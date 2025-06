Spagna Italia: pronostico, quote, dove scommettere e promozioni

Probabilmente sarà già decisiva. Sicuramente è storica e… attesissima! La sfida tra Spagna e Italia si giocherà giovedì 20 giugno 2024. Alle 21.00 (ore italiane) le furie rosse e gli azzurri scenderanno nell’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen, per il secondo turno del Gruppo B in programma per Euro 2024. Lo faranno dopo aver vinto entrambe - chi più serenamente (Spagna) e chi con qualche spavento (Italia) - all'esordio nella competizione. Alvaro Morata, Fabian Ruiz e compagni hanno travolto la Croazia per 3-0. L'Italia, superato lo shock del goal subito al secondo numero 28, si è imposta per 2-1 sull'Albania. E ora? Dalle analisi delle quote Spagna Italia, fondamentali per farsi un'idea sul pronostico e quindi sul risultato finale, risulta che:

Il nostro pronostico Spagna – Italia

*Le quote indicate possono subire variazioni. Continua a leggere per i dettagli sul nostro pronostico Spagna-Italia, dove scommettere e bonus disponibili.

Il nostro pronostico di Spagna-Italia vede la Roja favorita sugli azzurri. Gli uomini del commissario tecnico Luis de la Fuente hanno dimostrato di avere un tasso di qualità tecnica più alto nel match contro la Croazia e – sulla carta – confrontando la formazione spagnola con quella italiana la supremazia iberica è confermata reparto per reparto.

Pronostico Spagna – Italia con Risultato esatto

Risultato Esatto Betway Netbet Bet365 3-1 20.94 20 19

Spagna – Italia Pronostico vincente

Non è un caso che le migliori quote europei relative alla Spagna vincitrice del titolo siano crollate: basti pensare all’impatto su Euro 2024. Devastante, con 3 goal (e che goal!) nel primo tempo contro una Croazia dominata da trame di gioco lucide e brillanti. Il cervello di Rodri, le falcate di Nico Williams e il talento ‘grezzo’ di Lamine Yamal potrebbero ad esempio mettere in difficoltà Jorginho, Di Lorenzo e Dimarco nell’arco dei novanta minuti. All’avvio-horror dell’Italia agli Europei ha fatto seguito un primo tempo convincente, con buone palle-goal create.. Anche se hanno concesso solo 2 occasioni all’Albania (di cui una nata da un errore dettato forse anche dall’emozione dell’esordio, subito capitalizzata dagli avversari con Bajrami),. Tradotto: Pedri e co. potrebbero approfittare di quella che Spalletti, nel post-partita, ha chiamato simpaticamente “Bischerata dietro l’angolo”.. Qui di seguito alcune delle migliori quote per questo pronostico Spagna Italia:*Le quote indicate possono subire variazioni.Scendendo un gradino più giù rispetto a questo podio, troviamo questo esito quotato a 18.00 su GoldBet, Sisal, Snai e Better. LeoVegas e BetFlag pagherebbero invece 17 volte la puntata iniziale.

Si sa, gli Europei sono comunque una competizione ricca di sorprese e quando giocano queste due squadre può succedere sempre di tutto. Lo abbiamo visto nelle recenti edizioni, fatte di vittorie rotonde da una parte o di successi insperati in partenza dall’altra. Proviamo a colorare di… bianco, rosso e verde i pronostici Europei 2024: i tifosi azzurri che per il pronostico Spagna - Italia vedono la formazione di Spalletti vincente, troverebbero la migliore quota su GoldBet, Snai, Better e BetFlag: su tutti e 4 gli operatori, l’Italia vincente paga 3.65. bet365, poco più sotto, paga 3.60. Dando uno sguardo alle lavagne degli altri principali bookmakers, Betway paga l’Italia vincente contro la Spagna a 3.54. Il medesimo esito è bancato a 3.50 su Sisal, William Hill e NetBet. Più cauti (ma non troppo), i trader di PlanetWin e LeoVegas che quotano rispettivamente a 3.48 e 3.30 la vittoria azzurra sugli avversari all’interno delle proprie lavagne.

Spagna – Italia Pronostico Primo Marcatore

Ok, abbiamo visto che può succedere di tutto. L’Albania con il goal flash a 28 secondi dall’inizio ne è testimone. Morata, Fabian e Carvajal che bucano 3 volte in 45’ la difesa croata, anche. Ci aspettiamo dunque dei goal. Ma la domanda ora è: chi sblocca Spagna – Italia? Iniziamo col dire che le migliori quote Spagna-Italia primo marcatore sono disponibili su bet365 e William Hill. Su entrambi i siti, oltre a trovare dei bonus scommesse ultra-competitivi,troverai ad esempio un Federico Chiesa primo marcatore a quota 10.00. Scamacca primo marcatore paga, invece, 8.00. Il bianconero è stato premiato come migliore in campo contro l’Albania. Se facciamo un passo indietro, a Euro 2021 ha punito la difesa spagnola con un gran goal. La storia, a volte, si ripete. Questo, naturalmente, vale anche per gli spagnoli. Alvaro Morata primo marcatore è quotato a 6.00 su bet365 e a 5.00 su William Hill.

