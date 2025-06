Tutti pazzi per Zirkzee: per i bookie Milan in pole, Juventus e Napoli inseguono in quota

Miglior Under 23 della Serie A e trascinatore di untornato in Champions League dopo 60 anni. Joshuasi è preso la scena e l’interesse delle big italiane, con in testa il, a caccia di un sostituto di Olivier Giroud, offerto a 2,75 dai betting analyst, in vantaggio sulla Juventus, con Thiago Motta, vicino alla panchina bianconera, che vorrebbe riabbracciare il suo bomber. Chiude il podio l’Inter, offerto a 6, con il Napoli, alle prese con la possibile partenza di Victor Osimhen, fissato a 7,50 volte la posta sui principali siti con scommesse Serie A