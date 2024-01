Iervolino a CM: 'Gli arbitri peggiori di sempre, valuto la causa. Rocchi deve dimettersi, grandi squadre privilegiate'

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, dopo il duro sfogo di Pippo Inzaghi al termine del derby perso 2-1 in extremis al Maradona contro il Napoli, ha calcato ulteriormente la mano, attaccando senza freni la classe arbitrale diretta da Gianluca Rocchi, dopo gli episodi del rigore non concesso su Simy e del gol concesso al Napoli di Rrhamani, seguiti alle proteste nella scorsa partita per la mancata espulsione di Gatti contro la Juventus.



Calciomercato.com lo ha intervistato in esclusiva, per fare chiarezza sulle sue dichiarazioni.



Presidente, ha sbollito la rabbia dopo Napoli?

"La rabbia passa, detto ciò resto della mia idea. Il calcio italiano va riformato e all'interno di questa riforma rientra la classe arbitrale. Servono arbitri più responsabili, non devono più avere lo scettro della punibilità senza pagarne le spese. Gli arbitri italiani sono vanitosi e ormai sono diventati dei personaggi, mentre dovrebbero essere invisibili. Hanno un atteggiamento di distacco e superiorità morale nei confronti dei giocatori e degli allenatori. Marinelli ieri non ha rivolto la parola a Inzaghi. Gli arbitri ormai sono diventati anche un gruppo di maleducati ed inadeguati a svolgere il proprio dovere al meglio.

Serve una riforma, anche perché certe situazioni non sono più accettabili. Bisogna ricorrere alla tecnologia".



Non ha più fiducia nei loro confronti.

"E' un gruppo di gente scarsa e inadeguata, una corporazione con grandi anticorpi. Se alzi la voce ti puniscono prendendo poi contro di te decisioni discrezionali. E' una minaccia insita che non dobbiamo più accettare”



Trova che questa serie di episodi consecutivi che hanno, a suo dire, penalizzato la Salernitana, siano casuali?

"I dati statistici dimostrano che le grandi squadre sono privilegiate rispetto alle piccole, ci sono condizionamenti. Basta errori arbitrali e gente che pensa di avere una superiorità quando invece si tratta di un gruppo di semiprofessionisti in un mondo di professionisti. Basta essere una minaccia per le squadre"



Pensa che la Serie A di quest'anno sia ormai compromessa?

"Sì, ormai è compromessa. Noi c’è la metteremo tutta per restare in A.

Non voglio e non chiedo favoritismi per la Salernitana, ma molta più attenzione in tutte le partite ".



Ha definito vergognoso quanto accaduto al Maradona e definito gli arbitri italiani i peggiori di sempre e spesso vendicativi. Conferma?

"E' la peggiore di sempre, decisamente"



Sta pensando davvero di intentare una causa contro l'AIA e contro gli stessi arbitri?

"Valutiamo la causa. Se il medico sbaglia deve rispondere, idem l'architetto. La casta degli arbitri deve rispondere come tutti quelli che lavorano. Gli arbitri non possono essere impuniti per tutti i loro errori, questo è inaccettabile”



Secondo lei, Rocchi deve dimettersi?

"Ha anche una faccia simpatica, non ho nulla di personale. Ma non ha più la capacità di gestire gli arbitri"



Un'ultima domanda. Sta pensando davvero di portare la Salernitana a giocare un campionato estero?

"Ci penserei seriamente, per ora non lo farò ma una Serie A così non va bene. Ci sono tante cose che non vanno nel calcio italiano, gli arbitri sono la ciliegina sulla torta di un settore ormai sprofondato all’ultimo posto per credibilità e serietà “



