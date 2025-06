L’Olympiastadion di Berlino sarà il teatro di Spagna-Inghilterra, la finalissima di Euro 2024 che si giocherà domenica 14 luglio alle ore 21. La competizione europea più ambita giunge dunque all’ultimo atto ed è il momento di scoprire quote, pronostici, curiosità e statistiche su Spagna e Inghilterra! Chi alzerà la coppa?

La Spagna guidata da Luis De La Fuente Castillo incontra l’Inghilterra di Gareth Southgate, alla sua seconda finale consecutiva. Durante la scorsa edizione, gli inglesi hanno perso ai rigori contro l’Italia in casa propria. Quella del 14 luglio sarà dunque una sorta di rivincita. Ma per portare a casa il trofeo, sarà necessario battere gli spagnoli.

Il nostro pronostico Spagna-Inghilterra

La Spagna è la favorita per la vittoria di Euro 2024. Gli uomini di De La Fuente hanno totalizzato fin qui sei vittorie su sei, eliminando sul proprio cammino Germania e Francia vincendo entrambe le partite con il risultato di 2-1.

Merito di un gruppo che ha espresso fino ad oggi il miglior calcio del torneo, che ha nella freschezza di Yamal e Williams jr. due armi in più in un bagagliaio già zeppo di talenti: da Dani Olmo a Rodri, dall’ex Napoli Fabian reduce di un grande europeo a Alvaro Morata sempre utilissimo per la squadra.

Dall'altra parte c'è un'Inghilterra che non parte con i favori del pronostico secondo i principali siti scommesse europei. Ma Kane e compagni sono sempre riusciti a superare le difficoltà, battendo la Turchia ai quarti e l'Olanda in semifinale in rimonta. Anche in questo caso, con il risultato di 2-1. Adesso, la seconda finale in tre anni.

Pronostico Spagna-Inghilterra con Risultato esatto

Per il pronostico di Spagna - Inghilterra con risultato esatto si potrebbe puntare ancora una volta sul 2-1, esito che ha caratterizzato le ultime due sfide di entrambe le squadre.

La Spagna ha segnato fin qui 13 reti, facendo registrare una media di 2.17 goal a partita. In sei partite ne ha subiti solo tre (contro la Croazia all’esordio, contro la Germania ai quarti e contro la Francia in semifinale). In generale, la Roja ha dimostrato una grande confidenza con il goal e una gran capacità di portare a rete più uomini.

Non solo il suo attaccante principale, Morata, che come detto è sempre molto utile per lo sviluppo del gioco ma è fermo a quota una rete.

L'Inghilterra ha segnato sin qui 7 reti in 6 gare, con una media di 1.17 goal a partita. Ne ha subiti, di contro, quattro manifestando comunque una buona solidità in fase difensiva. Cosa dicono i migliori siti di scommesse su questo risultato esatto?

Risultato Esatto Betway bet365 Snai 2-1 11.43 11.00 11.00

Spagna - Inghilterra pronostico Over 2.5

Il pronostico Over 2.5 in Spagna-Inghilterra potrebbe essere un esito da prendere in considerazione. Si sa, in partite come questa è necessario curare i minimi dettagli ma le strategie offensive delle due squadre sono molteplici e i due allenatori cercano di esprimere sempre un gioco votato all’attacco.

Dietro a Kane, Southgate schiera sempre almeno tre mezze punte: da Bellingham, che gioca praticamente sottopunta, a Foden passando per Mainoo o Saka. L’obiettivo è quello di creare molte palle goal.

La Spagna può contare sulle sovrapposizioni e gli assist di Nico Williams e Lamal, che di recente sono andati anche in goal firmando peraltro delle perle di straordinaria bellezza. Il ritrovato Dani Olmo ha contribuito alla festa portando i suoi in finale e diventando il pendolo di un attacco a cui mancano soltanto i goal del suo capitano.

L'over 2.5 paga 2.63 volte la posta su bet365 e 2.50 volte la posta su LeoVegas e GoldBet. Si tratta di alcune tra le migliore quote europei per questo esito.

Spagna-Inghilterra Pronostico Primo Marcatore

E se fosse Harry Kane a sbloccare Spagna-Inghilterra? Il centravanti del Bayern Monaco primo marcatore viene pagato a 3.25 su Betsson e a 6.00 su bet365. Fin qui, Kane ha segnato tre reti nei 544 minuti in cui è stato impiegato in campo durante le precedenti sei gare giocate. È il rigorista dell’Inghilterra e questo può essere un valore aggiunto.

