medi inferiori ai 2 minuti in chat live. In sintesi, la nostra recensione su PokerStars evidenzia un’esperienza complessivamente affidabile, anche se ci sono alcuni margini di miglioramento rispetto ai principali bookmaker.

● ● ●

Recensioni Pokerstars sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Il bonus benvenuto scommesse PokerStars è pensato per i nuovi giocatori che cercano una promozione semplice, ma interessante. Se la vostra prima scommessa a quota minima di 1,50 sarà perdente, riceverete un Bonus Sport fino a €100, suddiviso in due tranche. La prima tranche, pari al 50% dell’importo puntato, viene accreditata alla refertazione della prima scommessa valida, mentre la seconda arriva dopo la quinta. Questo bonus ha una scadenza di 7 giorni e richiede l’apertura del baule per essere accreditato sul conto gioco. Rispetto alla concorrenza, l’offerta è valida, ma meno flessibile rispetto a operatori come Bet365, che prevede un’unica tranche e meno vincoli rispetto a Pokerstars.

● ● ●

Il casinò Pokerstars: missioni coinvolgenti e bonus benvenuto fino a 200€ e 500Free Spins

Il casinò PokerStars propone missioni settimanali che premiano la costanza e la fedeltà dei giocatori. Partecipando ai giochi del casinò, è possibile completare obiettivi specifici e ottenere Reward Points, utilizzabili per sbloccare bonus e ricompense personalizzate. I bonus vengono accreditati in appositi bauli, disponibili per tutti gli iscritti che completano le missioni entro i termini indicati. Le sfide settimanali includono giochi popolari come slot, roulette e blackjack, garantendo un’esperienza dinamica e varia. Queste missioni sono accessibili sia ai nuovi iscritti che ai clienti abituali, offrendo un incentivo concreto per chi desidera rendere il proprio percorso di gioco più interessante e gratificante.



Inoltre, il rinomato operatore mette a disposizione un credito extra fino a 200€ per tutti i nuovi utenti che si iscrivono utilizzando il codice bonus "ITALIA200" e effettuano un deposito minimo di 20€. Una volta soddisfatti i requisiti di puntata, si potrà ricevere un bonus pari al 200% dell'importo versato fino a 200€.



Inoltre, Pokerstars Casino offre ben 500Free Spins senza deposito all convalida del conto. I giri gratis assegnano una puntata di 0.10€ e scadono dopo sette giorni dalla data di accredito.



● ● ●

Il bonus di Pokerstars a confronto

Facciamo un confronto tra tre operatori e i loro bonus di benvenuto: PokerStars, Snai e Goldbet. PokerStars offre un rimborso sulla prima scommessa persa fino a 100 euro, suddiviso in due tranche. La prima tranche viene accreditata dopo la refertazione della vostra prima scommessa, mentre la seconda richiede di piazzarne altre quattro. Questo bonus PokerStars è valido per 7 giorni ed è più semplice da gestire rispetto a promozioni più articolate, anche se le condizioni di sblocco potrebbero non essere immediatamente vantaggiose per tutti.

Snai, invece, propone un bonus fino a 1.024 euro, con 500 euro dedicati alle scommesse sportive più un bonus senza deposito da 15 euro. Tuttavia, per convertirlo, dovrete soddisfare requisiti più complessi, come il rigioco sei volte su multiple di almeno tre eventi con quota minima di 1,50. Goldbet si distingue per il valore totale più alto, fino a tremila cinquanta euro, ma le condizioni per sbloccare il bonus sono più restrittive, con vincoli su multiple da quattro eventi e quota complessiva di almeno 2,50.

Il bonus scommesse PokerStars è ideale per chi cerca semplicità, mentre Snai e Goldbet offrono importi maggiori, ma con requisiti più impegnativi.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Pokerstars

Registrarsi su PokerStars è un processo chiaro e ben strutturato, pensato per garantire un’esperienza fluida a nuovi utenti. PokerStars fornisce indicazioni precise e offre anche un bonus di benvenuto per chi effettua il primo deposito. Ecco come procedere sia da desktop che da app mobile:

Da desktop:

Accedete alla homepage e cliccate su “Registrati” in alto.

Selezionate il vostro paese di residenza.

Inserite un nome utente (che non sarà più modificabile), una password e il vostro indirizzo email.

Fornite i dati personali richiesti, come nome, cognome e indirizzo, confermando di avere l’età minima necessaria.

Impostate un limite di deposito e concludete il primo deposito per sbloccare eventuali promozioni.

Dall’app:

Aprite l’app PokerStars e scegliete l’opzione "Sei nuovo su PokerStars? Registrati subito".

Scegliete il paese di residenza e inserite l’indirizzo email.

Create un nome utente (almeno 4 caratteri) e impostate una password sicura.

Una volta completata la registrazione, riceverete 35.000 chips virtuali gratuite, perfette per prendere confidenza con la piattaforma. Come avrete potuto intuire, PokerStars non rientra tra i siti scommesse SPID, ovvero quelli che consentono anche questa modalità di registrazione.

