Scozia Ungheria: pronostico, quote, dove scommettere e promozioni

Domenica 23 giugno, alle ore 21:00, andrà in scena il match tra Scozia-Ungheria alla “Mercedes Benz Arena” di Stoccarda. La sfida si gioca nella terza giornata del Gruppo A degli Europei 2024 in Germania e sarà molto delicata per entrambe le squadre, le cui chance di qualificazione agli ottavi di finale sono appese a un filo. Vediamo subito le quote Scozia Ungheria suggerite da tre bookmaker per dare inizio al nostro pronostico:

Quale squadra sarà la favorita? Sia la Scozia che l’Ungheria dovranno puntare a vincere per centrare il terzo posto (le altre due squadre del girone, Germania e Svizzera, sono già sicure dei primi due posti) e alimentare le speranze di qualificazione tramite ripescaggio. Nel nostro pronostico per Scozia-Ungheria, prevediamo che avrà la meglio la Scozia... ma di poco.

Il nostro pronostico Scozia Ungheria

Non c’è una vera e propria favorita tra Scozia e Ungheria. Il match tra le due squadre si preannuncia equilibrato e tirato. Entrambe le formazioni hanno palesato evidenti lacune nelle due gare sin qui disputate. In particolare, è la fase difensiva il punto debole dei due team, come dimostrano i sei gol subiti dagli scozzesi e le cinque reti prese dai magiari. Per questo motivo, unitamente al fatto che il pareggio non serve a nessuna delle due squadre, possiamo aspettarci una partita aperta e con diversi gol. Difficilmente, infatti, i due allenatori decideranno di studiarsi in attesa – magari – dell’episodio favorevole. Sembra più probabile il contrario, ovvero che sia la Scozia che l’Ungheria partiranno forte, nel tentativo di indirizzare sin da subito il match. E questo potrebbe contribuire a favorire lo spettacolo.

Pronostico Scozia Ungheria con risultato esatto

Il risultato esatto di Scozia-Ungheria potrebbe essere 2-1 in favore degli scozzesi. Come anticipato nel precedente paragrafo, ci aspettiamo una partita aperta e con più gol. Sebbene la Scozia abbia palesato maggiori lacune difensive, riteniamo che possa portare a casa il match per via dei giocatori di maggiore esperienza all’interno del proprio organico. Proprio il fattore esperienza potrebbe rivelarsi determinante nel far pendere la bilancia in favore della Tartan Army.

Il nostro pronostico risultato esatto Scozia Ungheria è 2-1, con un parziale di 1-1 a fine primo tempo, a voler delineare una partita comunque equilibrata e combattuta, ma al contempo aperta.

La quota Scozia Ungheria risultato esatto 2-1 si colloca su una media attorno al 10:

Risultato Esatto bet365 Betway Sisal 2-1 11.00 10.76 10.00

Scozia Ungheria Pronostico Over 2,5

Pensiamo che Scozia-Ungheria sia da Over 2,5. Nei primi due match, gli scozzesi e i magiari hanno fatto registrare un segno over 2,5 a testa.

Germania-Scozia 5-1 (1a giornata Euro 24 - Gruppo A)

Ungheria-Svizzera 1-3 (1a giornata Euro 24 - Gruppo A)

Scozia-Svizzera 1-1 (2a giornata Euro 24 - Gruppo A)

Germania-Ungheria 2-0 (2a giornata Euro 24 - Gruppo A)

La scarsa propensione a difendere delle due squadre e la necessità di dover cercare il gol per portarsi in vantaggio e cercare di indirizzare il match a proprio favore ci portano a credere che entrambe le compagini privilegeranno la fase offensiva a discapito di quella difensiva. Al momento, l’over 2,5 presenta una quota di 1.73 su Bet365, 1.70 su Betway e 1.67 su Sisal.



Over 2.5 bet365 Betway Sisal 2-1 1.73 1.70 1.67

Scozia Ungheria Pronostico Primo Marcatore

Una delle domande più difficili alle quali rispondere riguarda il calciatore che sbloccherà questa partita. Per questo pronostico, abbiamo deciso di affidarci a Scott McTominay come primo marcatore di Scozia-Ungheria. In questi campionati europei, il centrocampista del Manchester United ha già sbloccato la gara contro la Svizzera e riteniamo che possa ripetersi.