Spagna - Italia Statistiche partite precedenti

Spagna-Italia è la partita che si è giocata più volte in una fase finale dell’Europeo: 8, contando già lo scontro in programma in Germania per Euro 2024 che sarà inoltre il quarto face-to-face consecutivo. Guardando solo gli scontri diretti agli Europei, le statistiche dicono Italia: ha vinto 2 volte (una proprio in Germania, nell’88). La Spagna ha vinto una volta, per 4-0 a Kiev nel 2012, ma quella vittoria le valse il titolo. Per tre volte su tre negli ultimi tornei organizzati dalla Uefa, Spagna e Italia si sono affrontate in semifinale:

Euro 2021: dopo l’1-1 firmato da Chiesa e Morata, gli azzurri vinsero ai rigori;

Nations League 2021: la Spagna vinse per 2-1 con doppietta di Ferran Torres;

Nations League 2023: ancora una semifinale, ancora una vittoria per 2-1 della Spagna. Al vantaggio iniziale di Pino rispose Immobile su rigore ma poi il madridista Joselu sigillò il vantaggio spagnolo.

Spagna - Italia Probabili Formazioni

Pochi dubbi e molte certezze, per il momento, volendo ipotizzare le probabili formazioni di Spagna – Italia del 20 giugno. Il CT de La Fuente dovrebbe ritrovare Aymeric Laporte, fermatosi prima del match contro la Croazia e sostituito per l’occasione da Nacho. Potrebbe essere proprio il difensore del Real a fargli spazio nell’undici iniziale. Spalletti, con ogni probabilità, riconfermerà in blocco lo starting eleven che ha battuto l’Albania, con una possibile eccezione: Cristante al posto di Pellegrini per rinforzare una mediana che dovrà vedersela con uomini del calibro di Rodri, Pedri e Fabian. Morata, uscito con qualche acciacco dal primo match, dovrebbe comunque essere della partita. Scamacca, supportato da Chiesa e dalle incursioni di Frattesi, anche.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Nico Williams. Allenatore: De La Fuente.

Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Nico Williams. Allenatore: De La Fuente. Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere Spagna - Italia in TV o Streaming

Dove scommettere il pronostico Spagna – Italia?

I nostri consigli Scommesse Spagna Italia

Domande Frequenti su Spagna e Italia

, attesissimo grande classico che andrà in scena anche in questa fase finale di Euro 2024,Poco prima della partita, inizierà il collegamento tra lo studio di Roma e Gelsenkirchen. Ampio spazio alle analisi tecnico-tattiche di Lele Adani, Andrea Stramaccioni e Alessandro Antinelli nel pre-partita. Arricchite, poi, dalle interviste ai giocatori nel post-partita.. Spagna - Italia sarà disponibile anche in streaming gratuito su Raiplay. Per finire, Spagna-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva anche sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Il servizio è disponibile per gli abbonati, i quali potranno seguire il match e tutti gli Europei 2024 anche indisponibili dal proprio laptop oltre che da smartphone e tablet.Puoi scommettere il pronostico di Spagna – Italia su tutti gli operatori online certificati. La loro offerta presenta numerose novità e un'ampia panoramica di palinsesti disponibili per Euro 2024. Una partita come Spagna Italia merita attenzione ed è per questo che i migliori siti di scommesse online italiani si sono sbizzarriti con varie promozioni. Qui di seguito riportiamo qualche offerta di benvenuto tra le suggerite e testate dal team di CalcioMercato.Ti suggeriamo di provare un sito di betting con licenza AAMS, leggendo le nostre recensioni sempre aggiornate per consentirti di fare la scelta migliore. Numerosi siti offrono interessantissime quote Spagna Italia e ti consentono di monitorare in diretta l'andamento delle tue schedine per divertirti durante tutto l'arco della gara. Che gara!La prima cosa da fare è scegliere un sito di scommesse sicuro, con delle quote allettanti, su cui puntare il tuo pronostico di Spagna-Italia. Se questo sito offre anche un bonus senza deposito o altre interessanti promozioni per Euro 2024 sei proprio a... cavallo! Se sei in cerca di dritte, William Hill paga 7.50 Davide Frattesi come primo marcatore per l'Italia (pali e traverse permettendo!). Sullo stesso sito, il giovanissimo prodigio spagnolo Lamin Yamal è dato a 7.00 come primo marcatore per la sua squadra. Goal a parte, se credi che Spagna-Italia finirà in pareggio il segno X è quotato a 3.30 su LeoVegas. Pensi che Spagna Italia sarà una partita spettacolare?su bet365 dove è pagato 2.10 volte la puntata iniziale. GoldBet, Snai, William Hill, Better e PlanetWin hanno quotato l'Over 2.5 a 2.05.

Di seguito troverai un elenco delle domandi più frequenti su Spagna e Italia:

Quand’è stata l’ultima volta che Spagna e Italia hanno pareggiato?

L’ultimo pareggio tra Spagna e Italia risale al 6/10/2016 in una gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2018. Finì 1-1.

A quando risale l’ultima vittoria nei tempi regolamentari dell’Italia sulla Spagna agli Europei?

Risale al 2016. L’Italia di Conte vinse 2-0 con reti di Chiellini e Pellè. Darmian e Morata sono gli unici convocati per Euro 2024 che giocarono anche quella partita.

A quando risale l’ultima vittoria nei tempi regolamentari della Spagna sull’Italia agli Europei?

L’unica e ultima vittoria nei tempi regolamentari della Spagna sull’Italia agli Europei risale al primo di luglio del 2012 ed è anche la più prestigiosa. Battendo a Kiev per 4 reti a 0 gli azzurri, la Spagna di Del Bosque si laureò Campione d’Europa.

Chi tra i giocatori della Spagna convocati per Euro 2024 ha segnato più goal all’Italia?

Ferran Torres e Alvaro Morata hanno segnato rispettivamente 2 goal all’Italia. Segue, con una rete, l’attaccante del Real Madrid Joselu.