Torino, le pagelle di CM: Zapata sfiora la doppietta, Lovato da rosso

Luca Bedogni

Sassuolo-Torino 1-1





Milinkovic 5,5: la palla colpita di testa da Pinamonti prende velocità schizzando sul terreno bagnato e finisce in rete a fil di palo. Il fratellone di Sergej è sembrato comunque lento a tuffarsi.



Djidji 6: fin troppo semplice il compito di fermare Laurienté, soprattutto nel primo tempo.



Lovato 5: mega dormita sullo stacco di testa vincente di Pinamonti, lo lascia liberissimo e poi guarda male Bellanova. Nella ripresa viene ammonito e rischia pure il secondo cartellino.



(82’ Sazonov sv)



Rodriguez 6: superato il quarto d’ora di gioco, esce per un problema fisico.



(19’ Masina 6: il duello con Bajrami è tra i più interessanti del match)



Bellanova 7: vince il duello con Doig e mette l’assist per Zapata. Gamba impressionante.



(82’ Vojvoda sv)



Tameze 6,5: un tempo Thorsvedt un tempo Henrique, se li mangia entrambi.



Ilic 6: ha nel repertorio colpi molto meno scolastici di quelli visti stasera a Reggio Emilia.



(72’ Ricci sv)



Lazaro 6,5: non è Bellanova ma è comunque una spina nel fianco per la difesa del Sassuolo.



Vlasic 7: con un bel filtrante per Bellanova illumina l’azione dell’uno a uno granata. Ispirato, soprattutto nel primo tempo.



Sanabria 5,5: delle tre punte è la meno incisiva. Juric non gli perdona l’ultimo pallone perso e lo cambia.



(72’ Okereke sv)



Zapata 7: segnare al Sassuolo per lui è naturale come scendere dal letto. Gli basta solo appoggiarla in rete sul cross teso di Bellanova. Ha almeno tre occasioni per firmare una doppietta, ma due volte la calcia fuori e nel finale prende pure il palo.





All. Juric 6: davanti a un Sassuolo in piena crisi, il suo Torino non è in grado di azzannare la preda facile. Tanta fisicità e movimento, ma senza perspicacia.