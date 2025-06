Zirkzee, ora la Juve spaventa il Milan: testa a testa nelle quote, ma i rossoneri sono ancora in vantaggio

Una stagione da assoluto protagonista con il Bologna, valsa la qualificazione in Champions League per il club e il titolo di miglior Under 23 della Serie A, che ha attirato le attenzioni delle big italiane. Joshuaè uno dei nomi più caldi dell’estate del calciomercato, con ilsempre più vicino all’acquisto: scende infatti da 2,75 a 1,40 -– l’arrivo dell’olandese in rossonero, con la, allenata dall’ex tecnico dei rossoblù Thiago Motta, prima rivale a quota 2,75. Molto lontane invece le altre big italiane, con Inter e Napoli offerte entrambe a 10 volte la posta dagli esperti Snai.