Supercoppa belga, Brugge avanti sul Saint-Gilloise: segno «1» a 2,00

Domani, allo stadio Jan Breydel di Bruges, alle 20, è in programma la finale della Supercoppa Belga tra i campioni della Pro League, il Club Brugge, ed i vincitori della Coppa del Belgio, l'Union Saint-Gilloise. Si tratta di un match che promette emozioni, tutt’altro che scontato tra due squadre che ambiscono a conquistare il primo trofeo della stagione.



Il Brugge è la squadra più titolata del Belgio, avendo vinto il campionato 18 volte. I "Blu e Nero" arrivano alla finale dopo una stagione solida, in cui hanno conquistato il loro secondo titolo consecutivo in Pro League. La squadra di Carl Hoefkens è composta da giocatori di talento, come il trequartista Hans Vanaken. Il Brugge è reduce da una vittoria per 2-0 in amichevole contro il Westerlo giovedì scorso.



Entrambe le squadre prediligono un gioco offensivo e spettacolare. Il Brugge è leggermente favorito dalla sua esperienza e dal suo maggior tasso tecnico, ma l'Union Saint-Gilloise è una squadra imprevedibile e motivata, capace di mettere in difficoltà chiunque. L’ultimo precedente è terminato 2 a 2 ed entrambe sono reduci da un filotto di risultati positivi: dieci per il Brugge e dodici per il Saint-Gilloise. I campioni del Belgio hanno perso solo una delle ultime cinque partite con i vincitori della Coppa nazionale ma ne ha pareggiato anche due.



La lavagna sorride ai padroni di casa del Brugge con l’1 a 2,00, distante dal 2 del novantesimo a 3,30 e con l’X a 3,50. A 2,50 è bancato l’1 del primo tempo, con l’X a 2,30 e il 2 a 3,60. A 2,25, infine, è proposto l’1 del secondo tempo, l’X moltiplica per 2,65 e il 2 per 3,30.