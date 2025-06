Recensione Sisal: il test definitivo e la nostra opinione

Sisal è un marchio storico del gioco in Italia, fondato nel lontano 1945, prima azienda a introdurre un concorso sui pronostici sportivi, il celebre Totocalcio. A distanza di decenni è ancora leader del comparto scommesse e giochi, sinonimo di garanzia e grande affidabilità. Il sito offre tantissimi eventi di sport su cui scommettere, dal calcio al tennis, dall'ippica agli e-Sports. Abbiamo testato il portale per più di 12 ore, in questa recensione Sisal Scommesse troverete i pro e contro dell’offerta, dal livello di convenienza del bonus di benvenuto all’analisi del palinsesto sportivo.



Il nostro riscontro su Sisal

⭐ 4.5/5 Giudizio generale

⭐ 4.5/5 Bonus benvenuto

⭐ 4.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 4.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 4.5/5 Servizio clienti

Sisal Scommesse prevede per i nuovi iscritti un bonus di benvenuto fino a 10.250€, formato da un credito gratuito di 10000€ da spendere all’esclusivo gioco “Salva il Bottino”, un’offerta del 25% sul primo deposito fino a 50€ e una promozione settimanale fino a 200€ da dividere in 4 settimane (50€a settimana) . Un’iniziativa articolata e piuttosto innovativa, grazie alla quale questo operatore differisce dalla concorrenza.

La piattaforma si presenta intuitiva nella ricerca degli eventi da giocare. La varietà scommesse Sisal è superlativa, il top per i fan del calcio. Sugli eventi minori sono +1000 le opzioni, per quelli clou addirittura +2800. Negli altri sport appare in linea con quella di altri operatori, come il portale Lottomatica. Tennis e basket, ad esempio, offrono mediamente +50 mercati, anche se per eventi di primo piano come i match NBA, sono molti di più. Per qualsiasi informazione, disponibile un efficiente servizio clienti con più canali di contatto, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Recensioni Sisal sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

La promozione Sisal Sport prevede 10.000€ subito e fino a 250€ di bonus. Per approfittare dell’offerta è sufficiente completare i seguenti passaggi:

Aprire un conto gioco iscrivendoti da uno dei nostri link.

Inviare il documento di identità.

Effettuare una ricarica di almeno 10€.

Aderire alla promozione "Salva il Bottino".

Nello specifico, ecco quanto spetta a ciascun nuovo giocatore:

10.000€ subito per giocare a “Salva il Bottino”, esclusivo gioco Sisal, da puntare interamente o distribuire tra gli esiti di un determinato evento. Se riesci ad arrivare alla fine delle domande, il bottino salvato sarà accreditato e potrà essere giocato sulle scommesse sportive.

Fino a 250€ di bonus scommesse e casino legati al primo deposito effettuato.

Termini e condizioni bonus benvenuto Sisal Matchpoint

Ecco come è possibile utilizzare le singole tranches del bonus benvenuto Sisal:

Bonus sul primo deposito (25% fino a 50€): credito aggiuntivo spendibile su scommesse con almeno 4 eventi e quota minima complessiva pari a 6.00.

(25% fino a 50€): credito aggiuntivo spendibile su scommesse con almeno 4 eventi e quota minima complessiva pari a 6.00. Credito aggiuntivo gioco "Salva il Bottino" : una volta 'sbloccato' il bottino conquistato, sarà necessario giocarlo almeno una volta per poterlo prelevare.

: una volta 'sbloccato' il bottino conquistato, sarà necessario giocarlo almeno una volta per poterlo prelevare. Il Fun Bonus da 200€ presenta un requisito di puntata di x35 ed è utilizzabile solo su alcune slot selezionate.

Per approfittare dell’offerta, la prima ricarica deve essere effettuata mediante i seguenti metodi di pagamento: Carta di Credito, Postepay, BancoPosta Online, Paypal, Skrill, Neteller, PaySafe, in Ricevitoria o Agenzia. Con riferimento al primo versamento, non è valida la modalità del bonifico bancario. Il bonus di benvenuto scommesse sarà accreditato soltanto dopo la verifica del documento d’identità da parte dello staff di Sisal Matchpoint. Per maggiori dettagli sul bonus Sisal, puoi proseguire leggendo la nostra pagina dedicata.

