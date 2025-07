Effettuando la registrazione classica o con SPID, potrai scegliere tra diversi bonus Sisal di benvenuto per divertirti su una delle piattaforme di scommesse e casinò online più conosciute e usate dagli utenti. Ma il Bonus Sisal come funziona? Possiamo già anticiparti che la meccanica è intuitiva, premia i giocatori di scommesse e offre loro la possibilità di usarlo facilmente. Per riassumere brevemente il bonus di benvenuto Sisal, diciamo che avrai a disposizione 5.000€ subito per provare "Salva il bottino" e fino a 250€ in bonus scommesse sul deposito. Continua a leggere per tutti i dettagli sui bonus e codici promozionali Sisal 2025.

Il bonus Sisal vince al confronto con altri operatori? Qui il nostro resoconto

Confrontiamo il Bonus di benvenuto Sisal per le scommesse sportive con le offerte di Snai e Better Lottomatica. Questi 2 competitor presentano due interessanti promozioni benvenuto: SNAI offre 24€ gratis più fino a 500€ sulle scommesse e più fino a 500€ sul casinò, Lottomatica fino a 1550€ (di cui 1000€ free alla registrazione con SPID). A nostro giudizio il bonus Sisal risulta più vantaggioso, perché:

La parte variabile è più alta

Sisal offre subito 5.000€ con cui il giocatore può divertirsi su un gioco chiamato “Salva il Bottino”.

Le offerte di Better e SNAI hanno importi più bassi e non completamente spendibili scommettendo.



Senza dubbio, Sisal è uno dei migliori siti scommesse. E il bello è che ancora non abbiamo parlato di quanto siano intriganti gli altri bonus ricarica Sisal per i nuovi utenti. Facciamo così: mettiti comodo, sorseggia un’aranciata fresca e continua a leggere!

In cosa consiste il bonus Sisal di Benvenuto?

Il bonus registrazione Sisal scommesse ti offre 5.000€ subito e fino a 250€ di Bonus di Benvenuto. Puoi aderire all’offerta convalidando il proprio conto gioco ed effettuando la prima ricarica entro trenta giorni dall’iscrizione al sito. Per convertire i 250€ di Bonus, la meccanica è particolare: ti serviranno 4 settimane, durante le quali riceverai un bonus del 25% sul primo deposito fino a 50€ e un'offerta settimanale fino a 200€ suddivisa in 4 settimane (50€ a settimana).

Come funziona il bonus Sisal in dettaglio

Per ricevere il Bonus Benvenuto Sisal per le scommesse, dovrai effettuare entro 30 giorni dall’iscrizione una prima ricarica di almeno 10€ con uno dei metodi di pagamento convenzionati sul sito, oppure in ricevitoria o presso un punto Sisal. Non potrai effettuarla tramite bonifico bancario. Potrai, successivamente, spendere il tuo bonus settimanale – che ti verrà accreditato ogni martedì – su scommesse sportive, virtuali e ippiche.

Inoltre, come detto, avrai subito 5.000€ da poter usare esclusivamente al gioco Sisal “Salva il Bottino”. Il bonus benvenuto Sisal come funziona in questo caso? L'obiettivo è salvare il bottino gratis iniziale, rispondendo con "Si" o "No" a delle domande. Per farlo dovrai puntare su una o su tutte e due le risposte tutto il tuo bottino. Puoi rispondere a una domanda per volta. Se riuscirai ad arrivare al termine dei quesiti, la cifra del bottino che sarai riuscito a salvare ti verrà accreditata sul tuo conto e potrai usarla per le tue scommesse.

Come attivare il bonus Sisal 'tradizionale' con codice promozionale 800-BT?

Per attivare il Bonus primo deposito scommesse presente sul sito di Sisal, dovrai inserire il codice 800-BT nel form di registrazione. Quando? Subito dopo aver inserito, tramite SPID o tramite registrazione veloce (facendo una foto al tuo documento di identità risparmieresti molto tempo rispetto alla registrazione classica) i tuoi dati personali e dopo aver scelto i tuoi dati di accesso. Il terzo step è, infatti, quello della scelta del Bonus.

Successivamente, avrai 30 giorni dalla data di iscrizione per inviare un documento di identità. Una volta validato, dovrai effettuare la prima ricarica e effettuare, secondo termini e condizioni, le giocate successive settimanali per ottenere la parte variabile del Bonus Sisal. Essa andrà a sommarsi alla parte fissa di 5.000€ (una cifra inferiore alla promo esclusiva che Sisal ha concesso agli utenti di Calciomercato). Nell’immaginare e proporre il suo Bonus Scommesse, Sisal ha provato a premiare i giocatori con un’offerta ricca. Ma, come ti mostreremo, non è l’unico Bonus Benvenuto Sisal disponibile. Scopriamo gli altri!

