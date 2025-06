Ucraina Belgio: pronostico, quote scommesse e promozioni

La terza e ultima giornata del Gruppo E si disputerà mercoledì 26 giugno alle ore 18:00. Tra i due match in programma, in questo articolo ci occuperemo del pronostico di Ucraina-Belgio, che sarà arbitrata dall’inglese Anthony Taylor. Il girone E è, senza dubbio, il più equilibrato di Euro 2024: tutte le squadre si trovano, infatti, con 3 punti in classifica. Pertanto, questa giornata sarà decisiva sia per gli ucraini che per i fiamminghi.





*Le quote indicate possono subire variazioni.

Per qualificarsi agli ottavi di finale, le due nazionali dovranno cercare i tre punti. Tuttavia, le anche il pareggio potrebbe dare delle chance ad entrambe le formazioni. Molto dipenderà anche dall’esito dell’altro incontro tra Romania e Slovacchia

Il nostro pronostico Ucraina Belgio

Dopo la sconfitta all’esordio, la nazionale belga sembra aver trovato la quadra contro la Romania, sconfitta con un secco 2 a 0, ma soprattutto con una prestazione eccellente. Come evidenziato nell’introduzione, i fiamminghi sono favoriti per questo match, ma gli ucraini – dal canto loro – hanno mostrato ottime qualità soprattutto in fase offensiva.

Secondo le nostre analisi, potrebbe essere una partita con diverse occasioni da gol da ambo i lati, con De Bruyne e compagni che potrebbero sfruttare la maggiore esperienza in campo internazionale per avere la meglio sull’Ucraina, che nelle prime due partite disputate ha palesato non poche lacune difensive.

Pronostico Ucraina Belgio con risultato esatto

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Il risultato esatto di Ucraina-Belgio potrebbe essere di 1-3. Come abbiamo sottolineato nel paragrafo precedente, ci aspettiamo che la nazionale allenata dall’italo-tedesco Domenico Tedesco rispetti i favori del pronostico e punti a conquistare i tre punti per ipotecare il primo posto nel Gruppo D.

Oltre al risultato esatto di Ucraina Belgio 1-3, cerchiamo di capire quale sarà l’andamento del match nei primi 45 minuti. Pensiamo che le due squadre inizieranno la sfida in maniera piuttosto accorta, ma il Belgio potrebbe passare in vantaggio sfruttando qualche imprecisione difensiva degli ucraini. In virtù di ciò, il nostro pronostico risultato esatto primo tempo è 1-0.

La quota Ucraina-Belgio risultato esatto 1-3 si colloca su una media attorno al 13.

Risultato Esatto Betway Sisal NetBet 2-1 18.99 17.00 18.00

Ucraina Belgio Pronostico Multigol 2° Tempo 2-3

In base a quanto scritto finora, pensiamo che un buon pronostico su Ucraina-Belgio sia Multigol 2° Tempo 2-3, ovvero che nei secondi 45 minuti verranno realizzate due o tre reti dalle due squadre. Dopo una prima frazione di gioco tattica, la partita potrebbe stapparsi nel secondo tempo, quando entrerà in gioco la componente emotiva. Chiaramente, l’esito di questo pronostico dipenderà molto dal risultato parziale al termine del primo tempo, ma pensiamo che la quota offerta dai bookmakers sia troppo allettante.

Multigol 2° Tempo 2-3 è infatti offerto a quota 2.37 da William Hill, 2.35 da Sisal e 2.30 da Snai.

Ucraina Belgio Pronostico Primo Marcatore

Proseguiamo l’articolo sui pronostici di Ucraina Belgio con il Primo Marcatore dell’incontro. Chi sarà il giocatore che sbloccherà il match? Rispondere a questa domanda non è mai semplice o scontato, ma crediamo che la migliore opzione sia rappresentata da Romelu Lukaku 1° Marcatore.

Dopo essersi visto annullare ben tre reti per fuorigioco, l’attaccante belga ha voglia di timbrare il cartellino in questi Europei. Per di più, la sua nota fisicità potrebbe fare la differenza contro i difensori dell’Ucraina, che potrebbero pagare dazio alle capacità di Big Rom di ricevere palla spalle alla porta e sfruttare il corpo del difensore avversario per girarsi e sorprendere il portiere. Lukaku Primo Marcatore è offerto a 3.80 su Sisal e 4.50 su Snai.

