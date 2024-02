Napoli, ecco perché Meret non gioca contro il Milan

Redazione CM

Big match nella domenica della 24ª giornata, Milan e Napoli si affrontano a San Siro in una partita importante per la lotta Champions League. Con una novità che non fa felice i tifosi azzurri: tra i pali non ci sarà Alex Meret.



ECCO PERCHE' NON GIOCA MERET - Il portiere classe era stato regolarmente inserito nella lista dei convocati di Walter Mazzarri per la partita del Meazza, ma è costretto ad alzare bandiera bianca all'ultimo minuto. Il motivo? Come riferisce DAZN, Meret ha avuto un attacco di gastroenterite e va in tribuna.



GIOCA GOLLINI - Al posto di Meret toccherà dunque ancora una volta a Pierluigi Gollini, per il portiere classe '95 è la settima partita consecutiva da titolare tra campionato e Supercoppa Italiana.



I NUMERI DI MERET - Meret rinvia dunque il ritorno in campo, l'ultima presenza è quella contro il Monza dello scorso 29 dicembre (18ª giornata di Serie A): nell'occasione, aveva rimediato un infortunio alla coscia che lo aveva fermato nelle successive quattro giornate di campionato e in Supercoppa italiana contro Fiorentina e Inter. In questa stagione, Meret ha collezionato 22 presenze complessive, 16 in campionato e 6 in Champions League.