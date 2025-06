Repubblica Ceca Turchia: pronostico, quote, dove scommettere e promozioni

Il nostro pronostico di Repubblica Ceca Turchia

Risultato Esatto bet365 Betway Sisal 1-1 6.50 6.54 6.00

La sfida tra Repubblica Ceca-Turchia chiuderà la prima fase di Euro 2024. Il match tra queste due nazionali sarà, infatti, l’ultima partita dei gironi insieme a Georgia-Portogallo, che si disputerà in contemporanea alle ore 21:00 di mercoledì 26 giugno. Cechi e turchi si affronteranno al “Volksparkstadion” di Amburgo. Arbitro dell’incontro sarà il 39enne rumeno Istvan Kovacs.*Le quote indicate possono subire variazioni.Dopo la brutta sconfitta per mano del Portogallo (3-0), la Turchia è intenzionata a blindare la qualificazione agli ottavi. Alla nazionale allenata da Vincenzo Montella basta anche un pari per garantirsi l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. Discorso diverso, invece, per la Repubblica Ceca, che dovrà necessariamente vincere se vorrà superare il girone.Scegliere un pronostico per Repubblica Ceca-Turchia. La partita tra queste due nazionali si preannuncia equilibrata, come sottolineato anche dalle quote dei bookmaker. Ci aspettiamo una sfida bloccata, almeno nella prima fase di gara. Nessuna delle due squadre, infatti, sarà troppo motivata per tentare di vincere il match sin da subito. I cechi potrebbero impostare una gara improntata sulla fase difensiva e ripartenze, mentre ai turchi può andar bene anche un comodo pareggio.Il match potrebbe aprirsi nel secondo tempo, quando subentrerà l’aspetto emotivo. In particolare, la Repubblica Ceca dovrà buttarsi in avanti per tentare di conquistare i tre punti e assicurarsi gli ottavi di finale. Di conseguenza, ci aspettiamo pochi sussulti nel primo tempo e una partita con diverse occasioni da gol nella ripresa.*Le quote indicate possono subire variazioni.Alla luce di quanto scritto nel precedente paragrafo, il risultato esatto di Repubblica Ceca-Turchia potrebbe essere 1-1, con il risultato primo tempo di 0-0. Nonostante la brutta sconfitta nella seconda giornata contro il Portogallo,nel match d’esordio contro la Georgia.I cechi, dopo un primo tempo accorto, potrebbero spingere il piede sull’acceleratore ad inizio secondo tempo e portarsi in vantaggio. Ma, a nostro avviso, la Turchia riuscirà a pareggiare quando le energie fisiche e mentali di Soucek e compagni potrebbero venir meno.La quota Repubblica Ceca-Turchia risultato esatto 1-1 si aggira attorno all’6.50.*Le quote indicate possono subire variazioni.Il nostro pronostico Repubblica Ceca Turchia è la combo Under 1,5 1° Tempo + Over 0,5 2° Tempo. Ciò significa che la nostra scommessa risulterà vincente se nel primo tempo verranno segnati meno di due gol e nel secondo tempo sarà realizzata almeno una rete.I motivi di questo pronostico Euro 2024 tra cechi e turchi li abbiamo già enunciati nei paragrafi precedenti, ma li rimarchiamo nuovamente: pensiamo che il match sarà bloccato nelle fasi iniziali per poi aprirsi nella seconda parte, con la Repubblica Ceca che dovrà cercare di vincere per strappare il pass per gli ottavi di finale. Ai turchi basta un pareggio e ciò potrebbe indurre la nazionale di Vincenzo Montella a speculare sul pareggio.La combo Under 1,5 1° Tempo + Over 0,5 2° Tempo è offerta a 1.70 su GoldBet e Sisal e a 1.69 su NetBet.Proseguiamo l’articolo sui pronostici Repubblica Ceca-Turchia con il Primo Marcatore dell’incontro. Chi sarà il calciatore che porterà in vantaggio la propria nazionale? Basandoci sulla precedente analisi, ci aspettiamo che la Repubblica Ceca riesca a passare in vantaggio. Se le cose andranno così,potrebbe essere il nome giusto.Il centrocampista e capitano della Repubblica Ceca è uno dei punti fermi della nazionale allenata da Ivan Hasek e, in più, ha il vizio del gol. Nella stagione da poco conclusa, il calciatore del West Ham ha messo a segno 8 reti con la maglia del proprio club. Con la maglia della Cechia ha collezionato 71 presenze e 12 reti in