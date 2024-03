Mezza serie A su Palladino, ma il Monza vorrebbe confermarlo: quattro nomi in caso di addio

Stefano Peduzzi

La salvezza in tasca, l’Europa lì a due passi. Il Monza, reduce da cinque risultati utili consecutivi, può ora pensare a divertirsi. La squadra di Raffaele Palladino, con le vittorie su Milan e Salernitana, ha chiuso la pratica salvezza con largo anticipo e può ora lottare per nuovi obiettivi. Il primo è quello di migliorare l’undicesima posizione dello scorso campionato e piazzarsi dunque nella parte sinistra della classifica. Il secondo, ancora più ambizioso, è quello di provare ad ottenere un piazzamento europeo. Il settimo posto ora dista soltanto cinque lunghezze. Con ancora 12 giornate ancora da giocare e diversi scontri diretti ancora in calendario, tutto può accadere.

A partire dalla sfida di sabato contro la lanciatissima Roma di Daniele De Rossi. L’UPower Stadium ribollirà di passione giallorossa (il settore ospiti è andato soldout in poche ore) e la gara tra i brianzoli e i romanissti è da considerare, a tutti gli effetti, uno spareggio per l’Europa con Dybala e compagni nettamente favoriti se non altro per il +8 dal Monza. La partita di sabato potrebbe avere un significato importante per due protagonisti dei biancorossi. L’uomo mercato François Modesto e Raffaele Palladino erano stati accostati, per diverso tempo, sulla scrivania e sulla panchina della Roma. Con l’esonero di Josè Mourinho e l’arrivo di De Rossi, però, le cose in casa giallorossa sono drasticamente cambiate e non è esclusa una conferma dell’ex capitan futuro a fine stagione.

E Palladino? Il tecnico del Monza piace a metà serie A. Dallo scorso anno a questa stagione è stato accostato in pratica a tutte le principali squadre: dalla Juventus per il dopo Allegri al Milan per il post Stefano Pioli, dal Napoli per il futuro azzurro fino al Torino. Tutti pazzi per Palladino, si potrebbe dire. Ma non è tutto: il tecnico, nelle scorse settimane, ha annunciato di aver cominciato a studiare la lingua inglese. Ufficialmente per avere una comunicazione più fluida con i giocatori stranieri, in ottica mercato occhio anche alla pista estera. Potrebbe esserci anche la Premier League nel suo futuro? Non lo escludiamo. Vedendo quanto accaduto a Roberto De Zerbi, che ha dovuto cercare fortuna in Inghilterra visto che in Italia nessun top club aveva puntato su di lui, non è detto che anche l’ex talento della Juventus, non voglia seguire le orme di uno dei tecnici italiani più apprezzati in Europa.

Il Monza, ovviamente, farà di tutto per provare a trattenere Palladino un altro anno in Brianza. Missione difficile, se non impossibile, ma Fininvest e Galliani a fine maggio un tentativo lo faranno come annunciato dallo stesso ad a più riprese. Se l’obiettivo dovesse fallire, segnatevi questi nomi: Andrea Sottil, Alberto Gilardino, Rino Gattuso e Alessio Dionisi. Allenatori con un passato diverso tra loro, con idee tattiche differenti, ma che sono tra i papabili in caso di addio da Palladino.