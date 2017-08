Dal 26 ottobre 2016 al 26 agosto 2017. Sono passati esattamente 10 mesi dall'ultima volta che Alessandro Florenzi scendeva ufficialmente in campo con la maglia della Roma. Quel giorno l'esterno di Vitinia si fermò per la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro durante il match del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Poi il rapido recupero e il nuovo infortunio, a febbraio. Il ginocchio cede, in allenamento, quando Florenzi sembrava ormai a un passo dal ritorno tra i convocati. Il nuovo crac costringe l'esterno a una seconda operazione, allo stesso ginocchio. Il calvario sembra non aver fine per Florenzi (foto di LaRoma24.it). Con grande forza di volontà, il giocatore della Roma ricompie per la seconda volta il percorso di riabilitazione e brucia - ancora una volta - le tappe. La voglia di tornare in campo spinge Florenzi a lavorare duro, durante tutta l'estate, senza tregua. L'obiettivo è rientrare tra settembre e ottobre.



LA CONVOCAZIONE - Florenzi, però, senza forzare il rientro come a febbraio, lavora duro e si porta avanti rispetto alla tabella di marcia stilata dallo staff medico della Roma. La presenza nell'amichevole organizzata da Eusebio Di Francesco contro la Primavera di Alberto De Rossi è stato il primo segnale, il gol, molto simile a quello realizzato nel derby di due stagioni fa, ha scaldato ulteriormente il cuore dei tifosi giallorossi. Il resto è storia recente, anzi, recentissima: Florenzi torna in gruppo prima della gara d'esordio di campionato contro l'Atalanta, ma Di Francesco frena: "Florenzi? Valore aggiunto, ma non è pronto per essere convocato, lo valuterò per la partita contro l'Inter". Oggi è il giorno di Roma-Inter e Florenzi sarà in panchina con i propri compagni. Ieri è arrivata la prima convocazione ufficiale, a sorpresa: Di Francesco non ha avuto dubbi a portare il giocatore in panchina. "Sarà sicuramente convocato - ha dichiarato il nuovo allenatore della Roma in conferenza stampa -. Si allena da poco tempo con me e non ha condizione ottimale per i 90. A gara in corso mai dire mai".



CONTRO SPALLETTI - La Roma spera di rivedere in campo Florenzi, ma non solo. Anche l'Inter, in particolare modo Luciano Spalletti, aspetta l'esterno di Vitinia in campo. "Dicono siano in difficoltà col terzino destro, io sceglierei volentieri e metterei Florenzi per l'affetto che nutro per lui, lo rivedrei in campo come avversario, è bene che giochino quelli forti", le parole dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa. Proprio lui, Spalletti, che l'anno scorso si disperò per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro del giocatore. Prima a Sassuolo, poi nel centro sportivo giallorosso. L'ex allenatore della Roma era incredulo quando, nella sala stampa di Trigoria, annunciava il secondo infortunio di Florenzi. Proprio nel momento in cui sembrava dovesse tornare in campo, a breve, sulla fascia destra. Perché fu proprio Spalletti a inventare Florenzi terzino. Da esterno d'attacco, a mezzala, a terzino, destro e sinistro a seconda delle necessità. Il jolly Florenzi l'ha creato Spalletti, domani i due si ritroveranno, a 10 mesi di distanza sul prato dell'Olimpico. E chissà che Florenzi non possa entrare, a gara in corso...