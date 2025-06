Rivoluzione Juventus: Koopmeiners il sogno, Adeyemi al posto di Chiesa

Manca meno di un mese al fischio d’inizio della prossima Serie A e tutte le formazioni del massimo campionato non solo faticano per la preparazione, ma cercano di migliorarsi attraverso il calciomercato. Una delle squadre più attive, sia in entrata che in uscita, è e sarà lapassata da Max Allegri a Thiago Motta per una rivoluzione non solo tecnica ma anche di mentalità. I bianconeri stanno tagliando con il passato e vogliono lanciarsi verso un nuovo ciclo. Le prime operazioni sono state fatte a centrocampo, Kephrem Thuram e Douglas Luiz, che aspetta però il colpo da 90: Teun. Il giocatore olandese è pronto a lasciare l’Atalanta per abbracciare la Juventus ma a Zingonia hanno altri piani e non si siederanno al tavolo delle trattive per meno di 60 milioni. Gli esperti diperò sono fiduciosi che Giuntoli riesca ad accontentare il suo allenatore visto che Koopmeiners alle spalle di Vlahovic è un’ipotesi che si gioca a 1,40.Facendo un salto in difesa, João Cancelo potrebbe tornare a Torino a distanza di 5 anni, scenario offerto a 2,50, e portare velocità ed esperienza alla causa bianconera.Le fasce, sia difensive che offensive, sono una delle armi che contraddistingue il gioco di Thiago Motta. Così, in attesa di definire il futuro di Matias Soulé, sempre ricercato dalla Roma e dalla Premier, ecco che Federico Chiesa potrebbe ricominciare lontano dalla Continassa, in quota a 1,44. Chi potrebbe prendere il posto dell’ex viola? Sono tanti i nomi in ballo: da Jadon Sancho, dato a 1,85, a Stephan El- Shaarawy, a 5,00, fino a una delle rivelazioni di Euro 2024, quel Nico Williams che si gioca a 7,50 per vederlo sfrecciare allo Stadium.Ma uno dei preferiti dalla dirigenza juventina e dal neo tecnico bianconero è Karim, 22 anni, una vera e propria freccia al servizio del Borussia Dortmund. La Juventus sa che non sarà semplice strapparlo ai tedeschi, reduci dalla finale di Champions, ma ci proverà fino alla fine per regalare a Thiago Motta un giocatore, giovane, affamato che vuole tornare ai fasti di Salisburgo. Adeyemi nuovo idolo della Torino bianconera è in quota a 3,50.