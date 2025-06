CALCIOMERCATO 10 giu 2024 , 22:24 Ultimi aggiornamenti: 10 giu 2024, 22:24

Scamacca pigro? Per i bookmaker sarà capocannoniere dell'Italia a Euro 2024

Luciano Spalletti lo aveva definito un po' pigro, ma già nell'amichevole contro la Turchia si è sentito un disperato bisogno di lui. L'Italia è sempre alle prese con il rebus centravanti e Scamacca, reduce da una stagione d'oro con l'Atalanta, è pronto a prendersi sulle spalle l'attacco azzurro. Lo confermano gli esperti, che lo offrono a 3,50 come capocannoniere della nostra Nazionale ad Euro 2024. Leggermente più indietro nelle quote Mateo Retegui e Giacomo Raspadori: la punta del Genoa si gioca a 5 come miglior marcatore dell'Italia, mentre si sale a 6 per il secondo. E poi Federico Chiesa, "il nostro Sinner", come lo ha definito Spalletti: un europeo da miglior bomber azzurro vale 4 volte la posta.



BOMBER SERIE A - E tra i giocatori che militano in Serie A chi potrebbe realizzare più gol? Scamacca, proposto a 9, e Retegui, in lavagna a 12, sono tra i nomi in lizza secondo le previsioni di Sisal. Ma i favori dei pronostici sono per altri due nomi. In pole a 4 c'è Romelu Lukaku, autore di ben 83 reti con la maglia del Belgio; segue a 6 Olivier Giroud, che nei Mondiali del 2022 concluse con 4 gol. Più staccati a 16 gli esterni offensivi Leao, Chiesa e Kvaratskhelia.