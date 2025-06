Venezia-Roma pronostico e quote: quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Multigol 1-6

Pronostico Venezia-Roma: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso, la Roma riuscirà a battere il Venezia. Nonostante la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan, ho visto una squadra in buona condizione. Se Ranieri schiererà la formazione migliore, i giallorossi avranno tutte le carte in regola per conquistare altri tre punti. Andrea Stefanetti

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, la Roma vuole il riscatto in campionato e affronta il Venezia in un match in programma domenica 9 febbraio alle ore 12:30. Prima di svelare il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Venezia-Roma di diversi operatori:I padroni di casa arrivano dalla sconfitta per 3-2 contro l'Udinese, mentre gli ospiti provengono dal pareggio in extremis contro la capolista Napoli e dalla sconfitta in Coppa Italia rimediata contro il Milan.I giallorossi, reduci dal KO in Coppa contro il Milan, cercheranno di prolungare la propria striscia di risultati utili per avvicinarsi alla zona Europa. Di fronte, però, troveranno un Venezia determinato a conquistare punti preziosi nella corsa salvezza, rendendo la sfida particolarmente combattuta.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul 24° turno di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Venezia Roma? Il parere dei bookies

, considerati favoriti grazie ai recenti risultati positivi in campionato. La squadra di Ranieri cercherà di dare continuità alla propria corsa, sfruttando l'entusiasmo per il pareggio ottenuto in extremis contro il Napoli. Sul fronte delle quote, il, seguito da Sisal e Lottomatica (7.75).

Venezia Roma: i precedenti

Venezia-Roma: le probabili formazioni

Venezia e Roma si sono affrontate complessivamente, dando vita a un bilancio che vede 8 vittorie per il Venezia, 9 pareggi e 15 successi per la Roma. La sfida più recente tra le due squadre risale a settembre 2024, quando i giallorossi hanno avuto la meglio con un risultato di 2-1. Nel corso degli anni, gli incontri tra queste due formazioni hanno spesso regalato emozioni e momenti di grande intensità, con partite equilibrate e risultati mai scontati.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 24° turno di campionato:

Venezia (3-5-2): Radu; Candè, Idzes, Haps; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Zerbin; Oristanio, Gytkjaer.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Venezia e Roma, prevista per domenica 9 febbraio alle 12:30, sarà trasmessa in diretta e disponibile on demand su DAZN, che offre la visione di tutte le gare della Serie A 2024/25. Gli spettatori potranno seguire l'incontro su una vasta gamma di dispositivi, come smart TV, smartphone, tablet, console di gioco, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e sul sito ufficiale di DAZN.