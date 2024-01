Rettifica sulla posizione di Kostic e Kean nella Juve

Voci che si rincorrono, rumors e piste più o meno vere. Il mercato e le sue mille vie, tre mesi di strette di mano, affari chiusi e trattative saltate. Anche qualche notizia che a volte può portare fuori strada. E' successo qualche mese fa, quando il 28 agosto e 3 settembre scorsi Calciomercato.com ha pubblicato i seguenti articoli: "Juve, Kostic ai margini: il serbo è in vendita" e "Juve: Kean, Kostic e il rapporto con l'agente di Bonucci. Allegri ha l'obbligo di ricucire lo strappo". Con riferimento a tali articoli, intendiamo chiarire che non c'è mai stato nessun collegamento tra la situazione dei giocatori della Juventus Kean e Kostic - parte integrante della squadra di Allegri - e Bonucci (oggi all'Union Berlino) e l'agente dei tre Alessandro Lucci. La redazione si scusa con il Sig. Alessandro Lucci se ai lettori è stato trasmesso un messaggio equivoco e certamente non voluto.