Slovacchia-Romania, una delle due partite che chiuderanno il Gruppo E, andrà in scena mercoledì 26 giugno al Deutsche Bank Park di Francoforte alle ore 18 (italiane). Entrambe. La Romania è avanti nelle quote (vincente su Better a 3.85) di molti bookmakers.La Slovacchia di Calzona, ex tecnico del Napoli, è quotata vincente a 3.30 su Better e Snai e a 3.25 su Sisal. Entrambe le squadre, dopo un’ottima partenza, hanno perso la seconda gara e ora sono costrette almeno a pareggiare per proseguire.Il nostro pronostico per Slovacchia-Romania è che finirà in pareggio. Sarà sicuramente una gara tra due ottime formazioni, capaci di creare molte occasioni da goal e - difese permettendo - subirne pochi. Da un lato Skriniar e dall’altro Dragusin (vecchie conoscenze del calcio italiano) guidano due reparti che hanno saputo tenere a zero reti il Belgio e l’Ucraina nelle rispettive partite di esordio. Mercoledì a Francoforte Calzona e Iordanescu manderanno in campo due formazioni che vogliono (e possono ancora) passare il turno. Volendo fare uno dei pronostici europei maggiormente verosimili, il pari starebbe bene a entrambe: la Romania sarebbe certa del secondo posto mentre gli slovacchi potrebbero accedere al ripescaggio come una delle migliori terze. Tutte e 4 le squadre arrivano al terzo turno nel girone a pari punti (tre) dopo aver collezionato una vittoria e una sconfitta nelle prime due uscite di questo - apertissimo - Gruppo E.*Le quote indicate possono subire variazioni.Per quanto riguarda il pronostico con risultato esatto di Slovacchia Romania, ci spingiamo ipotizzando un 1-1 che - come detto - farebbe molto comodo a entrambe le squadre. Il segno X ha un’alta probabilità, ma vediamo come viene quotato più precisamente l’1-1 sulle lavagne di principali siti scommesse europei. Iniziamo da William Hill, che paga questo esito 5.50 volte la posta iniziale mentre su bet365 la quota è 6.50. Leggermente più cauti gli altri bookmakers. Betway, su cui l’1-1 è dato a 4.48, occupa il terzo gradino del podio. NetBet offre una quota di 4.05 e Snai offre una quota di 4.25, mentre Sisal pagherebbe 4.00 volte la posta questo risultato esatto al triplice fischio. Su GoldBet e Better l’1-1 in Slovacchia Romania come risultato esatto paga 3.80. Restando sul segno X, Sisal e William Hill pagherebbero 5 volte la posta lo 0-0 finale. Cambierebbe tutto se puntassimo sul 2-2, pagato ben 19 volte la posta su William Hill!Analizziamo ora il pronostico doppia chance per Slovacchia-Romania. Entrambe le squadre sono chiamate a riscattarsi dopo la sconfitte nell’ultima giornata. La Slovacchia è passata in vantaggio sia contro il Belgio (portando poi a casa la vittoria) sia contro l’Ucraina (facendosi rimontare). Merito di ottime trame di gioco, con un Lobotka in ottima forma e di varie soluzioni offensive vincenti. Crollano, dunque, le probabilità che possa terminare il primo tempo in vantaggio per poi essere raggiunta dalla Romania nella ripresa. Questa possibilità è quotata 1.29 su William Hill, 1.22 su LeoVegas e Sisal e 1.25 su Betway. Il vantaggio della Romania con pareggio nel secondo tempo è quotato 1.36 su William Hill, 11.60 su Betway e 13.00 su LeoVegas. La doppia chance Slovacchia/Romania è pagata a 1.70 su GoldBet e Better. Più cauti i quotisti di William Hill (1.50) e Sisal (1.68) mentre su Snai questo esito è dato a 1.67.Nonostante la debacle, Denis Man (bet365 lo quota a 10.00 come primo marcatore) è apparso in forma e pericolosissimo contro il Belgio. Un suo goal che sbloccherebbe l’incontro è pagato 9 volte la posta su William Hill. Attenzione anche al gioiellino Alibec. Fin qui poco minutaggio, ma le premesse ci sono tutte per un exploit: bet365 lo quota a 9.00 come primo marcatore, William Hill a 8.00. Interessanti anche le altre migliori quote europei sul primo marcatore sulle lavagne dei due bookies: Dennis Dragus è quotato a 9.50 su bet365 e a 8.00 su William Hill. Sul fronte slovacco, Haraslin è quotato a 9.00 su bet365 e a 8.00 su William Hill, mentre sui medesimi operatori Schranz è quotato a 9.50 e 9.00. L’esterno slovacco è apparso tra i migliori in campo nelle prime due uscite segnando ben due reti. Da tenere d’occhio anche per questo decisivo incontro!Slovacchia e Romania si sono incontrate già 8 volte e i precedenti sono a favore della Romania (4 vittorie). Nel ventunesimo secolo, e a seguito della divisione della Cecoslovacchia in due nazioni con altrettante nazionali, Slovacchia e Romania hanno disputato 4 amichevoli: la pù recente risale all'agosto di undici anni fa e terminò 1-1. Quello di mercoledì 26 giugno a Francoforte sarà dunque il primo match ufficiale tra Slovacchia e Romania con, come detto, una