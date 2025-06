Vlahovic può vincere la classifica marcatori di Serie A? Cosa dicono i bookies

Le quote di Vlahovic vincente classifica marcatori

Dopo 4 giornate di campionato Dusan Vlahovic ha messo a segno due reti, entrambe contro il Verona. Al momento, solo quattro calciatrori sono riusciti a fare meglio: Thuram e Retegui a quota 4 reti e Castellanos e Thauvin a quota 3.In questo articolo esamineremo le sue possibilità di successo secondo le previsioni dei bookmakers.Dopo la vittoria di Verona, sia Vlahovic che la Juventus non sono più riusciti a trovare la via del gol. Pareggi a reti inviolate contro Roma e Empoli, partite nelle quali l’attaccante serbo ha sprecato qualche occasione da gol.Siamo soltanto all’inizio del campionato ma le quote permettono di farci un’idea sulle possibilità di Vlahovic vincente della classifica dei marcatori. I siti scommesse hanno fissato la quota fra 4.50 e 6.00.. La concorrenza è tanta ma se Vlahovic trovasse continuità di rendimento, potrebbe senza dubbio competere per la vittoria finale.Prima di proseguire con l’analisi, vi invitiamo a consultare due dei nostri approfondimenti utili per ottenere crediti aggiuntivi per puntare sulla Serie A:

Scommesse capocannoniere Serie A, le quote dei calciatori

Così come indicato nel nostro approfondimento sulle quote capocannoniere Serie A del titolo di capocannoniere. Dopo di loro, scalano posizioni le candidature di Lukaku, Retegui e Dovbyk, tutti e tre a segno nell’ultima giornata di campionato. Senza però dimenticare Marcus Thuram, che attualmente conduce la classifica marcatori con quattro reti. Più distanti invece Castellanos e Morata, l’attaccante spagnolo infatti viene quotato a circa 20 volte la posta.

Dove scommettere sui marcatori della Serie A in sicurezza

Scopri la nostra selezione dei migliori operatori che offrono scommesse sui marcatori, sia riguardanti l'intero campionato che per le singole partite. Inoltre, alcuni di questi operatori offrono deibonus senza deposito che possono essere utilizzati su alcune tipologie di scommesse, rispettando i requisiti di puntata previsti dalla promozione.

Ricorda che i bookmaker aggiornano regolarmente lequote Serie A, aggiungendo o rimuovendo mercati e opzioni di scommessa. Pertanto, alcuni dei siti elencati potrebbero non offrire più le quote Antepost sul capocannoniere del campionato italiano o sui marcatori delle singole partite.