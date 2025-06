Serie C, playoff: i bookie vedono la finale Carrarese-Vicenza, quote da promozione per i toscani

Domenica sera, dopo il ritorno delle semifinali playoff Serie C, si scoprirà chi si giocherà la finalissima per la promozione. La, che martedì ha vinto 1-0 la gara di andata contro il, è in pole per salire in Serie B secondo gli esperti: il salto di categoria dei toscani vale infatti 3 volte la posta, in leggero vantaggio sulche oscilla fra 3 e 3,25Se l'è offerto a quota 4, fanalino di coda in lavagna sono i giallorossi a quota 5. Per quanto riguarda i testa a testa, i toscani sono in vantaggio per il passaggio del turno, a 1,50 contro il 2,50 del Benevento. Più equilibrio nell'altro match fra Vicenza e Avellino: dopo lo 0-0 dello Stadio Partenio di martedì, il fattore campo avvantaggia leggermente i veneti, proposti a 1,70 contro il 2,10 dei campani.