Sisal a confronto con altri siti

Ogni piattaforma ha proprie regole nell’erogazione dei bonus. È sufficiente leggere le altre recensioni dei siti scommesse, come SNAI e LeoVegas a confronto con Sisal nella precedente tabella, per rendersene subito conto.

Nella comparazione sopra riportata, il portale Sisal si contraddistingue in positivo per offrire 10.000€ di bonus gratis con il gioco “Salva il Bottino”. Non prevede però la modalità del bonifico per attivare l’offerta e richiede una ricarica iniziale di almeno 10€. Viceversa gli altri due operatori reclamano un importo minimo di deposito della metà (10€) ma soltanto SNAI mette a disposizione un bonus gratis (15€ free) e tutti i metodi di pagamento per usufruire della promozione di benvenuto. LeoVegas non accetta Skrill e Neteller per effettuare la prima ricarica e, a differenza delle altre due sale, non rilascia alcun bonus senza deposito.

Come procedere alla registrazione su Sisal

La procedura classica di registrazione sul sito Sisal Sport prevede un form online da compilare con i dati richiesti. Una volta confermata l’iscrizione tramite e-mail, sarà possibile ricaricare il conto e giocare. Il portale offre la registrazione SPID (Sistema di Identità Digitale), una prassi più veloce e sicura, con tutti i campi compilati in automatico, evitando così di commettere errori nella digitazione. Ciascun utente può decidere quale modalità scegliere per la registrazione, entrambe valide per fruire del bonus benvenuto.

Riportiamo i passaggi per completare l’iscrizione sulla piattaforma di scommesse Sisal, sia in modalità classica che con SPID.

Registrazione classica

Visitare il portale di Sisal. Cliccare in alto a destra sul tasto “Registrati”. Compilare il modulo di registrazione inserendo i dati personali, contatti e credenziali di accesso al conto. Verificare la propria email cliccando sul link di conferma. Effettuare la prima ricarica ed iniziare a giocare.

Registrazione con SPID

Collegarsi sul sito di Sisal.it. Cliccare sul pulsante “Registrati” in alto a destra. Scegliere nella schermata il riquadro “Registrazione con SPID”. Inserire il codice fiscale e seguire le istruzioni riportate sul display. Eseguire il primo deposito per approfittare del bonus di benvenuto.

Sisal, utilizzare il sito e i giochi disponibili

Sisal scommesse dispone di un’interfaccia grafica che rende immediato l’accesso alle sezioni di proprio interesse. Il verde ed il bianco sono divenuti nel tempo il “biglietto da visita” del portale, riprendendo i colori del logo. Ottima la navigazione su dispositivi fissi e mobili. La struttura del sito appare ben organizzata, con i menu che rendono agevole raggiungere le categorie di maggior interesse. La procedura per piazzare una scommessa è intuitiva, basta cliccare sulle quote preferite per compilare il biglietto.

L’home page della sezione scommesse sportive, attraverso i banner nella parte superiore della schermata, informa l’utenza sulle promozioni attive. Al di sotto gli eventi del giorno e le relative quote. In aggiunta alle scommesse troviamo Lotterie, Casinò, Poker, Giochi di carte, Quick games e Bingo. In conclusione, un sito ben navigabile e con un ricco palinsesto, un’offerta completa a 360°.

Sisal App Mobile: opinioni sulla navigabilità

Un recente aggiornamento ha rivoluzionato l’App mobile Sisal Sport. È stato introdotto un motore di ricerca intelligente per rendere più veloce la ricerca delle quote sugli eventi sportivi e d’intrattenimento. Ogni giorno disponibili più di 1.000 match dal cellulare, anche in modalità live. Gratuito lo streaming mobile sui principali eventi, dotato della funzionalità “Picture in Picture”, per guardare la diretta mentre si continua la navigazione nell’app.

Effettuando l’accesso nell'area “MyBets” si ha un resoconto immediato delle giocate. Se una scommessa è ancora in corso, in tempo reale vengono indicati quali eventi mancano per completarla. Da mobile sono attivabili le notifiche, l’opzione di condivisione delle giocate, la prenotazione di una scommessa online per poi giocarla in negozio. Ottima la navigabilità su cellulare, apparsa scorrevole nel corso dei nostri test. L’App Sisal Matchpoint è disponibile per iOS e Android. Non soltanto App scommesse ma disponibili applicazioni per Casinò, Poker, Carte e Lotterie.

