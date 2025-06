Spagna Georgia: pronostico, quote scommesse e promozioni

Si entra nel vivo degli Europei di calcio in Germania con gli ottavi di finale. Dopo la fase a gironi, si è composto il tabellone delle partite ad eliminazione diretta. Tra queste si giocherà anche Spagna-Georgia, il cui calcio d’inizio è previsto per domenica 30 giugno alle ore 21:00.

Apparentemente, la sfida tra le due nazionali è molto squilibrata in favore degli spagnoli, come mostrano le quote dei bookmaker. Tuttavia, Kvaratskhelia e compagni hanno dimostrato di poter dire la loro dopo la vittoria contro il Portogallo nell’ultimo match del girone F.

Il nostro pronostico Spagna Georgia

Vista la grande differenza di valori in campo, sulla carta non ci sarà partita tra Spagna e Georgia. Le Furie Rosse sono la squadra che – sin qui – ha destato la maggiore impressione rispetto alle altre nazionali e il match contro i caucasici potrebbe confermare il trend ascendente degli spagnoli. Per questo motivo, il nostro pronostico Spagna-Georgia va certamente in direzione della nazionale allenata da De La Fuente, anche se la quota troppo bassa del segno 1 ci fa propendere per altri mercati, come quello dell’Over 2,5.

Pronostico Spagna Georgia con risultato esatto

Le nostre analisi ci portano a pensare che il risultato esatto Spagna Georgia più plausibile sia un secco 3-0. Fino a questo momento, l’unico difetto della Spagna è quello di non essere stata troppo cinica sotto porta. Ciò nonostante, Rodri e compagni hanno rifilato 3 gol alla Croazia al loro debutto e hanno creato una mole di occasioni da gol notevole in tutte le partite sin qui giocate. Ci aspettiamo che la Spagna inizi il match con la sua classica manovra avvolgente e che riesca a sbloccarlo già nel corso della prima frazione di gioco. Il risultato esatto primo tempo potrebbe essere 1-0.

La quota Spagna-Georgia risultato esatto 3-0 si aggira attorno al 5.25.

Risultato Esatto Betway Snai Bet365 3-0 5.74 5.50 5.50

Spagna Georgia Pronostico 1+Multigol 2-4

Il nostro pronostico Spagna-Georgia è 1+Multigol 2-4. Ciò significa che, oltre alla vittoria degli spagnoli, dovranno segnati 2, 3 o 4 gol nei 90 minuti regolamentari del match. Anche se ci immaginiamo una partita a senso unico, questo pronostico ci mette al riparo da un'eventuale rete segnata dalla Georgia, che lascerebbe aperte le nostre speranze di centrare la scommesse. Le ragioni di questo pronostico Euro 2024 tra le due nazionali li abbiamo già spiegati nei paragrafi precedenti, ma li sottolineiamo nuovamente: secondo il nostro giudizio, il gap tecnico tra Spagna e Georgia è troppo ampio per poter pensare che Kvaratskhelia e compagni possano impensierire le Furie Rosse.

Georgia Portogallo Primo Marcatore

Proseguiamo l’articolo sui pronostici Spagna-Georgia provando ad individuare il calciatore che segnerà la prima rete dell’incontro. In questo caso, la nostra scelta ricade su Alvaro Morata Primo Marcatore. Il centravanti dell’Atletico Madrid ha segnato un gol in questo Europeo, ma punta a rimpinguare il suo bottino. In tal senso, il match con la Georgia sembra essere l’occasione giusta per lui. A ciò va aggiunto che Morata è uno degli uomini di maggiore esperienza e carisma della nazionale spagnola e ci aspettiamo che sarà lui a dare la scossa ai suoi compagni, sbloccando il risultato.

Risultato Esatto Snai Sisal Betway Morata Primo Marcatore 4.00 3.80 3.65

Spagna Georgia Statistiche partite precedenti

Sono ben 7 i precedenti nella storia tra Spagna e Georgia. Il bilancio parla assolutamente spagnolo, dal momento che le Furie Rosse hanno sempre vinto contro l’avversario che ritroveranno agli ottavi di finale di Euro 24. L’ultima sfida risale al novembre dello scorso anno, nel girone di qualificazione all’Europeo. In quell’occasione, la nazionale allenata da De La Fuente sconfisse con un secco 3-1 la Georgia, grazie ad una grande prestazione di Ferran Torres, autore del secondo gol.

