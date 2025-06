Confronto quote Rabiot Milan

Quota calciomercato Lottomatica Goldbet Rabiot al Milan? 6.50 6.50

Nelle ultimissime ore si è infiammato il calciomercato del Milan. Il brutto inizio di campionato e l'esigenza di trovare un calciatore di qualità a centrocampo, avrebbero spinto la, attualmente svincolato dopo l'esperienza alla Juventus. MaLa situazione in casa Milan si complica: dopo un pareggio all’esordio contro il Torino e una sconfitta contro il Parma, si torna a parlare di Adrien Rabiot, attualmente senza squadra dopo la sua esperienza alla Juventus. Secondo le ultime voci, le piattaforme autorizzate offrono una quota di @6 su Goldbet e Lottomatica. Nella tabella seguente sono riportate le

Le caratteristiche di Rabiot

Milan, come cambierebbe con Rabiot

Andamento delle quote Rabiot Milan

La nostra opinione sul trasferimento Rabiot Milan

Adrien Rabiot è un centrocampista francese rinomato per la sua versatilità, tecnica e presenza fisica. Dopo diverse stagioni con il Paris Saint-Germain, è passato alla Juventus, dove ha ricoperto un ruolo chiave nel centrocampo bianconero.. Attualmente il talentuoso centrocampista è svincolato e alla ricerca di una nuova squadra.Il suo arrivo porterebbe in 'rossonero' una preziosa esperienza internazionale e un significativo apporto fisico e tecnico a centrocampo, offrendo maggiore flessibilità tattica e permettendo all'allenatore di adattare il sistema di gioco alle esigenze degli avversari e delle situazioni in campo.Nel valutare le scommesse sul possibile trasferimento di Rabiot al Milan, abbiamo osservato che nelle ultime ore c'è stato un notevole abbassamento delle quote sui principali siti di scommesse ADM. Su Goldbet e Lottomatica, ad esempio, la quota è scesa a @6, mentre nelle settimane precedenti si aggirava intorno a @10.. La sua esperienza in club di alto livello come Psg e Juventus e le sue qualità tecniche darebbero un valore aggiunto al centrocampo rossonero. Rabiot potrebbe rappresentare quel mix di solidità difensiva e capacità di costruzione del gioco di cui il tecnico Fonseca ha bisogno per attuare al meglio la sua visione tattica.