Romania Olanda: pronostico, quote, dove scommettere e promozioni

Romania-Olanda è una delle sfide in programma per gli ottavi di finale di Euro 2024. Il calcio d'inizio alla Füßball Arena München di Monaco di Baviera, teatro dell'incontro, è previsto per le ore 18.00 italiane di martedì 2 luglio 2024. Prima di entrare nel vivo del pronostico, vale la pena dare uno sguardo alle quote Romania Olanda:

La Romania è una delle sorprese della fase a gironi di Euro 2024. La vittoria spettacolare contro l’Ucraina all’esordio, caratterizzata da un goal da cineteca di Stanciu ha permesso a Iordanescu e ai suoi giocatori di prendersi la scena. Adesso, però, sulla strada dei romeni c’è l’Olanda di Koeman: discontinua ma ugualmente accreditata tra le squadre che potrebbero conquistare un posto sul podio finale. Sarà il primo? Nel calcio, si sa, tutto può succedere.

Il nostro pronostico Romania - Olanda

Olanda favorita sulla Romania, se guardiamo al talento in rosa e all’esperienza degli interpreti della stessa. Nel calcio, però, tutto può succedere. Basti pensare al rocambolesco 3-2 rimediato contro l’Austria, un’altra delle sorprese di questa estate di calcio che ci sta letteralmente scatenando nel prevedere i migliori pronostici Europei 24. Proprio durante quella partita, abbiamo iniziato a notare la mancanza di uomini come De Roon e Teun Koopmeneirz. I due atalantini, freschi vincitori dell’Europa League con la Dea, non fanno parte della spedizione degli Oranje. Ed è proprio sull’asse di centrocampo, dove i due Marin stanno facendo la differenza, che la Romania può costruire la supremazia nei confronti degli ideatori del calcio totale. Insomma, l’inerzia dei protagonisti e l’entusiasmo di un intero popolo potrebbero essere le ali che la formazione rumena potrebbe indossare per volare ai quarti. Sarà, dunque, una partita che può regalare una sorpresa. Non ci stupiremmo dunque di vedere la Romania vincente.

Pronostico Romania Olanda con Risultato esatto

Il pronostico con risultato esatto per Romania - Olanda è di 1-0 per la Romania. Un risultato che, come detto, potrebbe essere una sorpresa rispetto alle previsioni sulla competizione della vigilia. Sui siti scommesse Europei l’Olanda è favorita, ma predire una sua uscita agli ottavi non è del tutto un azzardo considerando come sono andate le cose sin qui. Dragus, Man e Stanciu hanno infatti dimostrato di essere in ottima forma e il portiere Nita (clean sheet contro l’Ucraina) è apparso sugli scudi in più di una partita tra le prime tre disputate. Snai quota l’1-0 come risultato esatto di Romania - Olanda a 18.00 mentre BetWay a 17.01.

Risultato Esatto Snai BetWay Better 1-0 18.00 17.01 14.00

Per quanto riguarda gli altri bookies, NetBet paga questo risultato 16 volte la posta iniziale, bet365 e William Hill 15 volte la posta. Su LeoVegas, GoldBet e BetFlag l’1-0 tra Romania e Olanda è dato invece a 14.00. Idem su Better.

Romania Olanda pronostico Squadra che segna per prima

Sbloccare la partita sarà fondamentale, per questo andiamo a vedere le quote Squadra che segna per prima di Romania-Olanda. Sisal quota l’Olanda per prima a segno a 1.37, William Hill a 1.33 e bet365 a 1.30. Gli Oranje, tuttavia, hanno sbloccato il match solo nella loro gara di esordio a Euro 2024. La seconda gara, quella contro la Francia, è terminata a reti bianche con un goal eliminato a Xavi Simons. Contro l’Austria gli uomini di Koeman sono andati in svantaggio per effetto di un autogoal di Malen. La Romania che segna per prima è quotata invece a 4.00 su bet365 e Sisal e a 3.75 su William Hill. Gli uomini di Iordanescu sono già riusciti in questa impresa all’esordio contro l’Ucraina. Dopo aver perso contro la Turchia senza segnare, durante la terza gara la Romania è nuovamente passata in svantaggio contro la Slovacchia per effetto di un goal di Duda, trovando poi il pareggio su rigore con R. Marin.

Romania-Olanda Pronostico Primo Marcatore

Chi sarà il primo marcatore di Romania-Olanda. Memphis Depay, che ha trovato la sua prima rete personale contro l’Austria, è quotato a 5.00 su bet365 e William Hill. Un po’ come Gakpo, suo partner d’attacco: 5.50 su bet365 e 5.00 su William Hill. Wout Weghorst dovrebbe partire dalla panchina, come contro la Polonia. In quell’occasione entrò e segnò. Weghorst primo marcatore in Romania-Olanda paga 6.00 su William Hill e 5.50 su bet365. Proseguendo con le migliori quote Europei 2024 per il match, attenzione al talento di Denis Alibec (quotato primo marcatore a 13.00 su bet365 e a 12.00 su William Hill) e Ianis Hagi (quotato a 13.00 su William Hill). Il secondo è figlio d’arte: suo padre George, passato anche da Brescia, è una leggenda del calcio in patria. Il primo è uno dei prospetti più interessanti. Potrebbero dare una mano a gara in corso ed essere pericolosi sotto porta.