● ● ●

Pokerstars, utilizzare il sito e i giochi disponibili

Conosciuto per il poker, PokerStars ha ampliato la propria offerta includendo scommesse sportive e giochi da casinò. Navigare sul sito è semplice e intuitivo, grazie a un design organizzato e colori che favoriscono la leggibilità. La sezione “Sport”, posizionata nel menu principale in alto, consente un accesso rapido al palinsesto, che copre eventi come calcio, tennis, basket e discipline di nicchia. La piattaforma offre una struttura chiara per piazzare le scommesse, rendendola ideale per utenti di ogni livello.

Oltre alle scommesse, PokerStars include un’ampia sezione casinò con slot dai temi coinvolgenti e jackpot elevati. Sono disponibili tavoli live di roulette e blackjack, aperti 24 ore su 24 per un’esperienza immersiva. Per gli appassionati, il poker rimane un punto forte, con varianti come Texas Hold’em e Omaha, tornei frequenti e promozioni mirate. PokerStars unisce tradizione e innovazione, offrendo una piattaforma versatile.

● ● ●

Pokerstars App Mobile: opinioni sulla navigabilità

L’app mobile di PokerStars si posiziona tra le migliori sul mercato e offre un’esperienza utente superiore rispetto a competitor come Netwin e Leovegas. Disponibile per dispositivi iOS e Android, presenta un’interfaccia chiara e ben organizzata, che consente un accesso immediato alle sezioni principali: scommesse sportive, casinò e poker.

Piazzare scommesse sportive è semplice e veloce, grazie a una navigazione fluida e a un palinsesto ben strutturato. Rispetto ad altri operatori, l’app di PokerStars si distingue per stabilità e facilità d’uso, eliminando complessità per l’utente.

Inoltre, le notifiche personalizzabili mantengono gli utenti aggiornati su eventi, tornei e promozioni. La qualità grafica e l’attenzione ai dettagli rendono l’app PokerStars un punto di riferimento per chi desidera un’esperienza completa e senza compromessi direttamente dal proprio smartphone.

● ● ●

Pokerstars: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto sportivo di PokerStars Sports offre una buona varietà di discipline, tra cui calcio, basket, tennis e volley, con oltre 30 sport disponibili. Per il calcio, gli utenti possono scommettere su competizioni come Serie A, Premier League e Champions League, accedendo a mercati come risultato esatto, under/over e le apprezzate combo bet, che combinano esiti come vincitore, gol totali e marcatori.

Tuttavia, rispetto ai principali siti scommesse italiani, come Sisal e Snai, il numero di mercati disponibili all’interno di un singolo evento risulta meno ampio. Mentre questi bookmaker possono offrire oltre 200 mercati per una partita di alto profilo, PokerStars scommesse sportive si limita a opzioni più essenziali, pur garantendo una navigazione chiara e intuitiva. Nonostante ciò, la piattaforma rimane una scelta solida, con un focus su sport popolari e mercati semplici ma competitivi.

Power Path Pokerstars: cos’è e come funziona

Il Power Path di PokerStars è un’iniziativa dedicata agli appassionati di poker che permette di ottenere ticket per eventi live e online. Per partecipare, è necessario iscriversi nella finestra delle missioni e piazzare scommesse multiple su almeno due eventi sportivi, con una quota minima di 1,20 per ciascun evento.

I premi settimanali variano in base all’importo scommesso:

10-29,99 euro : 2 ticket da 1,50 euro (fase 2)

: 2 ticket da 1,50 euro (fase 2) 30 euro o più: 1 ticket da 10 euro (fase 3)

I ticket vengono accreditati ogni domenica e sono validi per 28 giorni. Possono essere utilizzati nei tornei Power Path disponibili sia sul client desktop che sull’app mobile.

● ● ●

Pokerstars metodi di pagamento disponibili

Di seguito, una lista dei metodi di pagamento disponibili su PokerStars, con i relativi dettagli (deposito minimo e tempistiche sul prelievo):

Visa/Postepay : 10 euro, 1-2 giorni lavorativi;

: 10 euro, 1-2 giorni lavorativi; Mastercard : 10 euro, 1-2 giorni lavorativi;

: 10 euro, 1-2 giorni lavorativi; Apple Pay : 10 euro, 1-2 giorni lavorativi;

: 10 euro, 1-2 giorni lavorativi; Maestro Card : 10 euro, 1-2 giorni lavorativi;

: 10 euro, 1-2 giorni lavorativi; Rapid Transfer : 10 euro, no prelievo;

: 10 euro, no prelievo; Bonifico bancario : 5 euro, 3-5 giorni lavorativi;

: 5 euro, 3-5 giorni lavorativi; PayPal : 10 euro, immediato;

: 10 euro, immediato; Skrill : 10 euro, immediato.

: 10 euro, immediato. Skrill 1-Tap : 10 euro, immediato.

: 10 euro, immediato. Neteller : 10 euro, immediato.

: 10 euro, immediato. My Paysafecard : 10 euro, no prelievo;

: 10 euro, no prelievo; Ricarica Cash PokerStars.it: 10 euro, no prelievo.

