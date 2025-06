Uno dei mercati più apprezzati dagli appassionati di scommesse sul calcio è quello relativo ai tiri dei giocatori o delle squadre. In questa guida, esploreremo nel dettaglio come funziona questa tipologia di giocata, fornendo esempi pratici e analizzando le quote offerte dai principali bookmaker. Inoltre, approfondiremo alcune strategie utili per aumentare le probabilità di successo sulle scommesse sui tiri in porta o tiri totali.

Che cosa sono le scommesse sui tiri? Il significato delle quote

Le scommesse sui tiri rappresentano un'opzione interessante per gli appassionati di betting, poiché si concentrano sulle previsioni relative al numero di tiri effettuati da un giocatore o da una squadra durante una partita. Queste scommesse possono essere declinate in diverse modalità, offrendo vari livelli di complessità e coinvolgimento.



Un tipo comune di scommessa riguarda i tiri totali, che includono tutti i tentativi di segnare un gol, a prescindere dal fatto che abbiano centrato lo specchio della porta, siano stati bloccati da un difensore o siano terminati fuori. D'altra parte, esistono anche le scommesse sui tiri in porta, ovvero quelli che risultano diretti verso la rete e che obbligano il portiere a un intervento per evitare il gol. Nei prossimi paragrafi esamineremo i principali operatori che propongono questa tipologia di scommessa, la gamma di quote offerte, il meccanismo di funzionamento e alcuni esempi pratici relativi a questo mercato.

Siti che offrono le quote sui tiri in porta o totali e le sue varianti

Diversi bookmaker offrono scommesse sui tiri, ciascuno con caratteristiche specifiche e varianti particolari. Alcuni operatori includono anche quote Under/Over sui singoli calciatorio 1x2 tiri delle squadre, ampliando le opzioni disponibili per i giocatori.

Tipo Quota U/O Tiri in porta giocatore X ✅ ✅ ✅ ✅ U/O Tiri totali giocatore X ✅ ✅ ✅ ✅ 1x2 Tiri Squadre ✅ ❌ ❌ ❌ U/O Tiri totali squadra X ✅ ❌ ❌ ❌ U/O Tiri in porta squadra X ✅ ❌ ❌ ❌ + Info VISITA VISITA VISITA VISITA

I mercati analizzati riflettono l'offerta attuale degli operatori, ma è possibile che, in occasione di big match, vengano aggiunti nuovi mercati sui tiri all'interno del palinsesto delle quote. Prima di scegliere un bookmaker, è utile confrontare le quote e verificare la presenza di promozioni specifiche su questo mercato, come bonus scommesse o cashback.

Funzionamento delle scommesse tiri in porta: quote principali e sottotipologie

▶ Under/Over tiri in porta Giocatore X

Esistono, che possono riguardare sia i singoli giocatori che le squadre. Tra le varianti più popolari di questo mercato ci sono sicuramente le scommesse Under/Over sui tiri totali effettuati dai calciatori e il confronto 1X2 riguardante i tiri in porta delle squadre. Di seguito, analizziamo nel dettaglio le principali opzioni di scommesse sui tiri disponibili sulle piattaforme autorizzate AAMS (ADM).

In questa tipologia di scommessa, si prevede se il numero di tiri in porta di un giocatore o di una squadra sarà sopra (Over) o sotto (Under) un valore prefissato dal bookmaker. Questo tipo di mercato è ormai molto frequente anche nei nuovi siti scommesse.

Esempio: Over 2.5 tiri in porta per un giocatore X. La scommessa è vincente se il giocatore effettua almeno 3 tiri in porta.

▶ Under/Over tiri totali Calciatore X

Simile alla precedente quota, ma include tutti i tiri (in porta, fuori o bloccati). In questo caso anche un tiro effettuato bloccato da un difensore vale ai fini della scommessa.

Esempio: Under 5.5 tiri totali per la squadra Y. La scommessa è vincente se la squadra effettua massimo 5 tiri complessivi.

▶ Combo 1X2 + Under/Over tiri in porta giocatore X

Questa combinazione permette di unire il risultato finale (1X2) con una previsione sui tiri in porta di un giocatore specifico. Questa opzione viene offerta solo da alcuni operatori in occasioni di grandi match come finale di Champions League o competizioni come Mondiali o Europei

Esempio: Vittoria squadra A (1) + Over 1.5 tiri in porta giocatore Z.

▶ Combo DC + Under/Over tiri in porta o totali giocatore X

Un'altra variante combina la doppia chance (DC) con il numero di tiri, offrendo maggiore copertura al proprio pronostico. Anche questo mercato è presente sui migliori siti scommesse solo in occasioni di grandi eventi calcistici.

Esempio: DC 1X + Under 4.5 tiri totali per un giocatore.

▶ Giocatore colpisce un legno Sì/No

Questa scommessa prevede se un giocatore colpirà il palo o la traversa durante la partita. Il "legno" (palo o traversa) se non specificatamente indicato nel mercato, non viene calcolato tra i tiri in porta bensì in quelli complessivi.