Romania Olanda Statistiche partite precedenti

Fin qui, Romania e Olanda si sono incontrate solo 14 volte. Soltanto due volte, inoltre, nei tornei che contano (Mondiali, Europei). Il bilancio è quasi completamente a favore dei tulipani, che hanno vinto tredici incontri su quattordici segnando 29 goal e subendone 3. L'ultima volta che le due squadre si sono incontrate in questa competizione è stato ad Euro 2008 con l'Olanda vittoriosa per 2.0. Era da Euro 2000 che ka Romania non raggiungeva la fase finale nella kermesse e quella volta a eliminarla ci pensò l'Italia ai quarti. Italia che, poi, battè proprio l'Olanda in semifinale. La Romania ha giocato fino ad oggi soltanto venti partite agli Europei, vincendone 2 e pareggiandone sei nelle precedenti 19.Di fronte troverà un'Olanda che ha perso le ultime tre partite disputate durante la fase a eliminazione diretta del Campionato Europeo. Le precedenti sconfitte sono arrivate nel 2004 contro il Portogallo in semifinale (1-2), nel 2008 ai quarti contro la Russia (1-3) e quattr anni fa agli ottavi contro la Repubblica Ceca (0-2).

Romania Olanda Probabili Formazioni

Dovrebbe essere il tridente composto da Man, Dragus e Coman a guidare le speranze della Romania di raggiungere i quarti di Euro 2024 battendo la favorita Olanda e suggellando un successo che avrebbe del sorprendente. Iordanescu schiererà un 4-3-3, giocandosela a visto aperto con Nita tra i pali e Dragusin a comandare la difesa. Confermato, malgrado le due ultime uscite non molto convincenti, Burca. A centrocampo l'ex Crotone Mogos dal primo. Koeman risponde con il ritorno di Dumfries a (tutta) fascia destra e con Depay e Gakpo in avanti. Ancora in panchina Joshua Zirkzee. Dopo una grande stagione al Bologna, valsa la qualificazione in Champions grazie ai suoi goal e alle sue giocate, l'attaccante non sembra rientrare tra le priorità del C.T.



Romania (4-3-3): Nita; Ratju, Dragusin, Burca, Mogos; R. Marin, M. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Coman. Allenatore: Iordanescu.

Olanda (4-2-1-3): Veerbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Veerman, Schouten; Reijinders; Simons, Depay, Gakpo. Allenatore: Koeman.

Dove vedere Romania Olanda in TV o Streaming

Potrai seguire la partita tra Romania e Olanda in diretta televisiva sul canale Sky Sport 1 di Sky Sport, qualora avessi sottoscritto o avessi intenzione di sottoscrivere prima del suo inizio un abbonamento a Sky comprensivo del pacchetto calcio. In questo caso, potresti guardare la partita anche in streaming su Sky Go. Inoltre, potresti vedere tutto il resto degli Europei 2024. Molte delle partite sono in esclusiva su Sky, mentre altre sono trasmesse in chiaro dalla Rai. Inoltre, Romania - Olanda sarà disponibile sulla piattaforma SkyGo in streaming. Visibile per coloro i quali hanno sottoscritto (o hanno intenzione di farlo prima delle ore 18.00 di martedì 2 luglio) un abbonamento con pass 'Sport' a quest'App. La diretta con Monaco di Baviera comincerà prima delle 18, a seguito di analisi e approfondimenti tattici direttamente dagli studi Sky di Milano. Non resta che sintonizzarsi per assistere ad uno dei match degli ottavi!

Dove scommettere il pronostico Romania Olanda?

Per scommettere il tuo pronostico su Romania-Olanda ti basterà essere registrato presso uno dei numerosi siti di scommesse legali e certificati ADM che offrono quote e promozioni su Euro 2024 in Italia. Potrai scommettere su uno dei numerosi mercati presenti nel palinsesto di operatori specializzati nel betting quali ad esempio Sisal, William Hill, LeoVegas, Snai, BetFair, GoldBet, Better. Qui di seguito trovi i nostri preferiti, dove puoi effettuare la tua scommessa sul pronostico Romania Olanda che abbiamo suggerito nei paragrafi precedenti:

Se ti registri per la prima volta, avrai diritto a un bonus di benvenuto. In questi giorni, non mancano anche offerte e promozioni speciali, inclusi i bonus senza deposito. In fondo, insomma, anche tu potrai scendere in campo e fare le tue strategie. Ma, altra cosa ancor più sorprendente, potrai anche cambiarle a partita in corso approfittando delle quote live. Essere uno scommettitore è un po' come essere un allenatore: è necessario conoscere i dati, le statistiche, le curiosità, affidarsi al proprio talento e poi indirizzare in qualche modo la gara grazie alle proprie conoscenze!

I nostri consigli Scommesse Romania Olanda

Se desideri scommettere su Romania-Olanda, ti consigliamo di farlo responsabilmente ma senza per forza affidarti ai pronostici della vigilia. Nel calcio, si sa, può succedere di tutto. Questi Europei ci stanno insegnando che i successi di formazioni sulla carta ‘minori’ sono auspicabili: Romania, Georgia, Slovacchia e Slovenia hanno infatti conquistato un pass per gli ottavi a suon di prestazioni convincenti mostrandosi compatte e piene di voglia di vincere. Tornei per appassionati di betting che stimolano anche i giocatori alle prime armi e che - in fondo - ci fanno seguire con ancor più curiosità e attenzione questa competizione. Con la speranza di azzeccare i propri pronostici Romania Olanda ma anche e soprattutto di vedere delle bellissime partite di calcio.

Domande Frequenti su Romania Olanda

Quante delle ultime cinque partite ha vinto la Romania

Una partita, quella contro l’Ucraina.

Quanti goal ha segnato l’Olanda nelle ultime cinque partite?

12.

Chi è finora il miglior marcatore dell’Olanda a Euro 2024?

Cody Gakpo, con due goal.