Roma, Allegri sarà il prossimo allenatore? Il parere dei bookies nelle quote calciomercato

Allegri sarà il prossimo allenatore della Roma? Cosa dicono i bookies nelle quote calciomercato

Nonostante siamo solo a poco più di metà stagione, il. Claudio Ranieri è stato riportato nella capitale per ‘traghettare’ i giallorossi fino a fine campionato. Successivamente, l'attuale tecnico entrerà a far parte della società e contribuirà attivamente alla costruzione della Roma del futuro. Sono stati accostati tanti nomi, anche nomi abbastanza importanti che stanno già scaldando la piazza e che potrebbero riportare la Roma a lottare per i vertici. Su tutti, i nomi di Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti. In questo approfondimento, cercheremo di capire anche attraverso le quote dei bookies, chi siederà sulla panchina della Roma nella stagione 2025/26.. Sebbene sia ancora presto per fare previsioni concrete, i nomi in lizza sono numerosi, e alcune soluzioni si delineano già in base alla struttura della rosa e al modulo tattico preferito. Questo tema è particolarmente caldo e al centro di numerose discussioni, tanto che anche i siti scommesse hanno iniziato a quotare i possibili candidati per la panchina giallorossa.Prima di visionare il nostro parere su questa ipotesi, ecco due approfondimenti utili:

Il nostro parere sul prossimo allenatore della Roma

La scelta tra Ancelotti e Allegri non è affatto semplice. Quello che è certo è che la Roma sta cercando non solo di migliorare sul piano tecnico e tattico, ma anche di imprimere un cambio di mentalità vincente, puntando su un allenatore di grande esperienza. Per quanto riguarda Carlo Ancelotti, sarà necessario capire come si concluderà la sua avventura al Real Madrid e se il suo ritorno al calcio italiano possa avere successo, considerando anche la sua esperienza meno positiva a Napoli. D’altro canto,. Il tecnico toscano ha una comprovata esperienza nella gestione di gruppi e nella creazione di una mentalità vincente, e sicuramente avrà la motivazione di riscatto dopo la fine della sua esperienza alla Juventus. Inoltre, con il suo sistema difensivo a tre, che ha già portato avanti con successo alla Juventus, troverebbe a Roma un sistema già rodato e perfettamente adattabile alle sue idee.