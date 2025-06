Serie B, playoff: quote da finale per il Venezia, il Palermo si affida ai gol di Brunori per tentare l'impresa

Dopo il preziosissimo 0-1 del Barbera, ilospita ilnella sfida di ritorno delle semifinali playoff della Serie B.vedono in finale i lagunari che hanno due risultati su tre a disposizione. Il segno «1» oscilla fra 2 e 2,10, contro i 3,50 del «2» - uscito negli ultimi tre scontri diretti – e il pareggio, indicato a 3,35 volte la posta.Equilibrio in lavagna, a quota 1,85, tra Under e Over, che ha prevalso in tre degli ultimi quattro confronti. L'1-1 è in pole a 6,50 fra i risultati esatti. Seguono un altro 1-0 per i veneti, a 7,50, e lo 0-1 per i rosanero fissato a 10,50. Attesa per la sfida Pojhanpalo-Brunori sul fronte marcatori: si gioca a 4,50 il timbro del bomber finlandese contro il 5,50 del centravanti rosanero. In evidenza, a quota 7, Pierini, match-winner nella partita di andata.