McTominay è il giocatore dotato di maggior talento e personalità nelle file degli scozzesi. Inoltre, è un vero e proprio beniamino in patria, con i tifosi scozzesi che potrebbero caricarlo a sufficienza per consentirgli di sbloccare un match che si preannuncia piuttosto equilibrato. McTominay Primo Marcatore è offerto a quota 10,00 su Snai e Goldbet e 9,50 su Sisal.

Scozia Ungheria Statistiche partite precedenti

Proseguiamo la nostra disamina analizzando i precedenti tra le due squadre. Nella loro storia, Scozia-Ungheria si sono affrontate due sole volte: la prima nel 2004 (0-3 in favore dei magiari), la seconda nel 2018 (0-1 per gli scozzesi). In entrambi i casi, si trattava di partite amichevoli. Nessuna partita ufficiale, dunque, tra le due nazionali.

Scozia Ungheria Probabili Formazioni

Per quanto concerne le probabili formazioni di Scozia-Ungheria, i britannici potrebbero schierarsi con un modulo più offensivo rispetto alle prime due partite e utilizzare un 3-4-2-1. Dall’altro lato, l’allenatore italiano Marco Rossi – commissario tecnico dell’Ungheria – potrebbe schierarsi a specchio e utilizzare lo stesso modulo degli avversari. Queste le probabili formazioni:

Scozia (3-4-2-1): Gunn; Hanley, Hendry, Tierney; Patterson, McGregor, Gilmour, Robertson; McTominay, McGinn; Adams.. CT: Clarke.

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Fiola, Orban, Dardai; Bolla, Schäfer, A. Nagy, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. CT: Rossi.

Dove vedere Scozia-Ungheria in TV o Streaming

Il match tra Scozia e Ungheria, che si disputerà domenica 23/06 alle 21:00 presso la “Mercedes Benz Arena” di Stoccarda, sarà visibile in TV in esclusiva su Sky Sport (canali 202 e 253). Riguardo allo streaming di Scozia-Ungheria, invece, questo sarà disponibile su Now e Sky Go. Al momento, Sky non ha ancora reso noti i telecronisti della partita.

I nostri consigli Scommesse su Scozia-Ungheria

Come prima cosa, ti suggeriamo di effettuare il tuo pronostico su un sito con un bonus scommesse vantaggioso. Riguardo al match, una rete del miglior calciatore dell'Ungheria, Dominik Szoboszlai, è offerta a 3.20 su William Hill. Sempre su William Hill è possibile scommettere sul gol di Andrew Robertson a quota 9.50. Il terzino sinistro del Liverpool potrebbe trascinare i suoi, insieme a McTominay, in questa partita decisiva per la Scozia. Poiché siamo di fronte ad un match equilibrato, almeno sulla carta, vi forniamo anche le quote relative all'esito finale del match: il segno 1 è offerto a 2,70 su Betway, il segno X a 4,00 su Sisal e il segno 2 a 2,55 su AdmiralBet.

Domande frequenti su Scozia e Ungheria

Di seguito una lista delle domande più frequenti su Scozia e Ungheria.

Quante volte ha partecipato agli Europei la Scozia?

I britannici sono alla quarta partecipazione ad un Europeo di calcio (1992, 1996, 2020 e 2024).

A quanti Europei ha partecipato l’Ungheria?

I magiari hanno preso parte a quattro Europei nella loro storia. Da segnalare il terzo posto ottenuto nel 1964.

Chi è l’allenatore dell’Ungheria?

Il commissario tecnico degli ungheresi è l’italianissimo Marco Rossi, che siede su questa panchina dal 2018.

Tra i giocatori in attività, chi ha più presenze con Scozia e Ungheria?

Per gli scozzesi, il calciatore in attività con più presenze è il portiere Craig Gordon, che però non è presente a Euro 24. Per gli ungheresi, è il calciatore dello Spezia Adam Nagy, che ha collezionato 83 presenze con i magiari.

Quando si sfideranno Scozia-Ungheria?

Il match, valido per la terza giornata del Gruppo A degli Europei 2024, si disputerà domenica 23 giugno, alle ore 21:00, alla “Mercedes Benz Arena” di Stoccarda.