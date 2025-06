Partite 26 giugno Esito scelto Mondiale per Club - Juventus-Man City

ore 21:00 Segno 2 Mondiale per Club - Wydad-Al Ain

ore 21:00 Gol Sì Mondiale per Club - Al Hilal-Pachuca

ore 03:00 Segno 1

Nel confronto quote tra quattro differenti operatori, sono Gekobet e Betsson a offrire la quota più alta per la schedina di oggi proposta dai nostri esperti:

Motivazioni della schedina del 26 giugno

Come indicato anche nel nostro pronostico su Juventus-City, riteniamo che la squadra di Guardiola stia attraversando un ottimo momento di forma e abbia tutte le qualità per superare la Juventus.

In Wydad-Al Ain ci aspettiamo una sfida con numerose reti. In virtù di ciò puntiamo sul segno Goal Sì.

Riteniamo che l'Al Hilal abbia le carte in regola per battere un Pachuca già eliminato e per passare il turno.

Schedina del 27 giugno 2025

La nostra bolletta per domani, venerdì 27 giugno, è composta da tre eventi di calcio. In particolare, la giocata consigliata è incentrata sul Mondiale per Club e sulle amichevoli del calcio femminile.

Partite 27 giugno Esito scelto Mondiale per Club - Palmeiras-Botafogo

ore 18:00 Gol Sì Amichevole - Spagna donne -Giappone donne

ore 21:00 Segno 1 Mondiale per Club - Benfica-Chelsea

ore 22:00 Segno 2

Nel confronto quote tra quattro differenti operatori, sono Lottomatica e Goldbet a offrire la quota più alta per la schedina di domani proposta dai nostri esperti:

Motivazioni della schedina del 27 giugno

In Palmeiras-Flamengo ci aspettiamo un match spettacolare con diverse reti realizzate. In virtù di ciò consigliamo il segno Goal Sì.

I nostri esperti ritengono la Spagna femminile nettamente superiore al Giappone, quindi punteremo sul segno 1.

A nostro parere, il Chelsea ha buone probabilità di superare il Benfica. I Blues hanno mostrato un’ottima condizione fisica durante la fase a gironi del Mondiale per Club e, con questa forma, dovrebbero riuscire a conquistare l’accesso ai quarti di finale nei tempi regolamentari.

Permettimi di smorzare l'entusiasmo: le schedine pronte e vincenti al 100% sono un po' come i fidanzati perfetti... non esistono. Scommettere sulle quote Serie A (e in generale sul calcio) è una faccenda complicata, e ahimè, non c’è una formula magica per garantire la vincita sicura. Ma non disperare, perché ci sono alcuni trucchetti che puoi usare per aumentare le tue possibilità di successo. Quindi fai la brava formichina, gioca in modo responsabile e informati bene sulle squadre in campo. Non sottovalutare i dettagli: la forma fisica dei giocatori, le squalifiche, gli infortuni, il meteo (sì, anche quello!) possono fare la differenza. Le statistiche sono come la zia Pina che non si perde una puntata della sua soap opera: conosce tutto e tutti! La posizione in classifica, il record di vittorie e sconfitte...sono dati che ti aiutano a fare la tua schedina un po' meno alla cieca.