Anche Alvaro Morata meriterebbe un goal per scacciare le critiche che arrivano dalla Spagna e per chiudere con una rete un europeo giocato dignitosamente bene. Morata primo marcatore paga 6.50 su bet365. Crescono i pronostici europei su Lamine Yamal. La gemma con cui ha pareggiato la partita contro la Francia è la miglior prova del suo talento da predestinato.

Yamal primo marcatore paga 8.50 su bet365. Lecito aspettarsi un goal che arrivi dalla panchina, come è successo negli episodi precedenti a entrambe le squadre. L’eroe della semifinale Ollie Watkins primo marcatore, ad esempio, paga 11.00 su bet365.

Spagna-Inghilterra Statistiche partite precedenti

Spagna e Inghilterra, nonostante la loro lunghissima tradizione, non hanno disputato molti scontri diretti. In totale, tra gare ufficiali e amichevoli, si sono incontrate 27 volte e questo conferisce alla sfida un sapore unico.

Le due nazionali si sono affrontate per la prima volta a Madrid quasi un secolo fa, nel 1929, con vittoria della Spagna per 4-3. Le sfide in competizioni ufficiali sono otto. L'ultimo incontro risale al 2018, in Nations League, in una sfida valevole per il Gruppo D vinta dagli inglesi per 3-2. In generale, la bilancia pende dalla parte inglese con 14 vittorie a fronte delle 10 vittorie spagnole e dei 3 pareggi.

Le due squadre si sono già incontrate agli Europei, nel 1980 (vinse l'Inghilterra 2-1) e nel 1996: pareggio a reti bianche nei 90', si andò prima ai supplementari e poi ai rigori che videro gli inglesi avere la meglio con un 4-2.

Spagna Inghilterra Probabili Formazioni

Il momento della verità sta per arrivare. Il 14 luglio sapremo chi vincerà gli Europei tra Spagna e Inghilterra, che possono schierare i loro migliori uomini a disposizione per questo evento così importante.

De la Fuente potrebbe confermare Navas sulla destra, con Nacho e Laporte centrali e Cucurella a sinistra tra i 4 davanti a Unai Simón. Rodri e Ruiz nella cerniera di centrocampo, a coprire gli inserimenti di Olmo e le falcate di Williams jr. e Yamal. Davanti, Morata.

Southgate dovrebbe confermare gli undici che hanno sconfitto l'Olanda, con possibile ballottaggio tra Trippier e il redivivo Shaw sulla sinistra. Saka, Foden e Jude Bellingham, dunque, dovrebbero essere gli uomini a supporto dell'unica punta Kane.

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. Allenatore: De la Fuente.

Unai Simón; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. Allenatore: De la Fuente. Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Foden, Bellingham; Kane. Allenatore: Southgate.

Dove vedere Spagna - Inghilterra in TV o Streaming

Spagna - Inghilterra, finalissima dell’edizione Euro 2024 made in Germania degli Europei di calcio, sarà visibile in chiaro sintonizzandosi su Rai 1.

Gli appassionati di calcio che non vogliono perdersi questo evento possono seguirlo anche in streaming gratuito su RaiPlay. Non mancheranno, naturalmente, gli approfondimenti nel pre e nel post partita con interviste ai protagonisti, collegamenti dagli studi di Roma e analisi del match nel corso della trasmissione “Notti europee”.

Spagna - Inghilterra sarà inoltre visibile per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La partita sarà anche in streaming sull’App SkyGo e sull’App di NowTV per coloro i quali hanno sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Sport.

Sky ha accompagnato nel corso di tutti gli Europei 2024 i suoi abbonati inserendo nel proprio palinsesto approfondimenti sulla competizione che partivano dal mattino presto e si protraevano sino a tarda notte con un ricco parterre di ospiti e opinionisti in studio e in Germania.

Domande Frequenti su Spagna - Inghilterra

1. Com’è finito l’ultimo precedente tra Spagna e Inghilterra?

2-1 per la Spagna, nel 2018 in Nations League.

2. Quanti rigori ha parato Pickford dopo i supplementari in Nazionale?

Dal 2018, Pickford ha parato 5 rigori su 20, aiutando l’Inghilterra a vincere tre sfide su 4.

3. Quanti rigori ha sbagliato Kane in Nazionale?

Harry Kane ha sbagliato quattro rigori. Uno degli errori dal dischetto è arrivato durante i Mondiali del 2022 in Qatar, ai quarti contro la Francia.