Scommesse tennis: quote, migliori siti e regole ritiri

Negli ultimi anni, le scommesse sul tennis hanno guadagnato una crescente popolarità tra gli utenti italiani, in gran parte grazie all'emergere di tennisti di alto profilo come Sinner e Berrettini. L'ascesa di questi atleti ha contribuito ad avvicinare molte persone al mondo del tennis e a. In questo approfondimento spiegheremoÈ possibile piazzare scommesse sul tennis su tutti gli operatori italiani autorizzati. Di seguito, troverete una selezione deiOltre a essere siti sicuri, alcuni degli operatori citati offrono degli interessanti bonus scommesse da poter utilizzare sui mercati riguardanti i tornei di tennis. In questa pagina il focus sono le scommesse sul tennis, se desiderate effettuare un confronto con altri sport consigliamo di visitare la nostra pagina dedicata a tutti i migliori siti scommesse

Come funzionano le scommesse nel tennis?

Le. Puoi scommettere su chi vincerà l'incontro, prevedere il punteggio esatto o il numero di set e game che un giocatore vincerà.. I mercati delle scommesse sul tennis sono disponibili sia prima del match che in tempo reale, con molte piattaforme che offrono quote speciali come "Vincente prossimo punto" o "Under/Over Break Giocatore X". La varietà dei mercati disponibili dipende dal torneo: i grandi eventi ATP/WTA, come i Masters 1000 e gli Slam, offrono più opzioni rispetto ai tornei Challenger o ITF.

Quote scommesse tennis, i mercati più apprezzati dagli utenti

Il mondo delle scommesse tennis offre una vasta gamma di opzioni, ciascuna con le proprie peculiarità e strategie. I mercati più apprezzati dagli utenti possono variare a seconda delle preferenze individuali, ma alcuni tipi di scommesse sono particolarmente popolari. Ecco una panoramica deiLa scommessa "Testa a Testa" è una delle più semplici nel tennis.. Le quote in questo mercato riflettono le probabilità di vittoria di ciascun giocatore, basate su fattori come forma recente, ranking e statistiche.. Questo tipo di scommessa richiede una valutazione più approfondita della performance dei giocatori nei set dei match precedenti. È una scelta popolare per coloro che vogliono diversificare le loro scommesse e non puntare solo sul vincitore finale.La scommessa "Vincente Game" si concentra sul risultato di un singolo game all'interno di un set., il che richiede una conoscenza dettagliata della forma del giocatore e delle dinamiche del gioco. Questa scommessa può offrire quote più alte e interessanti, specialmente in match equilibrati.Ad esempio, un giocatore potrebbe iniziare con un vantaggio o uno svantaggio fittizio. Questa tipologia di scommessa è utile per bilanciare le quote in incontri che sembrano sbilanciati e, spesso, offre opportunità di guadagno più interessanti rispetto alle scommesse tradizionali senza handicap.. Gli scommettitori puntano se il numero complessivo di giochi sarà superiore o inferiore a una linea predeterminata dai bookmakers.Nel mercato "Under/Over Set", si scommette sul numero totale di set giocati durante il match.Questa scommessa è utile per coloro che prevedono un match particolarmente equilibrato o squilibrato.La scommessa "Vincente Torneo" è una delle opzioni Antepost nel tennis in cui gli. Gli utenti devono considerare le prestazioni complessive dei giocatori durante il torneo e analizzare attentamente il tabellone. Sebbene le quote possano essere più alte, le scommesse sul vincente torneo richiedono una buona conoscenza dei giocatori e delle loro condizioni.Oltre ai mercati già menzionati, ci sono molte altre scommesse sul tennis che sono molto apprezzate dagli scommettitori. Ecco le più popolari:

Cosa succede alle scommesse se un tennista si ritira?

Ritiro tennis, la regola generale dei Siti AAMS (ADM)

Scommessa Snai, cosa accade quando un tennista si ritira?

