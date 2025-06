Serie B, equilibrio nelle quote promozione: i bookie lanciano Palermo e Sassuolo, ma occhio allo scatto della Salernitana

La prima giornata del campionato diha mostrato una situazione in cui regna un certo equilibrio di forze tra varie squadre. Lo stesso equilibrio si riflette nella lavagna antepost dei bookmaker per la vittoria del torneo. Nonostante la sconfitta esterna per 1-0, all'esordio, contro il Brescia, il Palermo continua a comandare in quota, offerto a 4,40. Lo tallona il Sassuolo a 4,90, dopo l'1-1 di Catanzaro. Subito dietro, appaiate a 5 su, Cremonese e Sampdoria. Leggermente più staccate due formazioni che puntano a tornare in Serie A dopo solo un anno di cadetteria: il Frosinone, proposto a 7,5, e la Salernitana che, grazie alla vittoria per 2-1 contro il Cittadella, scatta a 8 volte la posta. Meno fiducia dei betting analyst nelle possibilità di Brescia, indicato a 15, Modena, offerto a 18, e Spezia a 20. Il colpo del Catanzaro rivelazione della scorsa stagione, si gioca invece a 25. Le quote sono soggette a variazioni, consigliamo di verificare gli aggiornamenti nella nostra pagina dedicata o nei migliori siti scommesse