● ● ●

Servizio clienti Pokerstars, assistenza competente in tempi rapidi

Abbiamo contattato l’assistenza clienti PokerStars tramite live chat per ottenere chiarimenti sui tempi di prelievo tramite PayPal. La risposta dell’operatore è stata rapida e tempestiva, avvenuta in poco meno di 2 minuti. Le informazioni fornite sono state chiare, dettagliate ed esaustive e hanno posto in evidenza una certa preparazione da parte del servizio di supporto clienti.



Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

PokerStars offre diverse opzioni per contattare il proprio servizio clienti:

Dal client PokerStars : accedete alla sezione “Guida” nella barra laterale, consultate le FAQ o cliccate su “Contattaci” per avviare la chat live con un operatore;

: accedete alla sezione “Guida” nella barra laterale, consultate le FAQ o cliccate su “Contattaci” per avviare la chat live con un operatore; Dal sito web : visitate la sezione “Aiuto” in fondo alla homepage, accedete alle FAQ o avviate la chat live tramite il pulsante “Contattaci”. È necessario effettuare il login;

: visitate la sezione “Aiuto” in fondo alla homepage, accedete alle FAQ o avviate la chat live tramite il pulsante “Contattaci”. È necessario effettuare il login; Dall’app : accedete a “Account” > “Guida” > “Centro Assistenza” per cercare risposte o avviare la live chat;

: accedete a “Account” > “Guida” > “Centro Assistenza” per cercare risposte o avviare la live chat; Email : scrivete a support@pokerstars.it, fornendo dettagli chiari e completi sul problema;

: scrivete a support@pokerstars.it, fornendo dettagli chiari e completi sul problema; Telefono: contattate il numero 199 888 777 (Italia) o +39 015 200 43 46 44 (estero), riservato alle richieste sulla StarsCard.

Il servizio clienti di PokerStars è strutturato per rispondere con rapidità ed efficacia alle esigenze degli utenti.

● ● ●

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Anche per questa recensione PokerStars abbiamo considerato le opinioni degli utenti. Su Trustpilot, PokerStars ha più di 5.000 recensioni da parte degli utenti, di cui il 14% a 5 stelle.

Feedback positivi:

Esperienza di gioco soddisfacente: "Mi trovo bene con PokerStars, piattaforma affidabile e giochi vari

"Mi trovo bene con PokerStars, piattaforma affidabile e giochi vari Assistenza clienti efficiente: "Servizio clienti rapido e disponibile, hanno risolto il mio problema in breve tempo"

"Servizio clienti rapido e disponibile, hanno risolto il mio problema in breve tempo" App mobile eccellente: “Utilizzo l’app di Pokerstars da diversi anni sia per il poker che per le scommesse. La considero la migliore in assoluto!”

Feedback negativi:

Tempi di caricamento lenti per alcune slot: “Nella sezione casinò alcune slot o giochi hanno tempi di caricamento piuttosto lenti. A volte, addirittura, bisogna riavviare il gioco”

● ● ●

Recensioni Pokerstars: il verdetto finale di CalcioMercato

Noi della redazione di CalcioMercato abbiamo analizzato a fondo la piattaforma di PokerStars e possiamo dire che, nel complesso, rappresenta una valida opzione per gli appassionati di scommesse e giochi online. Tra i punti di forza spicca l’interfaccia intuitiva, che rende semplice l’utilizzo anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle scommesse sportive. Ottima anche la sezione poker, fiore all’occhiello del brand, che offre un’ampia varietà di tornei e promozioni.

Tuttavia, PokerStars presenta alcuni limiti. Abbiamo riscontrato tempi di caricamento più lenti rispetto alla media per alcuni giochi da casinò, un aspetto che può influire negativamente sull’esperienza di gioco. Inoltre, il numero di mercati disponibili per i singoli eventi sportivi è ridotto rispetto a competitor come Sisal o Snai, che offrono una copertura più ampia.

Nonostante queste criticità, riteniamo che PokerStars sia una piattaforma solida e affidabile, ideale per chi cerca semplicità e sicurezza.

● ● ●

Domande Frequenti

Pokerstars è sicuro?

Sì, come tutti i siti scommesse italiani, anche Pokerstars è dotato di una regolare licenza ADM che gli consente di poter operare in Italia. Per l’esattezza, il numero della licenza AAMS o ADM (Concessione GAD) è il 15023.

Perché scegliere Pokerstars?

PokerStars offre un’interfaccia intuitiva, giochi vari, sicurezza garantita da licenza ADM e un’assistenza clienti efficiente. Le promozioni come il bonus benvenuto e il programma Power Path arricchiscono ulteriormente l’esperienza di gioco.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Pokerstars?

La piattaforma potrebbe ampliare i mercati sportivi per singolo evento e ottimizzare i tempi di caricamento di alcuni giochi da casinò, garantendo un’esperienza più fluida e competitiva rispetto ad altri operatori.

Esiste un bonus casino di Pokerstars?

Sì, Pokerstars mette a disposizione dei propri registrati un bonus casino fino a 200€ legato al primo deposito effettuato post-registrazione.