Spagna Germania: pronostico, quote, dove scommettere e promozioni

Spagna-Germania, attesissimo quarto di finale tra due delle squadre più accreditate alla vittoria finale, si giocherà allo stadio Mercedes-Benz Arena di Stoccarda venerdì 5 luglio 2024. È il momento di analizzare le quote e saperne di più su questo super match!





Il cammino delle due nazionali è stato, fin qui, scevro da particolari affanni. Archiviata la fase a gironi a punteggio pieno, la Spagna ha battuto 4-1 la Georgia agli ottavi. La Germania ha superato agli ottavi la Danimarca per 2-0. La sfida tra le due squadre è di certo il primo grande momento della verità di Euro 2024. E adesso? Chi avrà la meglio ai quarti di finale?

Il nostro pronostico Spagna Germania

Quella tra la Spagna di De La Fuente e la Germania di Nagelsmann ha le carte in regola per essere una sfida spettacolare. Sulla carta, la Spagna parte leggermente favorita ma i tedeschi sono i padroni di casa e potranno contare sull’immensa spinta del pubblico per colmare quello che - se c’è - è un minuscolo gap sul piano tecnico. Da un lato Musiala e Gundogan,dall’altro Nico Williams e Rodri. Da un lato Morata, dall’altro Havertz. A vedere le formazioni che scenderanno in campo, notiamo un sostanziale equilibrio.



Ma saranno proprio le giocate dei singoli a fare la differenza ed è su costoro che sarà necessario effettuare degli ottimi pronostici europei in modo che possano rivelarsi vincenti. Spagna-Germania, inoltre, potrebbe essere una gara che si protrarrà fino ai supplementari. Entrambe le squadre hanno dimostrato infatti di poter sbloccare con facilità ogni match ma anche di riacciuffarli. Ora sono uno contro l’altra e… non vediamo l’ora!

Pronostico Spagna Germania esito finale

Il nostro pronostico Spagna Germania con esito finale al termine dei novanta minuti regolamentari è che la gara terminerà con un pareggio. Analizzando infatti le statistiche di entrambe le squadre, notiamo che in gran parte si equivalgono. La Spagna ha vinto finora tutte e 4 le gare disputate, realizzando nove reti totali e subendone una.



La Germania ha vinto tre partite su quattro, raggiungendo il pari contro la Svizzera nei minuti di recupero. Ha segnato 10 reti, subendone due. Entrambe le squadre sono devote al possesso palla, grazie alla presenza in squadra di Kroos e Rodri. Sarà dunque una gara in cui, dopo una fase di studio, proveranno a superarsi senza perdere la solidità e la capacità di occupare gli spazi per tenere corto il proprio undici che sarà in campo. Il pareggio è dato a 3.25 su bet365 e Sisal, a 3.20 su LeoVegas e 3.15 su GoldBet e Better.

Esito finale bet365 Sisal NetBet Pareggio 3.25 3.25 3.20

Spagna-Germania pronostico under/over

Esaminiamo ora il pronostico under/over per Spagna-Germania. A rompere il sostanziale equilibrio di cui parlavamo potrebbero esserci le giocate individuali di uomini come Lamin Yamal e Musiala e ci sarà bisogno di concretezza in zona goal da parte di Morata e Havertz.



Non prevediamo, tuttavia, una partita ricca di goal. Ma potrebbero essercene, per via di due difese che potrebbero comunque commettere delle sbavature: entrambe le squadre hanno finora concesso un autogoal durante le recenti uscite e circa 10 tiri nello specchio agli avversari, mentre il bilancio dei tackle difensivi persi è passivo per la Spagna e - seppur di poco - attivo per la Germania. Puntare su una gara con poche marcature potrebbe dunque essere saggio. L’under 2.5 è pagato 1.80 da bet365 e Snai, mentre LeoVegas quota questo esito a 1.76. Sempre su LeoVegas, l’Over 2.5 è invece pagato a 2.05 e si tratta di una delle migliori quote Europei per Spagna-Germania.

Spagna-Germania Pronostico Primo Marcatore

Per il pronostico primo marcatore di Spagna-Germania, attenzione a Kai Havertz. La punta dell’Arsenal finora ha giocato tutte e 4 le partite, restando in campo per 301 minuti (media di 75 minuti a partita) e ha segnato due reti su rigore colpendo anche una traversa. Sempre pericoloso in area, con 9 tiri nello specchio, Havertz potrebbe sbloccare questa gara così delicata. Havertz primo marcatore è quotato 8.00 su bet365 così come Niclas Fullkrug che potrebbe però partire dalla panchina.



Restando in casa Germania, l’altro gioiellino è sicuramente Jamal Musiala. Uno dei migliori dei suoi finora. Musiala primo marcatore paga 10.00 su bet365. E Alvaro Morata? Il capitano della Spagna, a segno contro la Croazia, è sempre utile alla squadra e ha dimostrato dimestichezza con l’area avversaria andando al tiro 8 volte. Morata primo marcatore paga 6.50 su bet365. Con ogni probabilità, l’ex Juve partirà titolare. Anche se è sempre molto criticato dai suoi tifosi, è uno di quei bomber che non mancano all’appuntamento col goal in gare del genere.