Altri bonus Sisal di benvenuto nella piattaforma

Sisal offre ad oggi la più gamma di Bonus di Benvenuto per i nuovi iscritti più ricca in Italia:

Bonus di Benvenuto Casinò: fino a 5.250€;

Bonus di Benvenuto Casinò da Punto Vendita: fino a 5.250€;

Bonus di Benvenuto Tutti i Giochi: fino a 5.050€;

Bonus di Benvenuto Tutti i Giochi da Punto Vendita: fino a 5.250€;

Bonus di Benvenuto Scommesse: fino a 5.800€;

Bonus di Benvenuto Scommesse da Punto Vendita: fino a 5.250€;

Bonus di Benvenuto Lotterie: fino a 5.050€;

Bonus di Benvenuto Lotterie da Punto Vendita: fino a 5.250€;

Bonus di Benvenuto Poker: fino a 5.120€;

Bonus di Benvenuto Giochi di Carte: fino a 5.150€

Bonus di Benvenuto Bingo: fino a 5.070€;

Confrontandola con quella di un altro operatore storico come William Hill, noteremo che quest'ultimo offre solo 2 bonus: scommesse e casinò. Un punto a vantaggio di Sisal, operatore che spicca tra le recensioni dei bookmakers.

Bonus Sisal per il Casinò e slot machine

C’è un Bonus Sisal per gli appasionati di macchinette online e di Casinò? La risposta è ‘Si’. Anzi, a ben vedere ne abbiamo più di uno. Il Bonus di Benvenuto Sisal per il Casinò e le slot ti offre fino a 5250€. Anche in questo caso, i primi 5.000€ saranno spendibili soltanto all’esclusivo gioco Sisal “Salva il Bottino”. E i restanti 250€?

Effettuando un primo deposito di almeno 10€, riceverai fino a 200€ inFun Bonus Sisal + il 50% della prima ricarica fino a 50€.



Bonus Sisal per i pokeristi

Il Bonus di Benvenuto Sisal per gli amanti del Poker è di 5.120€. Come funziona? 5.000€ sono, anche in questo caso, spendibili solo sull’esclusivo Salva il Bottino. Poi, avrai diritto a:

Un bonus di 20€ se effettui una prima ricarica di 50€

Il 50% del giocato della prima settimana fino a 100€.

Bonus Sisal per giocare a bingo online

Il Bonus Bingo di Sisal per i giocatori online arriva fino a 5.070€. Di questi, come sempre, 5.000 sono spendibili solo su “Salva il Bottino”. Vediamo come ottenere i restanti 70€. C’è una novità, perché per la prima volta in questo articolo possiamo parlare di bonus senza deposito: una volta convalidato il documento, infatti, se durante la fase di registrazione avrai inserito nel form il codice SISALBINGO-70, otterrai 20€ in Fun Bonus Sisal. Effettuando, poi, la tua prima ricarica di almeno 10€ riceverai il 30% di Bonus Bingo fino a 50€.

Entrando nel dettaglio dell'offerta, notiamo che se vinci usando un Fun Bonus andrai ad incrementare il tuo saldo in Fun Bonus e non potrai convertire la vincita in denaro prelevabile. Potrai, inoltre, spendere questo bonus non oltre una settimana dalla data in cui ti è stato accreditato.

Confrontando questo bonus con quello di Tombola.it, il più importante sito di Bingo in Italia, non notiamo enormi differenze: quest'ultimo, infatti, è del 200% sul primo deposito fino a 50€. Se per esempio depositi 25€, otterrai 50€ di bonus.

Bonus Sisal ricorrenti: le promo per gli utenti registrati

Un sito come Sisal, ovviamente, prova a distinguersi anche per la mole di offerte giornaliere o settimanali dedicate ai suoi clienti per fidelizzarli e far si che possano tornare più volte sulla piattaforma. Non sempre sono presenti promozioni come quelle sulle quote maggiorate o classici come Bonus per il giorno del compleanno dell’utente registrato. Nel primo caso, molto dipende dagli eventi ma anche dalla creatività di chi realizza l’offerta. E, spesso, sono presenti promozioni meno classiche ma ancor più avvincenti.

