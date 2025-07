Il bonus Snai dedicato alle scommesse è uno dei più interessanti nel panorama del betting italiano, ma bisogna capire bene come funziona per sfruttarlo al meglio. Questo bonus è applicabile a diverse sezioni del sito, tra cui lo sport, il casinò e il bingo, offrendo così un'ampia gamma di opportunità per i giocatori. In questo approfondimento, spiegheremo in dettaglio come funziona il bonus Snai, fornendo esempi chiari e facilmente comprensibili.

Il bonus Snai vince al confronto con altri operatori? Qui il nostro resoconto

I punti forti del bonus Snai di benvenuto sport è che è composto di più parti che coinvolgono anche i giochi da casinò, virtual e bingo. Inoltre l’importo anche solo della parte dedicata alle scommesse sportive è molto sostanzioso, ben 505€ (di cui 5 free alla registrazione). Complessivamente si tratta di un bonus sport che ha una difficoltà di sblocco media rispetto ai siti scommesse che offrono cifre simili.

Per questo abbiamo deciso di metterlo a confronto con 2 dei migliori siti scommesse con bonus dalle caratteristiche diverse. Lottomatica , ad esempio, propone un bonus complessivo più elevato (2550€) ma con requisiti di puntata più complessi. Anche Sisal mette a disposizione un bonus scommesse più alto, fino a 5250€, ma ottenere l'intero importo del credito aggiuntivo è decisamente più complesso rispetto a quanto accade con Snai.



Come funziona il bonus Snai in dettaglio

Il bonus di benvenuto Snai per le scommesse sportive è piuttosto generoso, ma è soggetto a regole specifiche. Per aiutarti a comprenderlo meglio, abbiamo deciso di creare un esempio pratico di conversione.

Parliamo ora del cosiddetto “Bonus Gold” dedicato alle scommesse sportive. Si tratta di un bonus del 50% fino a 500€ sul primo deposito. Ecco come funziona il bonus Snai.

Con il primo deposito di 20€ si ottiene un bonus scommesse di 10€.

Giochiamo entro 30 giorni in soldi veri la somma di 20€ su multiple, live o pre-match di almeno 3 eventi con quota singola minima di 1,50.

Per convertire i 10€ in bonus cash dobbiamo soddisfare i requisiti di puntata di 6x, giocando entro 30 giorni 60€ in scommesse sportive.

I 10€ di bonus devono essere giocati in multiple, live o pre-match di almeno 3 eventi con quota singola minima di 1,50.

Le vincite ottenute diventano bonus cash.

Tutte le vincite ottenute da queste ultime giocate sono prelevabili.

Come attivare il bonus con codice promozionale Snai

L’attivazione del bonus Snai avviene durante la registrazione tramite l’inserimento di un codice promozionale. Tuttavia, il processo di registrazione su Snai è suddiviso in ben 7 sezioni, che potrebbero risultare meno intuitive rispetto ai moduli unici di iscrizione, come quello offerto da Bet365, dove anche i principianti possono vedere chiaramente tutti i passaggi necessari.



Ecco gli step richiesti:

Inserimento del Codice Fiscale : Viene richiesto il codice fiscale per iniziare la registrazione.

: Viene richiesto il codice fiscale per iniziare la registrazione. Codice Bonus di Benvenuto : Per ricevere il bonus sport Snai, è necessario inserire il codice promozionale BB_SPORT .

: Per ricevere il bonus sport Snai, è necessario inserire il . Limiti di Versamento : Qui si definisce il limite massimo di deposito settimanale autoimposto.

: Qui si definisce il limite massimo di deposito settimanale autoimposto. Contratto e Privacy : Accettazione dei termini e condizioni di utilizzo e delle normative sul trattamento dei dati personali.

: Accettazione dei termini e condizioni di utilizzo e delle normative sul trattamento dei dati personali. I tuoi Dati: Inserimento dei dati personali e dell’indirizzo di residenza.

Inserimento dei dati personali e dell’indirizzo di residenza. I tuoi Contatti : Viene richiesto un numero di telefono e un indirizzo email.

: Viene richiesto un numero di telefono e un indirizzo email. Il tuo Documento: Inserimento degli estremi di un documento d’identità valido.



Una volta completata la registrazione, è necessario inviare una copia fronte-retro del documento d’identità e effettuare una prima ricarica per attivare il conto.

Altri bonus Snai di benvenuto nella piattaforma

Completiamo brevemente le altre parti del bonus benvenuto Snai sport. Innanzitutto c’è il bonus senza deposito di 15€ suddiviso equamente in scommesse sportive, giochi Playtech e slot Capecod.



Il bonus sport prevede anche una somma fino a 500€ dedicata ai giochi da casinò (50% sulla prima ricarica). I giochi coinvolti sono quelli della Playtech e i requisiti di puntata sono pari a 60x. Se poi si effettua dopo la registrazione una primo versamento di almeno 20€ si ricevono entro 5 giorni ulteriori 9€ di bonus, 5€ per i Virtuali, 2€ per Bingo e 2€ per la Premium Roulette Mini di Playtech.

