Milan, infortunio per Maignan: problema al ginocchio, entra Sportiello

Federico Albrizio

Il Milan torna a fare i conti con la sfortuna nel primo tempo della partita con lo Slavia Praga, ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League (4-2 per i rossoneri nell'andata a San Siro): si fa male Mike Maignan che chiede il cambio, anzi no resta in campo incassando i fischi del pubblico della Eden Aréna. Ma alla fine si arrende e lascia il campo a Marco Sportiello.



IL CONTATTO - L'episodio che dà il la alla storia arriva al 3' di gioco. Maignan si allarga sulla sinistra con il pallone tra i piedi, il terzino destro dello Slavia Praga Tomas Vlcek va in pressione e colpisce duramente il portiere francese sulla gamba destra, all'altezza del ginocchio. L'ex Lille resta a terra e viene invocato l'ingresso in campo dello staff medico del Milan per valutare le sue condizioni. Pioli manda a prepararsi, preventivamente, il secondo portiere Marco Sportiello, ma dopo tre minuti di stop Maignan si rialza e fa cenno alla panchina che è tutto ok. Niente cambio, si continua così.



CHIEDE IL CAMBIO, ANZI NO - Passano però due minuti e all'8', dopo un'uscita in presa alta, Maignan va di nuovo a terra, si toglie i guanti e richiama i sanitari del Milan. Questa volta tutto sembra portare alla sostituzione, con Sportiello che si toglie tuta e pettorina e si porta a bordo campo. Poi un'altra svolta, il portiere francese si rimette i guanti e ferma il cambio, una scena che provoca la rabbia di tifosi e giocatori dello Slavia Praga.



LASCIA IL CAMPO - Alla fine, però, Maignan si arrende. Al 21' il francese si porta a centrocampo, questa volta nessun dietrofront: abbandona il terreno di gioco e al suo posto entra Sportiello.



QUANTO STA FUORI MAIGNAN - Non è possibile stabilire ora i tempi di recupero di Maignan e quanto starà fuori, necessario attendere i controlli del caso e gli esami strumentali per stabilire l'entità dell'infortunio.