Spagna Georgia Probabili Formazioni

Ma torniamo al presente e concentriamoci sulle probabili formazioni del match:

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Williams. CT: De La Fuente.

Georgia (3-5-2): Mamardashvili; Shengelia, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Gocholeishvili; Kiteisvili, Kochorashvili, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze. CT: Sagnol.

Formazione tipo per entrambi gli allenatori. Sia De La Fuente che Willy Sagnol dovrebbero avere a disposizione tutti i loro uomini migliori per questo ottavo di finale. A guidare l’attacco della Spagna ci sarà Alvaro Morata, che abbiamo scelto come Primo Marcatore del match. Il duo d’attacco della Georgia sarà composto da Kvicha Kvaratskhelia e da Mikautadze. In particolare, l’esterno del Napoli si è sbloccato nell’ultimo match del girone e ha guidato i suoi ad un’insperata vittoria contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Dove vedere Spagna-Georgia in TV o Streaming

Sono in molti a chiedersi dove vedere Spagna-Georgia di domenica 30 giugno. Il calcio d’inizio di questo ottavo di finale è fissato alle ore 21:00. Il match sarà visibile sia sui canali Sky Sport che in chiaro su Rai 1.

Chi vorrà guardare Spagna Georgia in streaming da pc, smartphone o tablet, invece, potrà farlo grazie a RaiPlay, Sky Go o Now.

Dove scommettere il pronostico Spagna Georgia?

Per giocare il tuo pronostico di Spagna-Georgia dovrai affidarti ad uno dei siti scommesse presenti sul mercato italiano. Sono tanti gli operatori con regolare licenza ADM ad aver dedicato un’intera sezione scommesse Euro 2024 con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli scommettitori e per offrire più mercati all’interno del singolo evento, come ad esempio la combobet Multigoal 1° Tempo + Multigoal 2° Tempo.

Tra i fattori da tenere maggiormente in considerazione nella scelta del sito c’è sicuramente quello legato alla user experience. È molto importante poter effettuare le proprie puntate su un sito dalla navigazione fluida e veloce e, allo stesso tempo, con un’interfaccia grafica accattivante e intuitivo. Ti consigliamo di leggere il nostro articolo sui siti scommesse per conoscere i migliori del 2024.

I nostri consigli Scommesse su Spagna Georgia

Altro fattore molto importante è rappresentato dalle promozioni. Scegliere un sito con un vantaggioso bonus scommesse ha un notevole beneficio sulle tasche degli scommettitori, dal momento che riduce il rischio di perdere il proprio denaro. Addirittura, alcuni bookmakers offrono anche dei bonus senza deposito. Altro aspetto da tenere in considerazione sono le quote, che su alcuni operatori sono più competitive.

Ad esempio, la quota Parziale/Finale Spagna-Georgia 1/1 è offerta a 1,73 su Bet365, contro una media di 1,63 degli altri operatori.

Domande frequenti su Spagna e Georgia

Di seguito una lista delle domande più frequenti su Spagna e Georgia.

Chi ha segnato più gol nella Spagna ai gironi di Euro 24?

Dopo le tre partite del girone, nessun calciatore della Spagna ha realizzato più di una rete. A quota un gol troviamo Fabian Ruiz, Morata, Carvajal e Ferran Torres.

Quante possibilità ha la Georgia di battere la Spagna?

Molto poche, ma nel calcio mai dire mai. Kvaratskhelia e compagni potrebbero provare a tenere la partita bloccata il più a lungo possibile per poi cercare di sfruttare qualche episodio positivo che potrebbe presentarsi. Non sarà semplice, ma è forse l’unica chance che ha la Georgia per tentare di contenere le Furie Rosse.

Chi è il capocannoniere della Georgia?

Si chiama Mikautadze e, a sorpresa, è anche il capocannoniere di questi Europei, con ben 3 gol realizzati nelle tre partite sin qui disputate.

Lamine Yamal potrà giocare tutta la partita?

In base alle leggi tedesche sui minori, in teoria il 17enne spagnolo dovrebbe abbandonare il campo con una decina di minuti di anticipo. Tuttavia, la legge è aggirabile con il pagamento di una multa da 30mila euro da parte della federazione spagnola.

Su chi puntare come marcatore per Spagna Georgia?

A nostro avviso, è Alvaro Morata il calciatore sul quale puntare e che riteniamo segnerà almeno un gol nel match.