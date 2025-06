Serie C, playoff: i bookie vedono il Benevento in finale, quote alla pari tra Vicenza e Avellino

Tutto pronto per le semifinali di playoff di. Si comincia martedì sera con le partite di andata di. Sfide molto incerteequilibrio totale in lavagna per il passaggio turno fra campani e veneti, entrambi offerti a 1,85. Nell'altra semifinale giallorossi leggermente in vantaggio a 1,75 contro i toscani proposti a 1,95. Parità sostanziale anche per le quote sulla promozione in Serie B: Benevento, Avellino e Vicenza sono appaiate a 3,50 e precedono di poco la Carrarese a 4 volte la posta. Per quanto riguarda le partite di andata, fra Avellino e Vicenza il segno «1» è pagato 2,10 contro 3,70 del «2» e il pareggio a 3 volte la giocata. Situazione simile nell'altra sfida con la Carrarese in pole a 2,05. Il segno X sale a 3, con il colpo esterno del Benevento a 3,85.