. In genere, per le scommesse sul vincitore del match, se non diversamente specificato dall'operatore, il tennista che rimane in campo viene dichiarato vincitore e le scommesse sul tennista ritiratosi vengono considerate perse. Per le scommesse su set o giochi specifici, la situazione può variare: alcuni bookies potrebbero annullare le scommesse sui set non completati, mentre altri potrebbero considerarle in base al punteggio al momento del ritiro. Per le scommesse antepost, come quelle su chi vincerà un torneo, il ritiro del tennista solitamente comporta la perdita della scommessa, a meno che il bookmaker non preveda opzioni di rimborso. In seguito analizzeremo iIn generale, a meno che il mercato delle scommesse non indichi esplicitamente "Escluso Ritiro", il. Al contrario, se un tennista si ritira prima di iniziare l'incontro, la scommessa verrà rimborsata. Quando è specificato "Escluso Ritiro" invece, in caso di forfait del tennista nel corso del match, la scommessa va a rimborso. Qualora un tennista venga squalificato dall'arbitro invece, l'avversario di quest'ultimo risulterà vincente. Ricordiamo che ogni bookmakers gestisce queste casistiche in maniera differente quindi, prima di piazzare una scommesse sul tennis, si consiglia di visionare il regolamento dell'operatore.

Sulle scommesse tennis di Snai sul vincitore della sfida, se nel mercato è indicato "escluso ritiro", le giocate effettuate su un tennista che si ritira o viene squalificato prima dell'inizio o durante il match verranno considerate a quota 1,00, ossia rimborsate per le scommesse singole.

Per maggiori informazioni sull'operatore, si consiglia di visionare la nostra recensione su Snai.

Ritiro tennis, cosa succede alla scommessa Sisal?

Nelle scommesse sul tennis con Sisal in cui è specificato "escluso ritiro", se un giocatore si ritira o viene squalificato durante il match, la giocata sarà considerata valida solo se il risultato può essere determinato. In caso contrario, la scommessa verrà rimborsata.

Per scoprire il bonus e le principali caratteristiche di questo noto operatore, si consiglia di leggere la recensione Sisal.

Scommessa Goldbet e Lottomatica, cosa accade in caso di ritiro tennista?

Cosa succede in caso di ritiro tennista su bet365?

Cosa accade alle scommesse se una partita viene interrotta tennis?

Su Goldbet Lottomatica , quando una scommessa sul tennis è contrassegnata con "Escluso Ritiro", è necessario che entrambi i tennisti (o coppia di tennisti) partecipino fino alla conclusione dell'incontro per validare la scommessa. Se uno dei tennisti si ritira prima che il numero minimo di set richiesti per concludere l'incontro sia completato, la scommessa sarà rimborsata.Su bet365 se un tennista si ritira durante il match, le scommesse accettate su quell'atleta saranno considerate perdenti; viceversa la scommessa verrà rimborsata qualora un tennista si ritiri prima di scendere in campo.Secondo il regolamento ADM (ex AAMS), se un match viene interrotto o posticipato ma recuperato entro 72 ore, la scommessa rimane valida. Se la partita rinviata è invece programmata per essere recuperata dopo più di 3 giorni, la scommessa verrà rimborsata.

Metodi vincenti scommesse tennis

Nelle scommesse sul tennis, non esiste un metodo infallibile che garantisca vincite al 100%. Tuttavia, è possibile migliorare significativamente le proprie possibilità di successo adottando strategie solide di analisi e gestione del bankroll. Ecco alcuni passaggi chiave per ottimizzare le proprie scommesse sul tennis:

1. Stabilire un Budget Settimanale o Mensile

È fondamentale definire un budget chiaro e limitato per le scommesse, suddiviso su base settimanale o mensile. Questo budget deve rappresentare l'importo che si è disposti a rischiare senza compromettere la propria stabilità finanziaria. Decidere l'importo delle puntate (stake) in base alla fiducia che si ha nell'esito del match è essenziale. È importante attenersi rigorosamente a questo budget e interrompere il gioco in modo responsabile, evitando di sforare e di cercare di recuperare eventuali perdite.

