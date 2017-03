Le indagini per fare chiarezza sulle vicende avvenute domenica sull’autostrada tra Arezzo e Firenze sono ancora in corso, ciò ce ormai è chiaro è che un pullman di tifosi della Juve è stato aggredito da alcuni tifosi del Napoli, che si stavano recando ad Empoli. Il Mattino fornisce oggi importanti particolari su questa triste vicenda: le persone coinvolte sono 18, nove fermate ad Empoli presso il casello autostradale, e la restante metà nell’area di servizio “Arno”. I due gruppi di persone viaggiavano entrambi su dei mini-van e, seppure nessuno dei tifosi coinvolti avesse mai ricevuto un Daspo, tale provvedimento potrebbe essere l’unica soluzione possibile per chiudere una triste pagina, l’ennesima, che vede come malcapitato protagonista il calcio italiano.