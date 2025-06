Svizzera Germania: pronostico, quote, dove scommettere e bonus

Svizzera - Germania si giocherà domenica 23 giugno alle ore 21.00 (italiane) al Waldstadion di Francoforte. L’attesa sfida tra le due squadre, già qualificate, ha una posta in palio non da poco: il primo posto nel girone A. Le quote sono tutte a favore dei tedeschi, padroni di casa di Euro 24:

*Le quote indicate possono subire variazioni.

La Svizzera viene da un 3-1 ai danni dell'Ungheria e da un inaspettato pari contro la Scozia. Considerando che la Germania potrebbe fare un po' di turnover, ci sono i presupposti per vedere una sfida aperta con un risultato finale rocambolesco: vincendo, gli elvetici si qualificherebbero primi. Vale, dunque, la pena provarci? La risposta è ovviamente 'Si!'.

Il nostro pronostico Svizzera Germania

Sulla carta, la Germania parte favorita. Gioca in casa questi Europei 2024 e vorrebbe portare a casa un titolo che manca da molto tempo. Per raggiungerlo, si è affidata a un giovane allenatore che propone un impianto di gioco strutturato in base alle qualità tecniche di alcuni tra i migliori talenti in circolazione: Wirst e Musiala in primis, accompagnati da Gundogan e da difensori in splendida forma come Rudiger (fresco vincitore della Champions col Real di Ancelotti). Sarà inoltre l’ultimo europeo di Toni Kroos, sin qui perfetto. Dall’altra parte, però, c’è una Svizzera che non può firmare per la sconfitta. I 4 punti guadagnati sino ad ora potrebbero non bastare. Se la Germania dovesse scegliere di entrare in campo con una formazione studiata per far riposare le sue stelle, ci sarebbero i presupposti per immaginare un pareggio. Molto, naturalmente, dipenderà dall’atteggiamento degli uomini di Yakin che dovranno provare a non subire palleggio e trame offensive degli avversari. Difficile, certo, ma non impossibile.

Pronostico Svizzera Germana con Risultato esatto

Svizzera - Germania potrebbe finire con il risultato esatto di 1-1. Un pareggio che renderebbe ancor più saldo il primo posto della Germania (i tedeschi chiuderebbero a 7 punti) e che consentirebbe alla Svizzera di fare bella figura dinanzi ai numerosi tifosi arrivati a sostenere Okafor e compagni. L’1-1 pagherebbe benissimo su Snai (7.75), BetWay (7.59) e bet365 (7.50). Ma scorrendo le quote scommesse europei degli altri bookies notiamo in generale che questo esito finale pagherebbe discretamente anche altrove. Ad esempio, l’1-1 è dato a 7.50 anche su Sisal, a 7.25 su NetBet e a 6.50 su Better, William Hill, BetFlag e GoldBet. Chi è, invece, sicuro di una secca vittoria della Germania potrebbe scommettere su uno 0-2 pagato a 9.03 su BetWay e a 9.00 su Snai e bet365. L'1-0 a favore della Svizzera paga 15.90 su BetWay, 15.00 su NetBet, Snai, bet365 e Sisal. Quote molto allettanti, da tenere in assoluta considerazione:

Svizzera Germania Doppia Chance

Analizziamo ora il pronostico Svizzera Germania Doppia Chance Svizzera / Pareggio. Vogliamo, dunque, provare a immaginare una gara non scontata nonostante la supremazia dimostrata in campo dai teutonici nelle prime due uscite agli Europei: la cinquina alla Scozia e il 2-0 all’Ungheria hanno lasciato degli spunti da approfondire. Nella seconda gara, gli uomini di Marco Rossi hanno infatti creato diverse palle goal. La Svizzera ha il terminale offensivo per sfruttarle. Se, poi, i goal arrivano anche da prodezze individuali come quella con cui Shaqiri ha segnato il vantaggio contro la Scozia, le soluzioni aumentano a dismisura. La Doppia Chance con vittoria Svizzera o pareggio paga 2.14 volte la posta su Sisal e 2.10 volte la posta su Snai e Better. I siti di scommesse non sono così certi che gli uomini di Nagelsmann portino a casa i tre punti, a giudicare dalle quote esposte sulle proprie lavagne. Vale dunque la pena approfondirle e analizzare le possibili pieghe che questo match potrebbe prendere.