Ucraina-Belgio Statistiche partite precedenti

Nella loro storia, Ucraina e Belgio non si sono mai affrontate. Non risultano esserci precedenti tra le due squadre, neppure in amichevole. Sarà, dunque, la prima sfida tra queste due nazionali, il cui obiettivo – dichiarato anche alla vigilia di Euro 2024 – è quello di superare la fase a gironi e qualificarsi quantomeno agli ottavi di finale.

Ucraina Belgio Probabili Formazioni

Passiamo alle probabili formazioni di Ucraina-Belgio:

Ucraina (4-2-3-1): Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Stepanenko, Shaparenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Yaremchuk. CT: Rebrov.

Belgio (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Bakayoko. CT: Tedesco.

Il commissario tecnico ucraino Sergej Rebrov dovrebbe rinunciare ad Artem Dovbyk in attacco. Al capocannoniere dell’ultima Liga spagnola dovrebbe essere preferito il più esperto Yaremchuk. Nel Belgio, invece, non dovrebbero esserci particolari sorprese nell’undici titolare, con Lukaku che sarà affiancato da Doku e Bakayoko.

Dove vedere Ucraina-Belgio in TV o Streaming

Ma dove sarà possibile seguire Ucraina Belgio in tv? Per gli appassionati di calcio sprovvisti di abbonamento Sky è in arrivo una bella notizia, dal momento che sarà possibile vedere Ucraina-Belgio in chiaro su Rai 1 a partire dalle ore 18:00. Naturalmente, il match sarà visibile anche sui canali Sky Sport.

Chi vorrà guardare la partita da pc, smartphone o tablet, invece, potrà farlo grazie a RaiPlay, Sky Go o Now.

Dove scommettere il pronostico Ucraina Belgio?

Se hai deciso di seguire i nostri consigli sul pronostico di Ucraina-Belgio, non ti resta altro che scegliere uno dei siti scommesse disponibili sul mercato italiano. Quasi tutti gli operatori ADM hanno dedicato un’intera sezione agli Europei di calcio in Germania con l’obiettivo di agevolare gli scommettitori e per offrire più mercati all’interno del singolo evento.

Tra i fattori che devi tenere maggiormente in considerazione nella scelta del sito c’è sicuramente quello dell’app mobile. Un sito con una applicazione per cellulari ben sviluppata e che consenta di piazzare senza problemi scommesse in modalità live è certamente un plus per qualsiasi amante del betting.

I nostri consigli Scommesse su Ucraina Belgio

Altro fattore da tenere in considerazione per piazzare i vostri pronostici è rappresentato dalle promozioni presenti su un sito. Un operatore che offre un allettante bonus scommesse ha un notevole beneficio sulle tasche degli scommettitori, dal momento che riduce il rischio di perdere il proprio denaro. Addirittura, alcuni bookmakers offrono anche dei bonus senza deposito . Altro aspetto da tenere in considerazione sono le quote, che su alcuni operatori sono più competitive. Ad esempio, la quota 2 Belgio con Handicap -1 è offerta a 2.75 da bet365

Domande frequenti su Ucraina e Belgio

Di seguito una lista delle domande più frequenti su Ucraina e Belgio.

Il Belgio ha mai vinto gli Europei?

La risposta è no. Il Belgio, infatti, non ha mai vinto un campionato europeo, ma lo ha solo sfiorato nel 1980, quando fu sconfitto in finale dalla Germania Ovest.

Lukaku giocherà Ucraina Belgio?

Sì. Il centravanti belga, a meno di forfait dell’ultimo minuto, partirà titolare al centro dell’attacco.

Quanti assist ha fatto De Bruyne agli Europei 2024?

Al momento, il fuoriclasse del Manchester City non ha dispensato alcun assist per i propri compagni. Ha comunque segnato una rete nella partita vinta dal Belgio contro la Romania.

L’Ucraina può superare il girone?

Sì, alla squadra di Rebrov potrebbe bastare anche un pareggio per superare il turno e centrare la qualificazione agli ottavi di finale.

Qual è il miglior risultato dell’Ucraina in un Europeo?

Negli Europei 2020, giocatisi nell’estate 2021 a causa del Covid, l’Ucraina è stata una delle sorprese principali del torneo. L’avventura della nazionale allora allenata da Shevchenko si interruppe ai quarti di finale.