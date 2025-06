Sorteggi Champions League, quali saranno le avversarie delle italiane? Il parere dei bookies nelle quote

Quali saranno i prossimi avversari delle italiane in Champions ai Playoff? Il parere dei bookies

Tutto pronto a Nyon per i sorteggi dei Playoff di Champions League! Le squadre italiane in attesa di conoscere il loro destino sono. Ma quali potrebbero essere i loro prossimi avversari? Prima di dare un’occhiata al parere dei bookies nelle quote sorteggi Champions, ecco le, con la concreta chance di un incrocio con l’Inter agli Ottavi. Uno scenario che potrebbe trasformare questa fase della Champions in una sfida dal sapore tutto italiano, con un tabellone che richiamerebbe le grandi battaglie della Serie A.Prima di visionare l'intera lavagna quote sorteggi Champions League dei bookmaker, ecco

Secondo i bookmaker, nel sorteggio di oggi a Nyon, in programma alle 12:00, tutte le squadre hanno la stessa probabilità di affrontare un determinato avversario. La maggior parte degli operatori analizzati offre infatti una quota di 1.95 sulla possibilità che Milan e Atalanta incrocino un certo rivale, a conferma che l’esito è dettato esclusivamente dal caso.



Di seguito le quote sui sorteggi di Milan e Atalanta, entrambe teste di serie. La Juventus, invece, potrà solo essere sorteggiata, avendo chiuso la regular season oltre la sedicesima posizione in classifica.

Atalanta quote avversario dei playoff Bookmaker Sporting Dortmund 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95

Esistono le quote sorteggio Champions League live aggiornate?

Negli anni scorsi, uno degli operatori più attivi in Italia sul mercato delle scommesse relative ai sorteggi di Champions League è stato bet365. Il noto bookmaker offriva quote sia prima dell'inizio dell’urna sia in diretta, aggiornandole minuto per minuto. Tuttavia, con le nuove regole del sorteggio di quest'anno, questa tipologia di scommessa live potrebbe non essere disponibile. Per i più curiosi, resta comunque la possibilità di consultare il sito dell’operatore per verificare se vi è possibilità di scommettere sulle prossime avversarie di Milan, Atalanta e Juventus live.