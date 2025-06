Le quote Formula Uno su Verstappen vincente Mondiale Piloti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Ilsi avvicina alla fase finale e le quote dei bookmaker rispecchiano l'andamento di una stagione estremamente equilibrata e competitiva. Dopo il predominio iniziale di Max Verstappen con la Red Bull, sono arrivate le vittorie di altri piloti come Sainz, Norris, Piastri, Hamilton e Leclerc. La battaglia per il titolo è serrata, maMax Verstappen, campione del mondo in carica, continua a essere considerato il favorito per il titolo. Dall’altro lato però, Lando Norris sta attraversando un momento di forma positivo e sta riducendo il gap in classifica. Inoltre, tra i possibili contendenti, non si possono ignorare anche piloti come Piastri e Leclerc, che restano in corsa per il Mondiale. siti di scommesse analizzati concordano nell'indicare. La sua quota media si aggira intorno a 1,50 su Snai e Quigioco mentre a 1.45 su Betsson. Riuscirà a conquistare il suo quarto titolo consecutivo, confermando i pronostici dei bookmaker? Prima preseguire con la lettura del nostro approfondimento, si consiglia di visionare i nostri articoli per ottenere crediti aggiuntivi per le scommesse:

● ● ●

Quote vincente Mondiale piloti Formula Uno

Dopo aver analizzato le chances di trionfo di Verstappen secondo i bookies, è arrivato il momento di visionare

Dai dati delle quote per il titolo mondiale piloti di Formula 1 fornite da tre bookmaker, Verstappen è il favorito principale per la vittoria finale, con Lando Norris che segue da vicino come suo principale rivale. Le quote suggeriscono che per Oscar Piastri e Charles Leclerc servirà un'autentica impresa per vincere il titolo.

● ● ●

Dove scommettere sulla Formula Uno

Per aiutarvi a scegliere i migliori bookmaker per scommettere sulla Formula 1, abbiamo preparato una lista basata su criteri chiave come quote competitive, bonus scommesse disponibili, sicurezza delle transazioni e varietà del palinsesto offerto.