Sisal: recensioni su palinsesto sportivo

Il palinsesto Sisal è variegato,. Sono +1000 gli eventi in calendario giornalmente, tra cui calcio Serie A e grandi manifestazioni internazionali, come la Champions League. Quote più basse della media di mercato, ad esempio su Bet365 sono più alte. Non soltanto sport ma disponibili le scommesse sui grandi eventi di Musica & Spettacolo (Grande Fratello VIP, Eurovision) ed Elezioni Politiche (Presidenziali Usa).

L’operatore offre un’ampia sezione per scommettere Live sullo sport, con quote aggiornate in tempo reale. Calcio, tennis, basket e volley sono gli sport dal vivo con il maggior numero di match in catalogo. La sezione dedicata all’ippica prevede corse di cavalli degli ippodromi di tutto il mondo. A completare l’offerta i Virtuali (Calcio, Cavalli, Cani, Automobilismo) ed il Totocalcio online. La nostra opinione Sisal sul palinsesto? Più che positiva.

Tipster Sisal: cos’è e come funziona

Tipster Sisal è il primo social del mondo delle scommesse, una piattaforma innovativa che permette di condividere le proprie giocate. Anche altri siti offrono un servizio pronostici calcio di oggi e su altre discipline sportive, la community dell’operatore è però la più ampia e con in palio i migliori premi per i tipster più bravi. Il suo funzionamento è piuttosto semplice. Su Tipster è possibile postare le proprie scommesse, condividere e giocare quelle di altri, seguire i giocatori più abili.

Ogni scommessa su Sisal.it può essere condivisa su Tipster e, se l’esito risulta corretto, aumenta il proprio indice abilità, facilitando la scalata nel Ranking. La particolarità di questa promozione è ricevere Sisal Point, da convertire in bonus sport, se le scommesse condivise verranno rigiocate da altri utenti. Sono molteplici le classifiche a cui partecipare mensilmente, in palio numerosi bonus sport.

Scommesse on Demand di Sisal: cos’è e come funziona

Tra le innovazioni di successo introdotte dall’operatore negli ultimi anni troviamo le Scommesse on Demand. Di cosa si tratta? Spieghiamo il funzionamento. Ciascun iscritto può proporre una scommessa inedita e non presente in palinsesto, Sisal provvederà a quotarla. Un esempio di nuova giocata accettata è la seguente: “Goal da metà campo nel derby Roma-Lazio”. Proporre una scommessa richiede poco tempo, è sufficiente selezionare la disciplina e l’avvenimento, accedere nella pagina dedicata alle Scommesse On Demand e, una volta accolta, scommettere.

Ogni iscritto può inviare un massimo di 7 richieste di scommesse on demand in 7 giorni. Un servizio davvero originale, a dimostrazione della grande voglia di stupire di Sisal, sempre più uno dei siti di riferimento del settore betting in Italia, un motivo in più per giocarci.

Valutazione della sezione live streaming

Sisal streaming è il servizio che consente agli utenti di guardare una moltitudine di eventi sportivi e seguire in live gli incontri su cui si è scommesso. Una funzionalità attiva da pc e smartphone. Il calendario streaming targato Sisal Matchpoint per il calcio è completo. Disponibili Liga, Bundesliga, Ligue1, Ligue2, Championship, FA Cup, League One, Eredivisie e molto altro ancora.

Altrettanto buona la copertura per gli appassionati di tennis, con le dirette gratis di Roland Garros, US Open, Australian Open, Coppa Davis. A questi più famosi si aggiungono i principali tornei ATP, Challenger, ITF e WTA. L’offerta streaming Sisal prevede anche basket (NBA, Italia, Spagna), Hockey, Volley, Pallamano, Cricket, Badminton ed altre discipline. Per accedere al servizio è sufficiente effettuare la registrazione sul portale Sisal.it, ricaricare il conto e selezionare gli eventi contrassegnati dall’icona del monitor. Abbiamo riscontrato una risoluzione grafica elevata, a garanzia della buona qualità dello streaming.

Il casinò Sisal: +900 slot, anche con jackpot

Sisal presenta uno dei migliori siti casino nel panorama dell’online, con +1100 giochi in palinsesto. Sono 3 le sezioni sul portale: Casinò, Slot e Casinò Live. Nella sezione Casinò sono presenti +35 giochi da tavolo, tra cui spiccano numerose varianti di roulette, blackjack e videopoker. Più completo il palinsesto “Slot”, +900 titoli del calibro di Book of Ra, Age of the Gods e Starburst. Numerosi anche i titoli con ricchi jackpot in palio.