Svizzera Germania Pronostico Primo Marcatore

Chi sbloccherà Svizzera-Germania? Per il pronostico primo marcatore, puntiamo su Kai Havertz, quotato a 6.50 su bet365 e William Hill. L’attaccante dell’Arsenal dovrebbe partire titolare, supportato dal trio Gundogan-Wirst-Musiala. Fin qui, l’ex Chelsea ha disputato due prestazioni convincenti condite da una marcatura e da spunti che rassicurano i tifosi tedeschi. Dall’altra parte, attenzione a Kwado Duah. Un suo goal che sbloccherebbe l’incontro è quotato 10.00 su William Hill e bet365. Attorno alla stellina del Ludogorec c’è molta fiducia da parte degli addetti ai lavori. Svizzera - Germania potrebbe essere la sua vetrina. Tornando in terra tedesca, se Nagelsmann dovesse optare per dei cambi - a giudicare dagli innesti a gara in corso nelle due uscite precedenti - potrebbe dar spazio dall'inizio a Fullkrug e Sane. Fullkrug primo marcatore paga 6.50 su bet365 e William Hill. Leroy Sane primo marcatore, invece, pagherebbe 8.00. Si tratta di alcune tra le migliori quote europei per il match.

Svizzera Germania Statistiche partite precedenti

Una lunga tradizione accompagna questo match che chiuderà il Gruppo A di Euro 2024. Pensa che Svizzera e Germania si sono incontrate già 54 volte durante la propria storia. In linea generale, la bilancia pende dalla parte dellaGermania che ha archiviato 36 vittorie contro gli avversari. Solo nove le vittorie della Svizzera mentre il pareggio si è verificato in otto occasioni. Guardando, però, alla storia recente il trend sorride agli elvetici. La Svizzera è uscita senza perdere nelle ultime tre sfide contro i rivali tedeschi: ha vinto 5-3 nel 2021, ha portato poi a casa due pareggi durante la Nations League 2020. Un 1-1 in casa e un 3-3 in Germania. L'ultima vittoria della Germania contro la Svizzera risale al 26 marzo 2008. In quell'occasione, i tedeschi si imposero per 4-0. Sono passati ben 16 anni e questi europei potrebbero rappresentare un'inversione di tendenza favorendo la Germania per il risultato finale.

Svizzera Germania Probabili Formazioni

Turnover o conferma? Yakin e Nagelsmann, nelle ultime ore che precedono la sfida tra Svizzera e Germania stanno riflettendo su questo tema. In particolare, il C.T. tedesco sta pensando di far riposare alcuni dei suoi migliori uomini consapevole del fatto che la qualificazione agli ottavi è in tasca e che potrà contare su un organico profondo e di assoluto talento. Come anticipato, Fullkrug e Sane potrebbero essere schierati dal primo minuto. Sarebbe un premio meritato dopo gli ottimi colpi fatti vedere contro Scozia e Ungheria. Nelle fila elvetiche, i principali dubbi riguardano il reparto di attacco. Embolo potrebbe giocare dall’inizio con Noah Okafor ancora in panchina. Confermato il centrocampo formato dai ‘bolognesi’ Aebischer e Freuler e dall’ex Inter Shaqiri tra gli altri. Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Vargas; Embolo; Allenatore: Yakin. Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündogan, Sané; Füllkrug; Allenatore: Nagelsmann.

