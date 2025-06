Sinner porterà l'Italia di nuovo al trionfo? Il parere dei bookies sulla Coppa Davis

I bookmakers puntano sull'Italia

La principale rivale: la Spagna di Alcaraz e Nadal

Il possibile outsider: gli USA

La stagione tennistica si concluderà con le. L'Italia, campione in carica, schiererà Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti per i match di singolare, mentre nel doppio ci sarà la coppia Bolelli-Vavassori. Il primo ostacolo per gli azzurri sarà l'Argentina nei quarti di finale; in caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale una tra Stati Uniti e Australia. Sinner riuscirà a guidare ancora una volta l'Italia verso il trionfo mondiale? Vediamo cosa ne pensano i bookmaker.Così come indicato nelle quote vincente Coppa Davis , l'. Il tennis italiano sta vivendo un momento straordinario, non solo grazie a Jannik Sinner ma anche a una nuova generazione di giocatori di altissimo livello. Accanto al numero uno al mondo infatti, ci sono Andrea Vavassori e Simone Bolelli, i due specialisti del doppio che hanno preso parte alle Nitto ATP Finals a Torino. A completare il gruppo ci sono Lorenzo Musetti, reduce dalla conquista della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, e Matteo Berrettini, che è stato uno dei principali protagonisti nella fase a gironi, contribuendo al ritorno dell’Italia a Malaga.Le quote per la vittoria della nazionale italiana sono diminuite dopo la conferma tra i convocati di Jannik Sinner. Inizialmente, la quota per la vittoria era di 3 ma ora è scesa mediamente a 2.50, a testimonianza dell'incremento di fiducia nei confronti degli 'azzurri'. Nel confronto con Sisal e Snai (2.50) e Bwin a offrire la quota migliore (2.60).La Spagna è una delle favorite, non solo perché gioca in casa, ma anche grazie alla presenza di Carlos Alcaraz. Sebbene il giovane talento iberico non stia attraversando il suo momento migliore, è determinato a riscattarsi dopo l’eliminazione alle ATP Finals di Torino. Insieme a Pedro Martinez, Roberto Bautista Agut e Marcel Granollers, cercheranno di regalare un'ultima grande soddisfazione a Rafa Nadal, che giocherà la sua ultima competizione ufficiale, chiudendo una carriera leggendaria. Ecco il confronto quote tra diversi siti scommesse sull'eventuale vittoria della Spagna in Davis Cup:Il team statunitense, composto da Taylor Fritz, Tommy Paul, Ben Shelton, Austin Krajicek e Rajeev Ram, è un avversario da non sottovalutare. I tre singolaristi principali sono molto competitivi e, in base alle scelte del capitano Bob Bryan, potrebbero vincere i match senza dover ricorrere al doppio. Nel confronto tra quattro operatori, Snai e Lottomatica propongono le quote più alte, fissate a 6.00, mentre Sisal offre una quota di 5.50 e Bwin una di 5.00.