posta in palio alta perché il risultato finale potrebbe contribuire al passaggio del turno. La Slovacchia è alla sua terza partecipazione agli Europei. Nel 2016 è arrivata agli ottavi. La Romania, nelle sei precedenti partecipazioni, ha staccato solo una volta il pass agli ottavi: vincendo l'ultima partita della fase a gironi 3-2 contro l'Inghilterra nel 2000. Attenzione alle statistiche: la Slovacchia non perde due partite di fila da circa due anni. Le ultime due sconfitte consecutive risalgono a settembre '22.Le probabili formazioni di Slovacchia - Romania sono già disponibili sul nostro sito. Ecco i 22 che forse scenderanno in campo dal primo minuto a Francoforte: Calzona si affiderà ancora a Skriniar e Vavro in mezzo alla difesa, con Lobotka faro del centrocampo e con un tridente composto da Schranz, Boeni e Haraslin. Iordanescu ha avuto buoni segnali dala sfida col Belgio malgrado il KO e proverà dunque a confermare l’undici già visto contro Lukaku e compagni. Spazio a Man e Stanciu a centrocampo assieme ai due Marin. Dennis Dragus, altra vecchia conoscenza del calcio italiano, dovrebbe agire come unica punta supportato strettamente da Mihaila. In difesa si va anche verso la conferma di Burca, peggiore in campo contro il Belgio. Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda;Schranz, Bozenik, Haraslin. Allenatore: Calzona. Romania (4-1-4-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca e Bancu; Marin; Man, Marin, Stanciu, Mihaila; Dragus. Allenatore: Iordanescu.Slovacchia-Romania sarà disponibile sia in TV che in Streaming grazie a Sky. Potrai vedere Slovacchia Romania in diretta televisiva sul canale 253 di Sky Sport, oppure in streaming sulle app Sky Go e NowTV. Per guardare Slovacchia-Romania sarà necessario essere abbonati al pacchetto Sport di Sky o possedere il ‘Pass Sport’ per godersi l’evento su NowTV. Slovacchia-Romania sarà dunque un evento esclusivo Sky. Non verrà trasmesso sulla Rai nè in TV ne sulle piattaforme streaming come RaiPlay. Inoltre, la partita tra Slovacchi e rumeni si giocherà in assoluta contemporaneità con la sfida tra Belgio e Ucraina (le altre due squadre del girone E). La telecronaca di Slovacchia-Romania sulle reti Sky sarà affidata a Paolo Ciarravano. Chi volesse seguire entrambe le partite essere sempre sul pezzo e puntare live il prossimo pronostico su uno dei siti di scommesse che preferisce, potrà farlo mediante la funzionalità Diretta Gol di Sky.Puoi scommettere il tuo pronostico su Slovacchia-Romania connettendoti su uno dei numerosi bookmakers online italiani titolari di una regolare licenza ADM per un divertimento che nel contempo sarà responsabile e al 100% sicuro, trasparente, legale. Approfitta di un bonus benvenuto scommesse tra quelli disponibili sulle diverse piattaforme e accedi a esperienze di gioco (in questo caso betting) complete. Tutti i migliori bookies italiani hanno infatti schierato in campo la loro “migliore formazione” per Euro 2024. Lo dimostrano le quote di Slovacchia - Romania, molto competitive e in grado di stimolare gli utenti nel selezionare l’esito o gli esiti che reputa più opportuni e potenzialmente vincenti. Chi, ad esempio, crede in un Under 2.5 per il numero totale di goal trova ottime quote su Sisal che quotano l’esito a 1.35. Un rocambolesco pareggio per 2-2, invece, è quotato a 19.00 su William Hill e a 17.00 su bet365!I nostri consigli scommesse su Slovacchia-Romania sono di farlo responsabilmente su un sito sicuro e trasparente che abbia una regolare certificazione presso l’ADM. Questo è il primo passo per divertirsi! Affidati, inoltre, a un sito che abbia un’ottima offerta di benvenuto (ancor meglio se bonus senza deposito) e numerose promozioni giornaliere e settimanali attive. Ti consigliamo di navigare tutte le sezioni sport e sport live dei siti, alla ricerca di palinsesti completi: dovranno essere in grado di offrirti il mercato su cui desideri puntare con delle quote allettanti. Altrimenti, nessun problema, potrai sempre atterrare su un altro sito e scegliere autonomamente cosa preferisci! Slovacchia - Romania è una partita aperta e un altro dei nostri consigli scommesse è quello di puntare su mercati con più possibilità come il ‘Doppia Chance’ o su una combo vincente più risultato esatto. E tu, che ne dici? Sei pronto per divertirti con questa partita tra due delle sorprese di Euro 2024?La Romania guadagnerebbe gli ottavi di Euro 2024 battendo (o evitando la sconfitta contro) la Slovacchia.Si, la Romania arriverà prima nel girone E se dovesse vincere e se - contemporaneamente - il Belgio non dovesse vincere contro l’Ucraina.La Slovacchia raggiungerebbe gli ottavi da prima o seconda battendo la Romania.