CALCIOMERCATO 11 giu 2024 , 21:21 Ultimi aggiornamenti: 11 giu 2024, 21:21

Scamacca capocannoniere a Euro 2024 a quota 35: Mbappé e Kane favoriti

Kylian Mbappé è il giocatore più atteso a Euro 2024. Il francese ha già attirato l'attenzione con il clamoroso trasferimento dal PSG al Real Madrid, dove con Vinícius, Rodrygo e Bellingham farà sognare i tifosi Blancos, ma prima della Spagna c'è da conquistare la Germania e il talento transalpino è favorito per il titolo di capocannoniere a Euro 2024.



La lavagna scommesse piazza Mbappé in prima fila a 5.50, con Harry Kane comunque vicinissimo a 6.00: il bomber del Bayern è determinato a guidare l'Inghilterra verso un successo solo sfiorato nella passata edizione, con la finale persa ai rigori contro l'Italia. A seguire ci sono due conoscenze della Serie A: Cristiano Ronaldo vorrà dimostrare che il calcio arabo non lo ha arrugginito ed è quotato miglior bomber a Euro 2024 a 13.00, mentre Romelu Lukaku cercherà di non farsi distrarre dalle voci di mercato ed è ai piedi del podio a 17.00. Subito dietro ci sono Jude Bellingham a 20 e il connazionale Phil Foden a 25.00.



L'Italia ha probabilmente nel ruolo della punta centrale un gap rispetto alle avversarie: Gianluca Scamacca è stato protagonista nell'Atalanta e specie nella seconda fase della stagione ha mostrato di poter trascinare l’attacco azzurro, ma è proposto capocannoniere degli Europei a 35.00.