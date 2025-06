Spagna - Francia: pronostico, quote, dove scommettere e promozioni

Uno scontro tra titani. Spagna e Francia si incontrano nella prima delle due semifinali di Euro 2024, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera martedì 9 luglio 2024 alle 21 (ore italiane) dopo aver battuto rispettivamente i padroni di casa della Germania e il Portogallo di CR7. Scopri quote e curiosità di questa partita imperdibile!

Non sarà una sfida come tutte le altre, poco ma sicuro. Di fronte ci saranno due squadre con un percorso differente in questa competizione. Solido, sin qui, quello della Spagna, tortuoso quello di una Francia che vince ma… non convince. Come finirà? Ecco tutto ciò che c’è da sapere per scommettere su Spagna-Francia.

Il nostro pronostico Spagna - Francia

La Spagna parte favorita sulla Francia. Il gioco che ha espresso, il mix tra veterani (Fabian, Carvajal, Morata, su tutti) e giovani leve (Yamal, Nico Williams), la concretezza di subentrati del calibro di Ferran Torres e Dani Olmo (senza contare quel Merino che ha regalato al 119’ il passaggio in semifinale ai danni della Germania) sono alcune delle virtù di una squadra in forte crescita.

Non a caso, parte con il favore dei pronostici sui siti scommesse Europei. La Francia è in semifinale senza aver ancora segnato un goal su azione. Fin qui, le prestazioni di Mbappé e Thuram sono state sottotono e alcune scelte di Deschamps sono state discutibili.

Non quella di affidarsi a Ngolo Kanté, vera e propria diga di un centrocampo che con lui non perde mai. Sebbene sia difficile aspettarsi una partita a senso unico, è ad oggi altrettanto difficile negare che la Roja abbia più chances di arrivare in finale rispetto ai transalpini.

Pronostico Spagna - Francia con Risultato esatto

Per il pronostico con risultato esatto di Spagna-Francia, le quote sono a dir poco interessanti. Ci aspettiamo un 2-1 della Spagna sulla Francia, pagato a 11.71 su BetWay, a 11.00 su NetBet, Snai e bet365, a 10.00 su GoldBet e Better, a 9.00 sulla lavagna di LeoVegas.

Scegliamo questo, tra i pronostici euro 2024 per questa gara tra campionissimi, consapevoli della maggior fluidità nel gioco offensivo della Spagna rispetto a quello espresso sinora dalla Francia. Morata e compagni hanno una media di 2,21 goal a partita e in 5 gare hanno segnato 11 reti subendone 2.

10 di queste 11 reti sono state segnate dentro l’area di rigore, a dimostrazione della grande confidenza con il goal creatasi e evidente già in quell’ormai lontano Spagna-Croazia, gara d’esordio degli spagnoli agli Europei che archiviarono la pratica con un 3-0 nel primo tempo. La Francia, finora, ha invece una media di 0,6 goal a partita e ne ha pareggiate 3 su 5.

Risultato Esatto Betway NetBet Goldbet 2-1 11.71 11.00 10.00

Spagna-Francia, pronostico Over 2.5

Il pronostico Over 2.5 per Spagna - Francia, con le squadre che dunque segnerebbero tre o più reti, è una buona soluzione a giudicare dalle statistiche; in particolare, come detto, da quelle fatte registrare nelle prime 5 apparizioni a Euro 2024 dalla Spagna.

I migliori siti di scommesse propongono in alcuni casi una quota allettante, seppur non altissima, per questo esito. L’Over 2.5 in Spagna-Francia verrebbe infatti pagato 2.50 su LeoVegas e bet365, 2.40 su Snai, 2.35 su GoldBet e Better, 2.30 su Sisal. Betsson paga 2.40 l’Over 2.5 tra spagnoli e transalpini.

Le probabilità che la Spagna metta a referto più di una segnatura sono in crescita a seguito delle ultime due vittorie. Dopo il 4-1 agli ottavi ai danni della Georgia, il 5 luglio la Roja ha battuto (non senza qualche brivido) per 2-1 la Germania per effetto delle reti di Olmo e Merino. Dall’altra parte c’è una Francia chiamata a rispondere alle critiche di un intero popolo che vuole vedere più azioni spettacolari concludersi finalmente in goal.

Spagna-Francia Pronostico Primo Marcatore

Kylian Mbappé primo marcatore in Spagna-Francia è pagato tre volte la posta su Betsson, mentre bet365 quota a 6.00 questa possibilità. Il futuro giocatore del Real, che arriverà in Spagna proprio dopo gli Europei, fino a qui ha deluso.

Parte dei media attribuisce all’aver addosso una maschera protettiva per via della frattura al setto nasale le prestazioni sottotono dell’ex PSG. Non è dato saperlo con certezza, mentre possiamo dire con certezza che fin qui i numeri sono lontani dalle aspettative iniziali: un goal e un assist in 374 minuti giocati, 20 tiri totali e una media di 0,2 goal a partita per via di quell’unica segnatura su rigore.

Dall’altra parte, chissà se De La Fuente rinuncerà ancora a Dani Olmo dal primo minuto. Il centrocampista-attaccante del Lipsia primo marcatore in Spagna-Francia paga 9.00 su bet365 e 5.25 su Betsson. Il primo goal nella partita (e nel suo Europeo) di Yamal pagherebbe invece 9.00 su bet365 e 5.50 su Betsson.

