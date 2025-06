Turchia Portogallo: pronostico, quote, dove scommettere e promozioni

I giovani talenti Guler e Yldiz sfidano i veterani Cristiano Ronaldo e Pepe. Questo e molto altro nella sfida tra Turchia e Portogallo di sabato 22 giugno 2024 alle 18.00 (ore italiane) al Westfalenstadion di Dortmund. Entrambe le nazionali sono uscite vittoriose nella prima giornata. La formazione di Montella ha superato per 3-1 la Georgia, l’undici di Martinez per 2-1 la Repubblica Ceca con una rete al fotofinish di Conceicao. Vediamo le quote Turchia Portogallo offerte dai top del settore:

Turchia (4-2-3-1) : Gunok, Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Ayhan, Calhanoglu; Guler, Kokcu, Yildiz; Yilmaz. Allenatore: Montella.

Portogallo (3-5-2): Diogo Costa, Inacio, Pepe, R. Dias; Cancelo, Silva, B. Fernandes, Vitinha, Mendes; Ronaldo, Diogo Jota. Allenatore: R. Martinez.

*Le quote indicate possono subire variazioni.Il nostro pronostico di Turchia-Portogallo vede la nazionale lusitana favorita su quella turca, almeno sulla carta. Sembrerebbe una sfida a senso unico guardando i precedenti agli Europei, tutti vincenti per Ronaldo e compagni. La Turchia però negli ultimi anni sta diventando un paese. Ci aspettiamo una gara spettacolare, con continui capovolgimenti di fronte e diverse reti.Una, con tantissime occasioni create. Per contro la retroguardia non è apparsa impeccabile. Il Portogallo punta invece sulla qualità dei singoli e sulla solidità di un gruppo che ormai si conosce da tempo. Chi vince sarebbe già qualificato per gli ottavi di finale. Un pari però potrebbe far comodo ad entrambe in ottica passaggio turno.Per Turchia-Portogallo,. La Turchia ha evidenziato grandi qualità in avanti ma meno affidabilità a livello difensivo. Diverse le occasioni concesse a Kvaratskhelia e compagni. Viceversa il carattere dei lusitani, abbinato alle giocate dei singoli, hanno fatto la differenza nel primo match, essenziali percon il sorpasso in pieno recupero. Le più alte quote sul nostro pronostico del risultato esatto le abbiamo trovate qui:*Le quote indicate possono subire variazioni.Più basse le quotazioni di questo esito a 8.00 su GoldBet e Better. Su SNAI invece l’1-2 viene bancato 8.25 volte la posta.Sono state già diverse le sorprese nel corso di questi Europei, ad iniziarenella prima giornata. Ecco perché viste le premesse di questo match, azzardiamo a pronosticare vincente la Turchia, una nazionale emergente con diversi giovani talenti nell’undici titolare. In più è allenata da un tecnico italiano, quel Vincenzo Montella che da calciatore faceva gioire i tifosi di Sampdoria e Roma con le sue magnifiche reti. Il pronostico Portogallo - Turchia con la formazione guidata “dall’Aeroplanino” vincente, presenta la. A seguire il trio di Bookmakers formato da Better, GoldBet e Betflag a 5.75. Poco più in basso, a 5.50, sulle piattaforme di SNAI, Sisal, Bet365, LeoVegas e Planetwin365.Ci aspettiamo diverse reti ma chi sbloccherà il match? Consultando le migliori quote Turchia-Portogallo sui siti scommesse, il candidato numero uno è sempre lui, malgrado l’avanzare dell’età: CR7.. La rete di Conceicao, l’eroe dei lusitani nel primo match, è pagata sempre sulla piattaforma di snaitech a 7.25. I Book Bet365 e Sisal quotano più basso CR7 come primo marcatore, a quota 3.75. Se fosse invece un giocatore turco a sbloccare la partita? In questo caso. La troviamo su SNAI, Planetwin365 e Sisal.È la quarta volta che Turchia e Portogallo si sfidano agli Europei., senza mai subire una rete (2-0, 2-0, 1-0). L’ultimo confronto tra le due formazioni risale alla Coppa del Mondo in Qatar, con un netto successo per 3-1 di Ronaldo e compagni. Nella storia delle due nazionali, 7 i confronti in totale, con sei successi dei portoghesi ed uno solo per i turchi, peraltro registrato in amichevole (3-1).Vincenzo Montella molto probabilmente darà fiducia allo stesso undici titolare che ha sconfitto la Georgia di Kvaratskhelia.e artefice di un’ottima prova nella gara d’esordio. Altrettanto si può dire per il talento del Real Madrid,. Il mancino Kadioglu, Mert Muldur (autore dell’1-0 contro la Georgia) e l’interista Hakan Calhanoglu rappresentano elementi di grande qualità su cui punta molto il tecnico italiano.Il commissario tecnico Roberto Martinez ha in mente qualche cambio rispetto alla gara d’esordio., al suo posto Diogo Jota. In mediana intoccabili Bernardo Silva e Bruno Fernandes, affiancati da Vitinha. Sugli esterni Cancelo e Nuno Mendes. In difesa la coppia centrale Pepe e Dias.La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, coadiuvato nel commento tecnico da Antonio Di Gennaro. La partita sarà visibile anche sull’emittente satellitare di Sky sui seguenti canali:. Sulla piattaforma a pagamento, la telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella, affiancato da Riccardo Montolivo in veste di commentatore tecnico. Il match è disponibile anche in, sulla app gratuita Rai Play mentre per gli abbonati Sky sulle App Sky Go e Now.Puoi scommettere il pronostico di Turchia – Portogallo su tutti i portali di gioco in possesso di licenza ADM. È possibile scegliere tra palinsesti completi dedicati ad Euro 2024. Una gara dall’alto indice di spettacolarità come Turchia Portogallo offre molteplici opzioni di giocata tra cui scegliere. In più suisono numerose le promozioni attive sul match. Qui di seguito riportiamo alcune delle offerte di benvenuto più vantaggiose e testate dal team di CalcioMercato.Una volta iscritto su un sito di scommesse sicuro, è sufficiente aprire il palinsesto dedicato a EURO 2024 e scegliere le quote del pronostico di Turchia-Portogallo. Se ti piace giocare quote alte, potresti puntare sullaoppure sul giovane talento Yldiz a 13.00, sempre sul “book verde”. Credi che Ronaldo segnerà la sua prima rete in questo Europeo? La migliore quotazione di CR7 che segna nell’incontro è su SNAI a 2.20. Se invece pensi che la gara finirà in parità,A seguire troverai un elenco delle domande più frequenti su Turchia e Portogallo:L’ultima vittoria della Turchia sul Portogallo, peraltro l’unico successo nella storia tra le due nazionali, risale al 02/06/2012 in una gara amichevole terminata con il risultato di 3-1.L’ultimo successo del Portogallo agli Europei sulla Turchia risale al 07/06/2008, terminato 2-0 con reti di Pepe e Mereiles.Cristiano Ronaldo ha segnato 14 goal agli Europei, miglior marcatore di sempre nel torneo continentale.Arda Guler è il più giovane debuttante a segnare agli Europei nel match contro la Georgia, precisamente a 19 anni e 114 giorni. Il calciatore turco ha battuto proprio il record di CR7, che segnò a 19 anni e 128 giorni nella gara con la Grecia nel lontano 2004.