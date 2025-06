Sprint Milan per Morata: per i bookie rossoneri in pole, Juventus e Roma inseguono in quota

Niente Arabia per Alvaro: c'è la Serie A come possibile destinazione. Il centravanti titolare della Spagna a Euro 2024 è nel mirino del, ancora a caccia dell'erede di Olivier Giroud:l, c'è proprio il club rossonero in pole per l’acquisto del bomber dell’Atletico Madrid, a 2,50, in vantaggio su un’esperienza 3.0 alla Juventus, offerta a quota 3 su Better Più attardata la Roma, altro club alle prese con una rivoluzione nel reparto avanzato, a 4,50 con il Napoli di Antonio Conte ultimo in lavagna a 7,50 volte la posta.