Spagna-Francia Statistiche partite precedenti

Due nazioni con una grande tradizione, a caccia dell'ennesimo trofeo, spinte da due nuove generazioni di campioni. Due squadre che, nel corso della loro storia, hanno sempre potuto schierarne di grandi. Andiamo a vedere alcuni dei precedenti pù iconici nella competizione.

Francia e Spagna si incontrarono nella finale di Euro 1984. In quell'occasione, vinsero i transalpini per 2-0 con goal di Michel Platini e Bruno Bellone. La Francia andò in vantaggio contro la Spagna in una delle sfide della fase a girono di Euro 1996 per 1-0 grazie a Yuri Djorkaeff, ma gli spagnoli riuscirono a pareggiare con Caminero.

Ai quarti di finale di Euro 2000, la Spagna perse 2-1. Il rigore di Mendieta non bastò per via delle reti di Zidane e Djorkaeff. C'è un precedente anche in Germania. 18 anni fa, durante i Mondiali 2006, finì 3-1 per la Francia. Roja in vantaggio con Villa, poi la rimonta grazie ai goal di Rybery, Viera e Zidane.

Spagna-Francia Probabili Formazioni

La Roja approda in semifinale ma dovrà fare i conti con un'assenza da non sottovalutare, quella di Carvajal. Il terzino del Real è stato espulso nei minuti finali della sfida contro la Germania. Durante la medesima sfida, gli spagnoli hanno perso Pedri.

Difficile recuperarlo per martedì. Ed ecco allora che Dani Olmo, ottimo fin qui quando chiamato in causa, avrebbe una chance dall'inizio. La Francia, dopo aver vinto 3-5 ai rigori contro il Portogallo, ritrova Rabiot dopo la squalifica. A fargli spazio dovrebbe essere Camavinga.

Ballottaggio tra Thuram e Dembelé. L'interista è poco spumeggiante ma dà equilibrio all'attacco francese quando viene schierato in coppia con Mbappé. L'esterno del PSG potrebbe essere chiamato a entrare a gara in corso per 'spaccare la partita'.

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Grimaldo, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams. Allenatore: De La Fuente.

Unai Simón; Grimaldo, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams. Allenatore: De La Fuente. Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Thuram, Mbappé, Griezmann. Allenatore: Deschamps.

Dove vedere Spagna-Francia in TV o Streaming

Spagna - Francia, semifinale di Euro 2024 in programma martedì 9 luglio alle ore 21.00, sarà visibile su Sky per gli abbonati al pacchetto ‘Sport’ sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Sarà inoltre disponibile in streaming su SkyGo e su NowTV- ma solo per gli abbonati alla piattaforma che hanno sottoscritto il pacchetto ‘Sport’. Inoltre, Spagna-Francia sarà visibile in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis su RaiPlay. Dopo la partita, spazio a Umberto Martini per le interviste con i protagonisti mentre dagli studi di Roma Marco Lollobrigida approfondirà i principali temi con Marco Tardelli e Bruno Giordano.

A partire dalle 23.10 invece ci sarà il programma “Notti Europee” condotto da Marco Mazzocchi con in studio molti ospiti che analizzeranno quanto accaduto: Fulvio Collovati, Ubaldo Righetti, Eraldo Pecci, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Giusy Meloni.

Dove scommettere il pronostico Spagna-Francia?

I nostri consigli Scommesse Spagna-Francia

I nostri consigli per le Scommesse su Spagna-Francia sono di non sottovalutare completamente un eventuale exploit della Francia. Nel corso di questo articolo, un po’, ci siamo fatti prendere dall’entusiasmo per la qualità del gioco espresso dalla Spagna e abbiamo come sempre dato un’occhiata ai dati per sottolineare le carenze di una Francia che - innegabilmente - è apparsa sin qui sottotono rispetto al solito.

Ma stiamo parlando dei vicecampioni del mondo. Che, prima ancora, il Mondiale lo hanno vinto nel 2018 con un ensemble non molto diverso da quello che scenderà in campo martedì 9 luglio. Secondo le quote antepost di Euro 2024 offerte da Betsson, la Francia vincente è data a 3.65. Le possibilità di arrivare fino in fondo e superare l’ostacolo Spagna ci sono.

Il consiglio, dunque, è quello di non dare per scontato nulla e di ragionare sui pronostici della vigilia monitorando per quanto possibile l’avvicinamento delle due squadre alla gara.

Domande Frequenti su Spagna-Francia

1. Quanti goal ha segnato Mbappé alla Spagna?

Un solo goal, nella finale di Nations League giocatasi a Milano il 10 ottobre 2021 e vinta dalla Francia per 2-1.

2. Quante reti ha segnato Dani Olmo con la Spagna?

Dani Olmo ha segnato 10 reti in 37 presenze con la maglia della Spagna.

3. Chi segnò il goal della Spagna nella finale di Nations League 2021 persa 1-2 contro la Francia?

Oyarzabal, al minuto 64. La Francia ribaltò il risultato con Benzema e Mbappé.