carriera.Soucek 1° Marcatore ha una quota piuttosto alta: è possibile trovarlo a 11.50 su Sisal, 11 su Snai e 10.87 su Betway.Nella loro storia, Repubblica Ceca e Turchia si sono affrontate in undici occasioni. Il bilancio è in perfetta parità, con cinque vittorie a testa e un pareggio. In totale, nei precedenti disputati dalle due nazionali, sono state 21 le reti realizzate dai cechi, a fronte delle 15 segnate dai turchi. L’ultima sfida tra le due nazionali si è giocata il 19 novembre 2022, quando – in amichevole – la Turchia vinse con il risultato di 2 a 1 grazie al gol decisivo di Calhanoglu.Ma torniamo al presente e concentriamoci sulle probabili formazioni del match:Repubblica Ceca (3-5-2): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Barak, Provod, Doudera; Hlozek, Lingr. CT: Hasek.Turchia (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Demiral, Auhan, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Akturkoglu, Arda Guler, Yildiz; Yilmaz. CT: Montella.Brutte notizie per il commissario tecnico della Repubblica Ceca Hasek, che per questo match decisivo dovrà colmare. L’ex Roma e Sampdoria ha rimediato un infortunio contro la Georgia e sarà costretto a guardare i compagni di squadra dalla tribuna. La coppia d’attacco sarà formata da Hlozek e Lingr. Formazione tipo invece per Montella, che torna a schierare Yildiz e Guler dal primo minuto. I due giovani terribili erano stati esclusi – un po’ a sorpresa – contro il Portogallo.Ma dove guardare Repubblica Ceca Turchia in tv? Per gli appassionati di calcio senza abbonamento Sky è in arrivo una bella notizia, dal momento che sarà possibile vedere Repubblica Ceca-Turchia. Naturalmente, il match sarà visibile anche sui canali Sky Sport.Chi vorrà guardare la partita da pc, smartphone o tablet, invece, potrà farlo grazie a RaiPlay, Sky Go o Now.Per giocare il tuo pronostico di Repubblica Ceca-Turchia non ti resta altro che scegliere uno dei siti scommesse ADM. Molti operatori presenti sul mercato italiano hanno dedicato un’intera sezione scommesse Euro 2024 con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli scommettitori e per offrire più mercati all’interno del singolo evento, come ad esempio la combobet U/O Corner Casa + U/O Corner Ospite.Tra i fattori che devi tenere maggiormente in considerazione nella scelta del sito c’è sicuramente quello legato alla sicurezza. Tuttavia, ti basti sapere che tutti i siti con licenza ADM sono sottoposti a rigide normative in tema di sicurezza delle transazioni e privacy degli utenti. Molto importante anche scegliere un sito con un servizio clienti competente e tempestivo. Ti consigliamo di leggere il nostro articolo sui siti scommesse per conoscere i migliori del 2024.Altro fattore da tenere in considerazione è rappresentato dalle promozioni presenti su un sito. Scegliere un sito con un vantaggioso bonus scommesse ha un notevole beneficio sulle tasche degli scommettitori, dal momento che riduce il rischio di perdere il proprio denaro. Addirittura, alcuni bookmakers offrono anche dei bonus senza deposito. Altro aspetto da tenere in considerazione sono le quote, che su alcuni operatori sono più competitive. Ad esempio, la quota Over 6,5 Cartellini è offerta a 4.80 da William Hill.Nel match Repubblica Ceca Turchia non ci sarà Patrik Schick, fermo a causa di un infortunio rimediato contro la Georgia.Il commissario tecnico della Turchia è il nostro Vincenzo Montella. L’allenatore italiano è alla guida della nazionale turca da circa un anno.Il talento del Real Madrid ha da poco compiuto 19 anni, ma ha già mostrato delle doti tecniche incredibili. In particolare, a destare stupore è il tiro potente e preciso del baby talento turco.Alla nazionale di Montella basta anche un pareggio per superare il turno come seconda del girone. Anche in caso di vittoria la Turchia resterebbe seconda.Per centrare la qualificazione, la Repubblica Ceca ha solo una possibilità: vincere. In caso di tre punti, infatti, Soucek e compagni salirebbero a 4 punti scavalcando la Turchia e finendo, così, al secondo posto del girone F.