Dove vedere Svizzera Germania in TV o Streaming

Svizzera-Germania verrà trasmessa in chiaro e in diretta televisiva su Rai 1 alle ore 21.00 italiane di domenica 23 giugno 2024. La telecronaca è affidata a Stefano Bizzotto, con il commento tecnico di Lele Adani. In studio, da Roma, ci saranno Marco Lollobrigida e Simona Rolandi. La partita verrà trasmessa anche in streaming gratis su Raiplay. Gli abbonati a Sky potranno vedere questa importante gara, così come tutta la competizione, per fare ancora meglio i propri pronostici europei, sulla piattaforma. In particolare, Svizzera - Germania sarà disponibile su Sky Sport Uno, al canale 201 della lineup dei canali sport del broadcaster. Tutti coloro i quali sono abbonati al pacchetto Sky Sport e Sky Calcio potranno vedere tutte le partite di Euro 24. La visione è consentita anche a coloro che sono abbonati al pacchetto Sport dell'App NowTw. Infine, è disponibile anche sull'App Sky Go. Non mancheranno collegamenti con lo studio Sky e con numerosi ospiti prima e dopo l’incontro.

Dove scommettere il pronostico Svizzera-Germania?

Svizzera-Germania è una partita sulla quale si può scommettere su tutte le piattaforme di scommesse e casino online legali e certificate ADM presenti in Italia. Sono moltissimi i siti che, in vista di Euro 2024, hanno aggiornato la propria offerta con nuove promozioni o con un bonus scommesse intrigante. Numerosi, inoltre, sono i siti che offrono allettanti quote live nell’apposita sezione della propria piattaforma. Questo consente agli appassionati di pronostici di scommettere in qualsiasi istante durante l’incontro. Un ottimo modo per basarsi in tempo reale sull’andamento dell’evento così da piazzare puntualmente la prossima giocata indovinando un particolare esito o puntando su un particolare mercato disponibile nel palinsesto. Chi sceglie di comporre la propria schedina su Svizzera-Germania ha moltissimi spunti per giocare al meglio, divertendosi responsabilmente e individuando una tip che potrebbe essere vincente. Parliamo, infatti, di una gara non scontata il cui risultato finale potrebbe cambiare le sorti di un girone al momento dominato dalla Germania.

I nostri consigli Scommesse Svizzera Germania

Ti consigliamo di scommettere responsabilmente su Svizzera-Germania, partita valevole per il terzo turno nel gruppo A di Euro 2024 in programma a Francoforte. In primis, assicurati di scegliere un sito di betting online con un’ottima navigabilità e con promozioni interessanti. L’ideale sarebbe sfruttare il palinsesto completo, per avere diverse soluzioni a disposizione. In questo modo, non sarai limitato nelle tue scelte. Sarebbe ancora più intrigante, qualora fossi un nuovo giocatore, se questo il sito offrisse anche un bonus senza deposito alla registrazione. Bello, vero? Un altro consiglio che possiamo darti per le tue scommesse su Svizzera-Germania è non dare per scontato il risultato. Intendiamoci: la Germania è una delle più accreditate pretendenti al titolo di Campione d’Europa. La partita con la Svizzera è, tuttavia, la più impegnativa del girone. Offrirà molte risposte agli appassionati di calcio e di scommesse e sarà importante approcciare rispettando le possibilità di vittoria degli elvetici oppure il pareggio finale.

Domande Frequenti su Svizzera Germania

Quanti campionati europei di calcio ha vinto la Germania?

La Germania ha vinto tre volte gli Europei di calcio. Ha conquistato il titolo nel 1970, nel 1980 e nel 1996. In quest’ultima occasione ha battuto in finale la sorprendente Repubblica Ceca.

Qual è il miglior piazzamento della Svizzera agli Europei di calcio?

Il miglior piazzamento della Svizzera è stato il raggiungimento dei quarti di finale durante Euro 2020, nel 2021.

Quante volte la Svizzera ha partecipato agli Europei di calcio?

La Svizzera ha partecipato 6 volte agli Europei di calcio, ospitandoli come nazione co-organizzatrice nel 2008. La prima partecipazione risale a Euro 1996.