2. Analizzare i tennisti del match scelto

Studiare i giocatori sui quali si intende scommettere è cruciale. Conoscere la superficie di gioco preferita di ciascun tennista e il loro stile di gioco aiuta a valutare meglio le loro possibilità di successo in determinati match. Alcuni giocatori eccellono su superfici specifiche (erba, terra battuta o cemento) e avere una chiara comprensione di questi dettagli può fare una grande differenza nelle scommesse sul tennis.

3. Esaminare la classifica e la forma attuale dei tennisti

Analizzare le classifiche ATP o WTA e considerare il periodo di forma attuale dei tennisti è un altro elemento essenziale. Un giocatore in ascesa o reduce da una serie di vittorie potrebbe avere un vantaggio psicologico e fisico. Al contrario, un tennista che sta attraversando un momento difficile o ha avuto risultati deludenti potrebbe non essere in grado di esprimere il meglio di sé.



Valutare i precedenti scontri diretti tra i giocatori è un aspetto importante. Analizzare i risultati di questi incontri e le circostanze specifiche in cui sono avvenuti può offrire utili informazioni per prevedere l'esito di una nuova sfida.Quando si decide di piazzare una scommessa, è importante farlo in base al grado di fiducia che si ha riguardo alla previsione dell'esito del match. Una valutazione accurata delle informazioni raccolte su giocatori, forma attuale e precedenti incontri deve guidare la decisione. È consigliabile puntare con cautela e prendere decisioni informate piuttosto che basarsi esclusivamente sull'intuito o sulle emozioni.Seguendo questi principi e adottando un approccio analitico e disciplinato, è possibile migliorare le proprie probabilità di successo nelle scommesse sul tennis. Tuttavia, è fondamentale ricordare che nessuna strategia può garantire vittorie sicure e il gioco responsabile rimane sempre una priorità.

FAQ scommesse tennis

Quali sono le scommesse sul tennis più popolari?

Tra le quote tennis più apprezzate vi sono i Testa a Testa, gli Under/Over Games, Vincente 1° Set e Vincente Torneo.

Esiste un metodo scommesse tennis vincente?

Non esiste un metodo sicuro per vincere alle scommesse sul tennis. Tuttavia, è fondamentale adottare una routine di analisi e studio approfondita per fare scommesse più informate e migliorare le probabilità di successo.

Cosa dice il Regolamento AAMS tennis ritiro?

Esistono dei bonus senza deposito per le scommesse sul tennis?

Cosa significa over under set nel tennis?

Cosa significa Handicap nelle scommesse tennis?

Su quali tornei si possono piazzare delle scommesse tennis?

Scommesse live tennis, è possibile seguire i match in streaming sui bookmakers?

In generale, se un mercato di scommesse sul tennis non specifica "Escluso ritiro", una scommessa su un tennista che si ritira viene considerata perdente. Tuttavia, le regole possono variare tra i diversi bookmaker, quindi è importante controllare il regolamento specifico di ciascun sito di scommesse.Sì, alcuni operatori offrono dei bonus senza deposito utilizzabili anche per piazzare delle puntate sul tennis.Over/Under set nel tennis si riferisce al numero totale di set che si prevede saranno giocati in una partita.Handicap nelle scommesse tennis significa dare un vantaggio o svantaggio a un giocatore per equilibrarne le probabilità.Si possono piazzare scommesse su tornei del Grande Slam, ATP, WTA, Challenger e ITF, tra altri eventi.Sì, alcuni operatori come bet365 offrono la possibilità di seguire i match in diretta streaming gratuita, avendo un conto attivo con saldo in positivo. Le partite di tennis sono visibili anche sulle migliori app scommesse degli operatori.