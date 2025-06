Roma, Pellegrini ai saluti nonostante il gol nel Derby? Il parere dei bookies

Quote Calciomercato: Roma, Pellegrini resta o parte? Il parere dei bookies

E se un gol potesse cambiare le sorti del proprio destino? E’ questa la situazione legata a Lorenzo Pellegrini, l’uomo più discusso in casa Roma sia per le sue prestazioni, sia per un possibile e molto probabile trasferimento in un altro club a gennaio. Almeno fino alla sera del derby.. Un gol pesante, nel derby, per il vantaggio della ‘sua’ Roma. Il centrocampista della Roma interessa a tante squadre e farebbe comodo a chiunque se è il giocatore visto domenica sera. In questo approfondimento analizzeremo iÈ un argomento tanto trattato nella Capitale quello riguardante Lorenzo Pellegrini. E non può che essere così, visto che il centrocampista è il capitano dei giallorossi. Lorenzo ha sempre dichiarato di voler agire nel bene della Roma, sia in caso di permanenza che di addio. Adesso la situazione è diversa: Pellegrini si è riavvicinato all’ambiente e ai suoi tifosi e, senz’altro, sentirà più fiducia nei suoi mezzi.. Possiamo trovare le quote sia su Goldbet che su Lottomatica a 1.50. Una quota che avvicina sensibilmente Pellegrini alla separazione con la Roma ma le sensazioni, dopo il gol, sono più che contrarie.Prima di visionare il nostro parere su questa ipotesi di trattativa, ecco due approfondimenti utili:

● ● ●

Il nostro parere sulla situazione di Pellegrini e la Roma

Visto l’avvio deludente della Roma in campionato, crediamo che i giallorossi debbano ripartire da figure che hanno Roma dentro di sé. Da questo nasce la scelta di riportare Ranieri sulla panchina, un uomo che rappresenta a pieno il significato di ‘romanismo’. Lo stesso discorso vale per Lorenzo Pellegrini. Nato a Roma e tifoso della società capitolina, potrebbe essere uno dei protagonisti nel girone di ritorno.In caso contrario, andrebbe a rinforzare e non poco il reparto di centrocampo di qualsiasi club di Serie A. Il mese di gennaio è imprevedibile, ma la sensazione è che in questo racconto, ci possa essere un lieto fine.