​Serie A, si riparte dopo la sosta: l'Inter doppia la Juventus nelle quote scudetto, il Napoli terzo incomodo

Laè pronta a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali. Archiviate le prime tre giornate, gli equilibri sono ancora poco definiti, ma già emergono indicazioni sulle possibili gerarchie. Secondo gli esperti diè ancora caccia all'Inter, favorita tra 1,67 e 1,70 per confermarsi campione d'Italia. I nerazzurri doppiano nelle quote la prima rivale, la Juventus di Thiago Motta, che nelle prime uscite ha convinto, mostrando gioco propositivo, varietà di scelte e solidità difensiva (zero gol subiti).Lo scudetto bianconero si gioca tra 3,25 e 3,50, mentre si sale a 7,50 per il Napoli di Conte, che senza coppe si candida a terzo incomodo. Più distanti le altre, ancora alle prese con i molti cambiamenti in rosa: Milan in lavagna a 15, Atalanta a 25, Roma offerta a 30.