Esempio: Giocatore A colpisce il palo Sì. La scommessa è vincente se un calciatore colpisce il palo o la trasversa almeno una volta.

▶ Under/Over Squadra X

Questa tipologia prevede di scommettere sul numero totale di tiri effettuati da una specifica squadra, indipendentemente dai singoli giocatori. Può riguardare sia i tiri in porta sia i tiri totali.

Esempio: Over 6.5 tiri totali per la squadra Y. La scommessa è vincente se la squadra effettua almeno 7 tiri complessivi, inclusi quelli fuori o bloccati.

▶ 1X2 Tiri in porta squadre

Si basa sul confronto tra il numero di tiri in porta effettuati dalle due squadre. È simile al classico mercato 1X2 ma applicato ai tiri in porta.

1: La squadra di casa effettua più tiri in porta rispetto alla squadra ospite.

La squadra di casa effettua più tiri in porta rispetto alla squadra ospite. X: Entrambe le squadre effettuano lo stesso numero di tiri in porta.

Entrambe le squadre effettuano lo stesso numero di tiri in porta. 2: La squadra ospite effettua più tiri in porta rispetto alla squadra di casa.

Esempio: Scommetti su "1" in una partita dove la squadra di casa effettua 7 tiri in porta contro i 5 della squadra ospite.

▶ 1X2 Tiri totali squadre

Questo mercato funziona come il precedente, ma prende in considerazione tutti i tiri, inclusi quelli fuori dallo specchio e bloccati.

1: La squadra di casa effettua più tiri totali rispetto alla squadra ospite.

La squadra di casa effettua più tiri totali rispetto alla squadra ospite. X: Entrambe le squadre effettuano lo stesso numero di tiri totali.

Entrambe le squadre effettuano lo stesso numero di tiri totali. 2: La squadra ospite effettua più tiri totali rispetto alla squadra di casa.

Esempio: Scommetti su "2" in una partita in cui la squadra ospite effettua 15 tiri totali contro i 10 della squadra di casa.

Strategie vincenti per le scommesse sui tiri in porta o totali

Per aumentare le probabilità di successo, è utile seguire alcune strategie:

Analizzare le statistiche: Studiare i dati sui tiri effettuati dai singoli giocatori o squadre, considerando media tiri a partita e avversari affrontati.

Studiare i dati sui tiri effettuati dai singoli giocatori o squadre, considerando media tiri a partita e avversari affrontati. Valutare il contesto della partita: In occasioni di finali o partite importanti, l'equilibrio tra le squadre può dominare, riducendo così il numero di tiri, poiché entrambe le squadre tendono a essere più cauti. Al contrario, quando le squadre non hanno nulla da perdere, come in partite senza pressione, si può assistere a un maggior numero di tiri in porta, con un gioco più aperto e aggressivo.

In occasioni di finali o partite importanti, l'equilibrio tra le squadre può dominare, riducendo così il numero di tiri, poiché entrambe le squadre tendono a essere più cauti. Al contrario, quando le squadre non hanno nulla da perdere, come in partite senza pressione, si può assistere a un maggior numero di tiri in porta, con un gioco più aperto e aggressivo. Monitorare le formazioni: La presenza o l’assenza di giocatori chiave può alterare drasticamente i pronostici sui tiri in porta o complessivi di squadre o calciatori.

La presenza o l’assenza di giocatori chiave può alterare drasticamente i pronostici sui tiri in porta o complessivi di squadre o calciatori. Gestire il bankroll: È importante non puntare somme troppo elevate su mercati di "nicchia", in quanto possono risultare più imprevedibili e rischiosi. È consigliabile mantenere una strategia di scommessa prudente e bilanciata, per evitare di compromettere il proprio capitale. Ricorda sempre di seguire i principi del gioco responsabile, fissando limiti di spesa e monitorando le tue giocate.

FAQ Scommesse sui tiri

Dove trovare le scommesse sui tiri?

Quando una scommessa sui tiri in porta U/O è vincente?

Si possono utilizzare i bonus scommesse per i mercati sui tiri?

Il palo vale nelle scommesse sui tiri in porta?

Le scommesse sui tiri sono disponibili su diversi bookmaker come Snai, Lottomatica, Goldbet, Betsson e Sisal. Per trovare le quote, consulta le sezioni "Scommesse Speciali" o "Statistiche Giocatori".Una scommessa Under/Over sui tiri in porta è vincente se il numero effettivo di tiri rientra nella previsione fatta.Sì, molti bookmaker permettono di utilizzare crediti aggiuntivi e bonus senza deposito anche per questo mercato. Si ricorda sempre di verificare i termini e condizioni dell’offerta.Il palo e la traversa, pur essendo colpi al legno che sfiorano la rete, non vengono considerati tiri in porta nel calcolo ufficiale delle statistiche. Tuttavia, alcuni operatori di scommesse offrono opzioni come le scommesse Plus o XL, che includono i legni nel conteggio dei tiri in porta.