Bonus Snai per il casinò e slot machine

Il bonus di benvenuto Snai per il casinò è particolarmente generoso, arrivando fino a 2000€ sulla prima ricarica. Questo bonus corrisponde al 100% della prima ricarica e può essere utilizzato esclusivamente sui giochi sviluppati da Playtech. Per ottenerlo, è necessario inserire il codice promozionale BB_CASINO3000 durante la fase di registrazione. È importante notare che il bonus verrà accreditato solo dopo la convalida del conto gioco e una volta che saranno stati giocati i 5€ del bonus senza obbligo di alcun versamento, dedicato alle slot di Playtech.



I requisiti di puntata sono relativamente favorevoli, pari a 20x, ma devono essere soddisfatti entro 10 giorni. I giochi di Playtech più rilevanti per il soddisfacimento di questi requisiti sono le slot senza jackpot e i giochi arcade.





Bonus Snai poker

Il bonus Snai per i giocatori di poker è molto interessante ed è legato all’attività ai tavoli. Il codice da inserire in fase di registrazione è BB_POKER. Parliamo di un bonus del 300% fino a 1050€. Questo bonus si sblocca a scaglioni di 10€ accumulando 1000 status point.

Iscrivendosi ai tornei e ai sit&go si ottengono status points pari a 20 volte la fee pagata. Ogni quota d’iscrizione è composta da un buy-in e da una fee indicata al momento in cui si accede al tavolo. Inoltre, vengono offerti 4 token del valore complessivo di 5€ per la partecipazione ai tornei twister.

Bonus Snai per giocare a bingo online

Per accedere a questo bonus Snai benvenuto deve essere inserito il codice promozionale BB_BINGO durante la procedura di registrazione. In questo caso la somma di bonus è pari al 25% fino a 100€ e non sono previsti requisiti di puntata. L’importo viene erogato entro 5 giorni dalla prima ricarica.

Bonus Snai ricorrenti: le promo per gli utenti registrati

I bonus Snai non sono solo riservati ai nuovi iscritti, ma ve ne sono un gran numero che sono disponibili anche ai frequentatori di vecchia data del sito. Vediamo alcune delle promozioni più interessanti e quelle che eventualmente mancano.

Bonus multipla

Snai offre un interessante Bonus Multipla che può aumentare le vincite fino al 177%. Questo bonus si applica a tutte le scommesse che includono almeno 5 eventi sportivi, ciascuno con una quota minima di 1,25.

Bonus quote maggiorate

In questo periodo il sito di Snai non ospita una sezione specifica dedicata alle quote maggiorate, sono eventi singoli che vengono proposti di giorno in giorno, magari cercando nella sezione promo. C’è però la Daily Bet, una scommessa speciale che coinvolge sport ed eventi diversi.

Bonus compleanno Snai

Tra i Bonus Snai non è presente una promozione speciale per il compleanno, ma si preferisce proporre qualche vantaggio speciale su misura, anche in base alle preferenze e alle abitudini dei giocatori.

Bonus giornalieri Snai

Sono presenti su Snai tutta una serie di iniziative, race e tornei che portano ogni giorno tanti premi. Sono spesso promozioni di breve durata e che si rinnovano ogni settimana. Non vi sono però molte promozioni legate a singoli giorni della settimana, Abbiamo trovato il Trivia Live, un game show gratuito che regala il martedì il venerdì fino a 1800€ di bonus.

Il nostro parere complessivo sulle offerte e bonus Snai

In generale, Snai si distingue per la varietà e la generosità dei bonus offerti, con un'attenzione particolare alle promozioni di benvenuto che soddisfano una vasta gamma di giocatori. Il bonus scommesse per i nuovi iscritti è notevole e include anche un'importante somma per i giochi di casinò Playtech, con termini e condizioni di difficoltà media. Il bonus gratuito di 15€, di cui 5€ per le scommesse senza requisiti di puntata, è particolarmente apprezzato. Inoltre, Snai offre vantaggi anche ai giocatori abituali, come il bonus multipla e le promozioni rimborso sui big match della settimana, confermando così il suo impegno a mantenere l'interesse e la soddisfazione di tutti gli utenti.

Vantaggi e Svantaggi

Dopo aver esaminato a fondo i bonus Snai (in particolare quello dedicato alle scommesse) possiamo riassumere quali sono i punti di forza e gli elementi da migliorare. Per fare questo abbiamo tenuto conto anche delle recensioni bookmakers presenti in rete.

Pro Bonus Snai

Bonus scommesse che arriva fino a 1000€

A questo si aggiunge un bonus casinò fino a 2000€

Iniziative temporanee sui principali eventi di buon livello

Bonus free

Contro Bonus Snai

Considerando l'importo elevato, i requisiti di puntata non sono bassi

Non tutti i giorni ci sono le quote maggiorate

Domande frequenti sui bonus Snai (FAQ)

Ci sono codici bonus su Snai?

Per ogni bonus di benvenuto c’è uno specifico codice promo da inserire in fase di registrazione. Per il bonus sport il codice è BB_SPORT.

C’è su Snai il bonus multipla?

Sì, il bonus multipla di Snai può arrivare fino al 177%.

Esiste un bonus senza deposito sport?

Sì, Snai offre un bonus free alla registrazione di 15€ dei quali 5€ sono dedicati alle scommesse sportive.