Bonus multipla

Con il Bonus multipla Ippica potrai aumentare del 400% le tue vincite. Nello specifico, questo Bonus è valido solo sui biglietti che giochi su Sisal nella sezione Ippica a Quota Fissa. Non solo, questi biglietti dovranno essere caratterizzati dalle seguenti condizioni:

Multiple vincenti con almeno 2 cavalli. Scegliendone 10 puoi ambire al 400% delle vincite.

Biglietti aventi una quota totale maggiore oppure uguale a 2.50

tutti gli esiti all'interno del biglietto dovranno avere una quota maggiore oppure uguale a 1.40

Bonus giornalieri: La ruota dei Bonus

Sicuramente uno dei più carini ed attraenti. La Ruota dei Bonus offre un nuovo premio al giorno. I premi possono essere:

Premi in Real Bonus, spendibili sulla piattaforma

Sisal Point: si tratta dei punti del programma fedeltà MySisal. Riscattandoli, avrai diritto a ulteriori vantaggi.

Questo Bonus Sisal funziona in maniera piuttosto intuitiva. In particolare, dopo aver aperto un conto gioco, dovrai scegliere la ruota dei bonus che preferisci tra quelle disponibili. Poi, per citare un vecchio programma televisivo di successo, dovrai girarla!

Questa promozione è disponibile anche sulle App scommesse, SuperEnalotto, Slot e Casinò.

Il nostro parere complessivo sulle offerte e bonus Sisal

Dopo aver spulciato tra i vari bonus Sisal, bonus ricarica e promozioni frequenti che è possibile attivare, ci siamo fatti la nostra idea. E abbiamo deciso di paragonare l’operatore del gruppo Flutter a una squadra di calcio tra le prime 4 nella classifica di Serie A.

Se fosse un Club, sarebbe infatti un Club con uno stadio nuovo (sito) e al suo interno troveremo diversi negozi (bingo, lotterie, slot, casino live, scommesse) e ristoranti (punti vendita) ma anche un centro commerciale (sisal tipster) all’avanguardia. Inoltre, ogni estate durante la sessione di calciomercato, metterebbe in vetrina talenti diversi. Il suo allenatore sarebbe capace di giocare con più moduli (bonus di benvenuto) e allenerebbe i suoi ragazzi in un centro di allenamento dotato di tutti i comfort (una piattaforma che funziona benissimo). Lo staff a supporto (centro assistenza clienti) sarebbe operativo ventiquattro ore su 24 e sette giorni su sette. Insomma, ci sono tutte le carte in regola per una stagione da protagonisti con il bonus benvenuto Sisal.

Vantaggi e Svantaggi

Per elencare i pro e i contro dei Bonus e delle promozioni Sisal, ci siamo affidati a ciò che scrivono gli utenti sul web in merito.

Raccogliendo i principali feedback, abbiamo evidenziato i seguenti commenti negativi:

Sbloccare i Bonus non è semplicissimo: sono diversi i passaggi da seguire

Pochi bonus senza deposito

Bonus poco generosi: per ottenere bonus consistenti bisogna ricaricare cifre alte

Ci sono, naturalmente, molti commenti positivi tra cui:

La Ruota dei Bonus è molto apprezzata: da un punto di vista grafico e da un punto di vista economico:

Le promozioni giornaliere e settimanali sono molte e sono ben studiate

C’è un Bonus per ogni tipo di utente e dunque per ogni abitudine di gioco

In conclusione, possiamo dire che sicuramente per godere dei bonus Sisal è necessario essere un giocatore esperto. Ma la possibilità di ottenere bonus progressivi premia anche i giocatori alle prime armi perché ogni settimana offre loro un piccolo patrimonio con cui divertirsi e provare nuove sezioni del sito.

Domande frequenti sui bonus

Quanto tempo ho per usare il Bonus Sisal di Benvenuto?

Dipende dal tipo di Bonus, ma sostanzialmente tutti devono essere sfruttati entro una settimana circa dall’accredito;

Cosa vuol dire Bonus Sisal progressivo?

Significa che l’importo del bonus non viene erogato in un’unica soluzione bensì a scaglioni: ad esempio, ogni sette giorni viene erogata una parte del bonus;

I bonus sono disponibili su tutti i giochi?

No, sono disponibili solo su alcuni giochi, adeguatamente segnalati nella sezione termini e condizioni di ogni bonus

Un nuovo utente registrato ha diritto a un solo Bonus di benvenuto Sisal?

La risposta è “Si”. Dovrai scegliere tra uno dei bonus benvenuto Sisal in fase di registrazione. Ma non temere, perché i bonus Sisal disponibili per gli utenti già registrati sono numerosi (e tal volta più vantaggiosi).