Soddisfacente la varietà di giochi live casino, +85 tavoli per divertirsi in diretta streaming con veri croupier. Roulette, Blackjack live e Game Show sono alcune tipologie di casino games dal vivo più apprezzati dalla clientela. I giochi del casino live sono fruibili su dispositivi fissi e mobili. Previsti inoltre bonus casino di benvenuto e altre promozioni dedicate da parte di Sisal Casino. In definitiva, un’eccellente scelta per chi è alla ricerca di un valido casino online italiano.

Sisal metodi di pagamento disponibili

Tutti i più comuni metodi di pagamento sono disponibili su Sisal Matchpoint per depositare e prelevare. Presenti i portafogli elettronici, le carte di credito, il bonifico. Ecco quali sono in dettaglio, con indicato l’importo minimo di ricarica e le tempistiche dei prelievi.

PayPal, 10€, 12h

Visa, 10€, 12h

Mastercard, 10€, 24h-48h

Maestro, 10€, 12h

PostePay, 10€, 12h

Bonifico bancario, nessuno, 24h-48h

Skrill, 10€, 12h

Neteller, 10€, 12h

Paysafecard, 10€, nd

Punto vendita, 1€, immediato

Servizio clienti Sisal: chat live con risposta entro 30 secondi

Abbiamo avviato una chat live sul sito scommesse Sisal e nel giro di 30 secondi siamo entrati in contatto con un operatore. Con cortesia e competenza ha risolto immediatamente i nostri dubbi. Sisal scommesse offre anche altri canali di comunicazione, riportiamo quali sono nel paragrafo seguente.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

Il servizio customer care di Sisal Sport è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Come anticipato, l’operatore mette a disposizione una chat live, con la promessa di rispondere entro 30 secondi. Come visto precedentemente, confermiamo la velocità di replica dello staff nei tempi indicati. In alternativa disponibile il numero verde 800.999.445 ed il contatto e-mail (info@sisal.it), il primo con risposta quasi immediata (30 secondi), il secondo entro il termine massimo di 8 ore.

Da segnalare la presenza di un numero di telefono dall’estero (+39 0282900563), un canale aggiuntivo che può tornare utile, finora offerto soltanto da pochissimi operatori in Italia. In conclusione, il supporto Sisal Scommesse si è rivelato eccellente per rapidità nelle risposte e varietà di opzioni di contatto.

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

✅ Black Mamba: mi piace e devo studiarlo più a fondo. Per il momento 4 stelle sicure ma siamo molto vicini a 5.

✅FabrixRoma: uso spessissimo Sisal e mi trovo bene.

✅Salvo: l’app Sisal ha fatto un bel passo avanti.

❌Clicky: continui crash random, da migliorare.

❌Fabiolillo: qualche bug durante i tentativi di ricarica.

❌Belvedere: quote live basse rispetto a quelle pre-match.

Sisal recensione: il verdetto finale di CalcioMercato

Opinioni Sisal positive? Certamente. È una piattaforma completa, offre un interessante bonus benvenuto sport ed un ricco palinsesto, +1000 eventi mediamente al giorno. Un suo punto di forza è la varietà di opzioni di giocata, superiori a quanto riscontrato su altri Bookmakers. Ottima la navigabilità sul sito desktop e app mobile. L’interfaccia grafica con sfondo chiaro rende ben leggibili le quote. Infine, la presenza dello streaming e di un velocissimo servizio clienti rappresentano ulteriori aspetti del portale che ci sono piaciuti. Uno dei migliori siti scommesse italiani sul mercato, serio e affidabile.

Domande Frequenti

Sisal è sicuro?

Certo, Sisal Matchpoint è un marchio di grande esperienza nel settore scommesse e giochi in Italia, titolare di concessione ADM numero 15155, piattaforma legale e sicura.

Perché scegliere le scommesse Sisal?

Sisal Scommesse offre una notevole varietà di giocate, un originale bonus di benvenuto, lo streaming gratis di eventi sportivi, un servizio assistenza efficiente e veloce.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma Sisal Sport?

Ampliare la sezione live betting e migliorare le quote scommesse, leggermente inferiori alla media di mercato.