Spagna-Germania Statistiche partite precedenti

Una lunga tradizione, ricca di scontri importantissimi, lega Spagna e Germania. Andando a vedere le statistiche delle partite precedenti più recenti, il bilancio è a favore della Spagna con due vittorie e due pareggi nelle ultime 4. Tra queste, spicca il clamoroso 6-0 con cui la Spagna ha battuto la Germania il 17 novembre 2020 in un match di Nations League. Per la Spagna andarono a segno Morata, che aprì le danze, Ferran Torres (tripletta), Rodri e Oyarzabal.



Le due squadre si sono incontrate anche durante l’ultima edizione dei Mondiali in Qatar nel 2022. Era il 27 novembre e finì 1-1, per effetto delle reti di Morata (Sempre lui!) e Fullkrug. Il 7 luglio 2010, invece, Germania e Spagna si incontrarono in semifinale di Coppa del Mondo. Anche in quell’occasione, la Spagna si impose per 1-0. In campo nella Germania c’era Toni Kroos e nella Spagna c’era Jesus Navas. Entrambi sono all’ultimo valzer.

Spagna-Germania Probabili Formazioni

Pochi dubbi da entrambe i ritiri per De La Fuente e Nagelsmann quando manca sempre meno a Spagna-Germania, gara che inaugurerà i quarti di finale ci indicherà la prima semifinalista. Il selezionatore spagno conferma il suo 4-3-4 in blocco con tutti gli uomini che hanno battuto la Georgia con un poker. In avanti, Alvaro Morata sarà sostenuto da Yamal e Nico Williams ai lati.



Spazio, a gara in corso, per Olmo e Ferran Torres. I padroni di casa rispondono con Florian Wirtz, Musiala e Gundogan alle spalle di Kai Havertz. L'ex Chelsea dovrebbe essere preferito a Fullkrug con l'attaccante del Borussia che potrebbe subentrare. Anche perché ha una media goal spaventosa in nazionale.



Spagna (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams; Allenatore: De La Fuente;

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz; Allenatore: Nagelsmann.

Dove vedere Spagna Germania in TV o Streaming

Spagna-Germania sarà disponibile in diretta televisiva su Rai 1, a partire dalle ore 18.00 di venerdì 5 luglio. Non mancheranno collegamenti con gli studi di Roma nel pre e nel post partita per seguire da vicino questo importantissimo quarto di finale tra due delle squadre più in forma del momento. Chi volesse, potrà guardare Spagna-Germania anche in streaming e gratuitamente su RaiPlay. Come tutte le altre gare degli Europei 2024, Spagna-Germania sarà naturalmente disponibile su Sky Sport per gli abbonati.



La partita sarà visibile in diretta TV e sarà anche disponibile in streaming per gli abbonati su SkyGo. Spagna-Germania sarà infine disponibile per coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento ‘Sport’ su NowTW, in streaming. Non mancheranno anche in questo caso analisi e approfondimenti su questo e tutti gli altri match che compongono i quarti di finale. Sky ha infatti previsto una corposa programmazione giornaliera dedicata a Euro 2024 con collegamenti dalla Germania a cura dei numerosi inviati della squadra.

Dove scommettere il pronostico Spagna-Germania?

Puoi scommettere i pronostico Spagna-Germania affidandoti a uno o più siti scommesse online legali e certificati ADM che operano in Italia. Da Snai a Sisal, da Betsson a NetWin, da GoldBet a Better, da LeoVegas a BetWay passando per NetBet e molti altri, hai davvero l'imbarazzo della scelta. Ogni sito offre un palinsesto completo, con un'ampia mole di mercati a tua disposizione così che tu possa sbizzarrirti sugli esiti che prevedi maggiormente.



Un motivo in più per selezionare le quote che reputi più intriganti, navigare in lungo e largo tutte le sezioni e scommettere quando preferisci. Non mancano, infine, le quote live. Spagna-Germania potrebbe regalare emozioni e opportunità da cogliere al volo grazie a questa interessante sezione che ti consente di scommettere in tempo reale durante l’evento.















I nostri consigli Scommesse Spagna-Germania

Per quanto riguarda i nostri consigli scommesse su Spagna-Germania, per prima cosa dai un’occhiata alle quote che abbiamo condiviso all’interno di questo articolo. Quale, secondo te, è l’esito che più si avvicina ai tuoi pronostici? Affidarsi un po’ all’istinto è, a volte, fondamentale se sei un buon conoscitore di calcio. Seguire la competizione e aver visto precedenti partite di queste due squadre, inoltre, ti aiuterà a capire meglio su cosa puntare.



Ti consigliamo di dare un’occhiata ai mercati speciali, contenenti scommesse meno celebri di altre ma spesso molto buone per dare vita alle tue intuizioni. E, se non lo hai ancora ottenuto, assicurati di usare un bonus senza deposito se disponibile! Spagna-Germania sarà una gara con moltissimi campioni in campo e sarà sicuramente una gara che non deluderà le aspettative. Ti consigliamo di giocare responsabilmente, divertendoti ma con moderazione e senza esagerare durante le tue sessioni online sui siti di betting e casinò che ti proponiamo!

