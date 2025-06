Roma, ora De Rossi chiede aiuto al mercato: per i bookie in pole c’è Depay, prende quota il colpo Frattesi

Quattro o cinque acquisti in poco più di una settimana di calciomercato. È quello che Danielechiede alla dirigenza dellaper affrontare la nuova stagione iniziata con il pareggio di Cagliari. Con la cessione Dybala che potrebbe diventare realtà nelle prossime ore, i giallorossi puntano su Memphis Depay, attualmente svincolato e visto nella Capitale a 2,25 dagli esperti, quota che sale a 3. Per l’attacco è sempre viva la pista Armand Laurienté, in uscita dal Sassuolo e proposto a 3,50 mentre sale a 7,50 un ritorno a Roma di Matteo Politano. Leggermente più basso, a quota 7, invece l’acquisto di Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro potrebbe avere poco spazio all’Inter e dopo gli inseguimenti delle passate stagioni, potrebbe finalmente concretizzarsi il trasferimento nel club dove è cresciuto, senza mai esordire però in prima squadra.