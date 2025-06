Nel panorama italiano dei nuovi siti di scommesse e casinò, Sportbet ha l’ambizione di arrivare a competere con i migliori. Sebbene il percorso sia lungo e tortuoso, la strada intrapresa da questo bookmaker, che opera in Italia con licenza n. 15454, è quella giusta. In questa recensione, abbiamo analizzato ogni aspetto di Sportbet, come bonus e promozioni, modalità di registrazione, metodi di pagamento e un parere sulle sezioni sport e casinò.

● ● ●

Il nostro riscontro su Sportbet

⭐ 3.5/5 Giudizio generale

⭐ 4/5 Bonus benvenuto

⭐ 3.5/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 3/5 Servizio clienti

Il giudizio di 3,5 stelle su 5 premia un sito affidabile, con una buona struttura tecnica e un’offerta già competitiva. Il bonus di benvenuto è tra i punti di forza, con un importo sopra la media e requisiti chiari. La piattaforma si carica rapidamente da desktop e mobile, anche se l’assenza di un’app si fa notare. Il palinsesto propone oltre 25 sport e più di 600 mercati per i principali eventi. Restano da colmare alcune lacune, come l’assenza della live chat e il supporto non disponibile 24 ore su 24.

● ● ●

Recensioni Sportbet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Il bonus scommesse di benvenuto di Sportbet premia chi si registra tramite SPID con il raddoppio degli importi, con un’offerta articolata in tre fasi: 100% fino a 100€ sul primo deposito, cashback fino a 300€ e 10€ bonus virtual. Il primo bonus viene accreditato come funbonus, utilizzabile su multiple con almeno 5 eventi a quota minima 1.50. Per convertirlo in real bonus occorre giocare 5 volte l’importo ricevuto. Il cashback mensile, in bonus reale, si ottiene giocando almeno 50€ su 10 ticket nel mese. Tutti i bonus scadono in 7 giorni e ogni prelievo ne comporta l’annullamento. Offerta completa ma non semplice.

● ● ●

Il bonus di Sportbet a confronto

Per valutare la reale convenienza del bonus benvenuto Sportbet, lo abbiamo confrontato con le offerte di altri due operatori ADM: Betway e Netwin. L’obiettivo è capire quale promozione sia più vantaggiosa, tenendo conto di importo, requisiti di puntata e tempistiche.

Sportbet: 100% fino a 100€ in funbonus + cashback fino a 300€ + 10€ virtual; rollover 5x; validità 7 giorni; multiple da 5 eventi a quota 1.50.

Betway: 100% fino a 100€ + 5€ freebet; rollover 5x su quota complessiva 3.00; validità 14 giorni.

Netwin: fino a 250€ in funbonus; rollover 50x; validità 3 giorni.



Sportbet offre un bonus equilibrato rispetto agli altri due siti scommesse analizzati, meno rischioso di Netwin e con requisiti più accessibili rispetto alla soglia elevata imposta da Betway.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Sportbet

Sportbet consente l’apertura del conto gioco tramite due modalità: quella classica e quella tramite SPID, che offre un accesso semplificato e vantaggi esclusivi. La registrazione standard richiede più tempo e prevede alcuni passaggi obbligatori:

Accedi al sito ufficiale sportbet.it

Clicca su “Registrati” in alto a destra

Inserisci codice fiscale e dati anagrafici completi

Imposta le credenziali (username e password)

Accetta termini e condizioni di gioco

Invia un documento d’identità valido per la verifica del conto

Attendi l’esito della validazione, necessario per accedere al bonus

Chi utilizza SPID, invece, completa la registrazione in un solo minuto, con convalida istantanea dei documenti e compilazione automatica dei dati. Come per molti siti scommesse SPID, anche nel caso di Sportbet c’è il vantaggio di ottenere un bonus benvenuto più vantaggioso in termini di importo.

● ● ●

Sportbet: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto Sportbet si distingue per ampiezza e profondità, con oltre 30 discipline disponibili e centinaia di mercati per ciascun evento. Non solo calcio, ma anche sport meno popolari come bandy, floorball e vela trovano spazio sulla piattaforma. La ricchezza dell’offerta si nota anche su eventi come la Formula 1, con 48 scommesse attive già giorni prima del Gran Premio. La sezione live è ben strutturata, con funzioni come Cash Out e Multilive, e ogni evento è accompagnato da dati statistici aggiornati. Per varietà e completezza, Sportbet è tra i bookmaker più solidi in ambito sportivo.

● ● ●

Il casinò Sportbet: slot per tutti i gusti

Il casinò di Sportbet ha una quantità di giochi in grado di soddisfare le esigenze e le preferenze di qualsiasi tipologia di giocatore. Con quasi 3.000 slot suddivise per provider, novità, temi e titoli più giocati del mese. Ma la vera peculiarità è il Casinò Live, che mette a disposizione quasi 500 tavoli in streaming con giochi da Evolution, Pragmatic Play e Skywind, compresi i principali game show e tavoli in lingua italiana. Il bonus casino, fino a 1.000€ + 20 freespin, è accessibile anche tramite SPID, rendendo l’offerta non solo ampia ma anche tecnologicamente avanzata e inclusiva.

● ● ●

Sportbet metodi di pagamento disponibili

Sportbet accetta i principali circuiti di carte di credito come metodo di pagamento (Visa e Mastercard) e rientra, inoltre, tra i cosiddetti siti scommesse PayPal, ovvero quelli che accettano questa modalità di pagamento tra le preferite degli utenti.

Bonifico bancario, dep min. 1€, prelievo entro 2-5 giorni lavorativi

VISA, 5€, prelievo in 24 ore

Skrill, 5€, prelievo immediato

PayPal, 5€, prelievo immediato

Postepay, 5€, prelievo immediato

MasterCard, 5€, prelievo in 1-2 giorni lavorativi

Paysafecard, 5€, prelievo non disponibile

Neteller, 5€, prelievo immediato

Apple Pay, 10€, prelievo in 1-3 giorni lavorativi

Scratch Card, 5€, prelievo non disponibile

OnShop, 5€, prelievo non disponibile

Google Pay, 10€, prelievo in 1-3 giorni lavorativi

Tutti i metodi garantiscono la disponibilità immediata dei fondi, ad eccezione del bonifico bancario.

● ● ●

Recensioni Sportbet: il verdetto finale di CalcioMercato

Sportbet ha dimostrato di essere molto più di un progetto emergente. Il bonus scommesse legato allo SPID è uno dei più completi tra quelli oggi disponibili, e anche il casinò presenta numeri di alto profilo, sia in termini di slot che di tavoli live. La piattaforma è solida e ben costruita, ma a nostro avviso servono miglioramenti lato assistenza e un’app mobile per essere davvero competitivi.



In definitiva, chi cerca un operatore ADM affidabile, con un’offerta ampia e un approccio promozionale originale, troverà in Sportbet una valida alternativa ai marchi più affermati.

● ● ●

Domande Frequenti

Sportbet è sicuro?

Sì, Sportbet opera con licenza ADM n. 15454 e rispetta tutte le normative italiane su gioco responsabile, sicurezza dei dati e tutela dei giocatori.

Perché scegliere Sportbet?

Ha un bonus benvenuto molto competitivo, un palinsesto ricco di mercati, quasi 3.000 slot e un casinò live tra i più forniti in Italia.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Sportbet?

Il servizio clienti non è attivo 24/7. Anche la gestione della live chat potrebbe essere integrata per migliorare il supporto.