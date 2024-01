Tenta un'acrobazia e cade malamente, Emam Ashour: 'Sono stato tra la vita e la morte'

| تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم و تم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا ، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور و أجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ و حالته الآن مستقرة و… pic.twitter.com/HlrLl1noA6 — EFA.eg (@EFA) January 24, 2024

Si può rischiare la vita per azzardare un'acrobazia in allenamento: chiedere ad, centrocampista dell'. Sono stati momenti di grande apprensione quelli vissuti nel ritiro dei Faraoni, una delle Nazionali impegnate nella Coppa d'Africa., centrocampista classe '98 dell', nel corso di un allenamento ha tentato un'acrobazia, ma l'esito non è stato dei migliori.Il giocatore infatti èa terra preoccupando gli astanti, ha messo a repentaglio la propria vita e rimediato un infortunio che lo costringerà a saltare al meno la prossima partita contro la Repubblica Democratica del Congo.- Secondo quanto riferito dal Daily Mail, in allenamento, Ashour ha tentato una sorta disenza alcun apparente motivo. Una manovra molto rischiosa che il centrocampista non è riuscito a chiudere,. Una brutta caduta che ha chiesto l'immediato intervento dello staff medico e il successivo ricovero in ospedale.- La Federazione calcistica egiziana ha fornito un primo resoconto delle condizioni del giocatore. Nel comunicato emesso si legge come il medico della Nazionale,, abbia fornito immediate cure ma che si è reso ugualmente necessario il trasporto d'urgenza in ospedale.Gli esami a cui si è sottoposto Ashour hanno evidenziato un, motivo per cui si è reso necessario il ricovero.- Ci ha pensato lo stesso Ashour a tranquillizzare tutti con una storia sul proprio profilo Instagram, una foto che lo ritrae nel letto di ospedale e un commento:"Grazie a Dio per tutto.. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati accanto ieri, ringrazio i medici della squadra e ringrazio lo staff".- Non è una Coppa d'Africa fortunata fin qui per l'Egitto. I Faraoni, in precedenza, avevano già perso per infortunio pezzi da novanta comeL'Egitto affronterà la Repubblica Democratica del Congo negli ottavi di finale, senza tre dei suoi giocatori più importanti.